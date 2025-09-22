'아이들의 미래를 여는 사람들' 포럼 출범

큰사진보기 ▲아이들의 건강하고 안전한 성장을 지원하는 '아이들의 미래를 여는 사람들' 포럼이 공식적으로 활동을 시작했다. ⓒ 포럼제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'아이들의 미래를 여는 사람들' 포럼이 공식적으로 활동을 시작했다. 대표에는 김영춘 전 공주대학교 부총장을 선출했다. ⓒ 포럼제공 관련사진보기

아이들의 건강하고 안전한 성장을 지원하는 '아이들의 미래를 여는 사람들' 포럼이 공식적으로 활동을 시작했다. 대표에는 김영춘 전 공주대학교 부총장을 선출했다.지난 20일 오후 3시 한들문화센터에서 열린 출범식에는 권강희 작가가 청소년의 스마트폰 과의존 문제에 대한 특별 강연을 진행해 참석자들의 공감을 얻었다. 이 포럼은 이후 교육혁신, 안전·건강, 문화예술 등 총 8개 분과를 운영하며 정책 제안, 교육 프로그램, 캠페인 활동 등을 적극적으로 추진할 예정이다.신임 대표로 선출된 김영춘 전 부총장은 이날 인사말에서 "아이들의 미래는 국가의 지속가능성과 직결된다"고 강조하며 "지역사회와 연계해 교육·돌봄·안전망을 통합적으로 구축하겠다"는 포부를 밝혔다. 김 전 부총장은 이재명 정부 대통령 직속 지방시대위원회 위원, 미래교육자치포럼 위원으로 활동하고 있다.이날 포럼에는 문진석, 이정문 국회의원을 비롯해 500여 명의 교육·시민사회 관계자와 전·현직 교장들이 참석했다. 강훈식 대통령 비서실장과 박수현 더불어민주당 대변인은 축하 화환을 보냈다