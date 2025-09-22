여순사건 구례 희생자 유족, 국가 배상 인정

큰사진보기 ▲무죄 판결 후 단체사진24명의 여순사건 희생자들의 유족들이 순천 법원 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 김양오 관련사진보기

'여수순천10·19사건(여순사건)' 당시 구례 지역 희생자 26명의 유족 등이 국가를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 법원이 국가의 책임을 인정하는 판결을 내렸다.22일 원고 측 대리인인 서동용 변호사에 따르면, 광주지방법원 순천지원 제2민사부(재판장 이태우)는 구례 지역 희생자 26명의 유족들이 국가에 청구한 41억 5000여만 원의 손해배상 소송에서 희생자 22명의 유족들에게 33억 6000만 원을 지급하라는 원고 일부 승소 판결을 내렸다.법원은 소를 제기한 26명의 희생자 가운데 25명이 국가 소속 공무원들의 위법한 직무집행으로 인해 희생당한 것으로 판단했다. 그러나 1명의 희생자에 대해서는 가해자들이 군인 또는 경찰로 볼 수 없다는 이유로 청구를 기각했다.법원은 또 희생자로 인정된 25명 중 3명에 대해서는 과거 진실화해위원회의 진상규명결정 통지서를 직접 수령했으므로 현행법상 '결정통지서를 받은 날부터 3년 이내'라는 단기 소멸시효가 완성된 것으로 보고 청구를 기각했다.이에 대해 서 변호사는 "진상규명결정 통지서가 송달된 경우 희생자에 대한 모든 청구를 기각했던 과거 결정과는 달리, 직접 결정 통지서를 수령하지 않은 유족에 대해서는 손해배상을 인정했다"며 "이는 소멸시효 적용에 있어 새로운 법리적 해석이 적용되었음을 시사한다"고 의미를 부여했다.이와 함께 유족들은 법무부에 항소를 자제해 줄 것도 직접 요청했다.서 변호사는 "정성호 법무부 장관은 최근 자신의 SNS에 국가의 중대한 불법행위로 인한 소송에서 관행이나 법리적 상소 등으로 권리구제를 지연시키는 일은 없어야 한다고 밝힌 바 있다"며 "여순사건 이후 77년간 통한의 세월을 보냈던 고령의 유족들이 '나라에서 받은 돈으로 아버지 산소에 소주라도 한잔 따르고 죽고 싶다'고 절규하는 목소리에 귀 기울여야 할 것"이라고 호소했다.