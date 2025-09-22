국방부 '내란극복 자문위' 출범 앞두고 여야 정면충돌

큰사진보기 ▲성일종 국방위원장 ⓒ 이용기 관련사진보기

큰사진보기 ▲조한기 민주당 서산?태안지역위원장 ⓒ 송치윤 관련사진보기

오는 9월 말 출범을 예고한 국방부의 '내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자문위원회'를 둘러싸고 여야가 정면으로 충돌했다.성일종 국회 국방위원장(국민의힘·서산‧태안)을 비롯한 국민의힘 소속 국방위원들은 22일 성명을 내고 "안규백 장관 취임 이후 국방부가 앞장서 정치질을 하려 든다"며 강하게 비판했다. 이들은 "윤석열 전 대통령의 계엄 선포가 사법적 판단을 거치지 않은 상황에서 '내란극복'이라며 명칭을 내건 자문위를 꾸리는 것은 군을 정치공세의 도구로 전락시키는 행위"라고 주장했다. 또 "국방부는 정치하는 곳이 아니다"라며 즉각 철회를 요구했다.이에 대해 더불어민주당은 정반대의 목소리를 냈다. 조한기 민주당 서산‧태안지역위원장은 "성일종 의원은 지금도 내란의 망상에서 벗어나지 못하고 있는가"라며 "노상원, 김용현 같은 군 출신이 내란을 기획하고, 여인형 같은 현직 군인이 협조한 군사쿠데타가 그리운가"라고 직격했다.그는 "총칼로 정적을 위협하고 대한민국을 파멸로 이끌 뻔한 군사쿠데타를 동조하는 자가 아니면 이런 인식을 할 수 없다"며 "성일종 의원이 국회 국방위원장 자리에 있는 것이 대한민국의 불행"이라고 주장했다. 그러면서 "내란 청산에 협조하라"고 촉구했다.이번 논란은 내란 선포 사태의 성격을 어떻게 규정할지, 그리고 그 교훈을 제도적으로 어떻게 반영할지에 대한 정치권의 시각 차이를 다시 드러냈다. 국방부 자문위 출범을 계기로 향후 국회 국방위에서도 여야 간 충돌이 불가피할 전망이다.