"부산 기장 북부권 산업단지 노동자들, 출퇴근 대중교통 이용에 어려움 겪고 있어"

큰사진보기 ▲기장 북부권 산업단지 노동자 출퇴근 이동실태 조사결과 발표 민주노총부산본부 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

9월 22일 월요일 오전 11시 부산시청 광장에서 기장 북부권 산업단지 노동자 출퇴근 이동실태 조사결과 발표 민주노총부산본부 기자회견이 개최됐다.민주노총부산본부는 "장안·명례산단 등이 있는 기장 북부권 산업단지의 노동자들이 출퇴근 교통 이용에 큰 어려움을 겪고 있다"며, "지난 5~6월 기장 북부권 산업단지 노동자 출퇴근 이동실태조사를 진행했다. 오늘 실태조사 결과를 발표하며 북부권 산업단지를 비롯한 부산지역 산단 노동자의 출퇴근 교통 인프라를 확대하고 산단 내 복지시설 확충할 것을 부산시에 촉구한다"며 기자회견 취지를 밝혔다.민주노총부산본부 김그루 상담국장은 실태조사 결과를 발표하며 "금속노조 부산양산지부 동부산 지회와 민주노총 부산본부 동부산 상담소는 지난 5~6월에 걸쳐서 실태 조사를 실시했다. 총 365명의 노동자가 응답했고, 응답자의 74%가 개인 차량으로 출퇴근을 하고 있었다. 대중교통 이용은 10%에 불과했으며, 부산시가 운행하는 산단 출퇴근 통근버스 이용은 불과 3%였다. 부산시가 산단 무료 통근버스를 확대할 경우 이용할 의사가 있다는 응답이 81%에 달했다. 동해선 연계 순환버스를 신설할 경우 75%가 이용 의사가 있었다. 그리고 현재 운행 중인 시내버스의 증차, 그리고 상단 무료버스 신설에 대해서 93%가 찬성한다고 응답했다"고 말했다.금속노조 부산양산지부 동부산지회 박병호 지회장은 "10개 산업단지로 향하는 대중교통은 오로지 30분에서 60분마다 운행되는 187번 시내버스가 유일하다. 이마저도 3개 산업단지만 내부를 경유할 뿐 나머지 산단은 경유하지 않는다. 동해선 전철역과 연계된 대중교통은 존재하지 않는다. 결국 대다수 노동자들은 자기 부담으로 자차를 이용하고 있다. 이는 교통 체증, 주차난, 탄소 배출 증가, 교통비 부담 증가로 이어지며 결국 산단을 떠나는 노동자들이 늘어나게 된다. 부산시는 산단을 유치하고 관리하는 책임 기관으로서 대중교통 소외 지역인 기장군 북부권 산단 노동자들의 통근 애로 사항을 외면해서는 안 된다. 말로만 청년이 찾아가는 산업단지 강요하지 말고 실제 효능감 있는 산업단지 정책을 펼치기를 강력히 요구한다"고 말했다.금속노조 부산양산지부 조성민 지부장은 "확인됐듯이 산업단지 노동자는 심각하게 이동권을 침해당하고 있다. 침해당하는 이동권은 경제적 부담으로 가중되고 있다. 주차난, 교통난, 환경 문제, 저임금, 장시간 노동 등 열악한 노동 조건이 진단됐다. 진단이 있다면 올바른 처방이 있어야만 한다. 그런데 산업단지 정책에서 노동 조건 개선을 위한 처방은 찾아보기 어렵다. 말만 고상하고 기업 지원만 하는 정책 중단하고, 산업 방지 정책을 노동 중심 정책으로 전환하는 것이 산업단지의 미래다"고 말했다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 기자회견문 낭독을 통해 "부산시는 대중교통으로부터 소외된 산업단지 노동자의 출퇴근 이동 대책 마련하라! 산업단지 내 교통환경 개선하고 노동자 편의시설과 복지시설 확충하라! 노동 중심의 산업단지로 정책방향을 전환하라!"고 요구안을 발표했다.민주노총부산본부는 산업단지 노동자 출퇴근 이동대책 마련을 위해 부산시와 간담회를 추진할 예정이다.