벼 쓰러지고, 사과 갈라지고.... 가을 수확철 농민들 '울상'

올 여름 집중호우로 피해가 컸던 예산, 당진 등 충남 서북부 예당평야 지역 농민들의 시름이 깊어지고 있다. 가을까지도 비가 오는 날이 많아지면서 물 빠짐이 좋지 않은 일부 논에서는 수확을 앞둔 벼가 쓰러지는 '도복 현상'이 발생하고 있다. 또 지난 여름 폭우피해와 연속된 가을비로 미곡(벼의 알갱이)의 질이 나빠질 수 있다는 우려도 나온다. 벼수확에도 비상이 걸렸다.임선택 전국농민회충남도연맹 사무국장은 22일 <오마이뉴스>에 "예당평야 뿐 아니라 충남 전역에서 벼가 도복 된 곳이 많다. 곳곳에서 벼가 쓰러진 것이 목격되고 있다. 물론 수확을 해봐야 안다. 하지만 현재 조생종(이른 벼)의 경우 수확량이 현저하게 떨어지고 있다"고 전했다.그러면서 "농민들은 벼 도복의 원인을 폭우피해 때문인 것으로 보고 있다"며 "벼 이삭이 영글었을 때 물이 차면 쭉정이가 나올 가능성이 높아진다"라고 설명했다.22일 오전 기자는 충남 예산군 일대를 둘러 보았다. 이 지역에는 오는 24일에도 비 예보가 있다. 강 주변이나 도로 주변의 일부 모퉁이 논에서는 수확을 앞둔 벼가 쓰러져 있는 것이 목격됐다.예산군 농민 A씨는 "봄에 벼를 심고 한 달 쯤 지나면 논에 물을 말린다. 벼가 쓰러지지 않게 하기 위해서다. 물빠짐이 잘 안되는 곳은 뿌리가 땅속 깊이 자리 잡지 못한다"라며 "이런 상태에서 요즘 계속 비가 와서 벼가 더 쉽게 쓰러지고 있다. 물빠짐이 않좋은 논의 경우 심하면 수확을 포기하는 경우까지 발생한다"라고 말했다.그러면서 "비가 자주와서 강수량이 높아지면 지하수위가 올라간다. 지하수위가 지면보다 높아지면 논바닥이 잘 마르질 않는다. 그렇게 되면 벼를 수확할 때 콤바인 작업도 어렵게 된다"고 부연했다.조광남 전국농민회충남도연맹 사무국장은 "올해 전국적으로 깨시무늬병이 돈 곳이 많아서 수확량 감소가 예상되는 상황이다"라고 말했다. 이어 "우리 지역인 예당평야의 경우 병충해는 덜한 편이다. 그러나 올 여름 수해를 입었다. 수확을 해 봐야 알겠지만 미질(미곡의 질)이 저하될 우려가 크다"라며 "수해로 벼가 흙탕물을 뒤집어 쓰고 3~4일 정도 물에 잠긴 곳도 있었다"라고 말했다.벼 농사를 짓는 농민들 뿐 아니라 사과 농가도 울상이다. 사과도 계속되는 폭우로 피해가 발생하고 있다.예산에서 '아리수' 사과 농사를 짓고 있는 B씨는 "사과가 익을 무렵에 비가 많이 와서 습기를 많이 먹으면 사과가 세로로 갈라지는 현상이 발생한다. 수확량도 예년에 비해 20% 정도 떨어진 것 같다. 거기에 사과값도 떨어지고 있다. 사과 수확량이 적은데 가격까지 떨어지고 있어서 걱정이다"라고 말했다.이어 "사과 시세가 너무 좋지 않다. 공판장 별로 가격이 다르긴 하지만 9월 초까지도 사과 평균 가격이 10kg에 8만 5천 원이었다. 요즘은 (10kg 기준) 하한가가 6만 원에서 2만 5천 원선까지 떨어졌다"라고 호소했다.