보이지 않는 벽에 막히는 생명들

큰사진보기 ▲충남 서산신협이 조류 생태 보전을 위한 뜻깊은 사회공헌 활동에 나섰다. ⓒ 권경숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산신협이 조류 생태 보전을 위한 뜻깊은 사회공헌 활동에 나섰다. 단순한 환경 미화 차원을 넘어, 인간과 자연이 공존할 수 있는 지역사회의 모습을 고민하게 만드는 현장이었다.20일 서산시 성연면 일람리 온석터널 인근. 서산신협 임직원과 서산태안환경교육센터, 아름다운환경지킴이단 회원 50여 명이 모여 투명 방음벽에 '버드세이버' 스티커를 부착했다. 사람들에게는 소음을 줄이고 쾌적한 주거 환경을 위한 시설이지만, 조류에게는 보이지 않는 '죽음의 벽'이 된다.국립생태원 조사에 따르면, 국내에서 건물 유리창이나 방음벽과 같은 인공 구조물과의 충돌로 목숨을 잃는 새는 매년 800만 마리 이상이다. 이는 '조용한 대량 희생'이라 불릴 만큼 심각한 수준이다. 버드세이버 스티커는 새들이 투명한 구조물을 장애물로 인식하게 만들어 충돌을 피하도록 돕는다.이번 활동은 신협사회공헌재단이 지원하는 '우리동네 어부바 프로젝트'의 일환이다. 전국 신협과 임직원으로 구성된 두손모아봉사단이 직접 지역사회 공헌 사업을 기획·운영하도록 돕는 프로그램으로, 올해는 전국 36개 신협이 참여하고 있다.김용구 서산신협 이사장은 "버드세이버 부착은 단순히 스티커 작업이 아니라 생명을 지켜내는 실천"이라며 "새들이 더 이상 충돌로 죽지 않는 서산, 나아가 생태계와 함께 살아가는 지역이 되길 바란다"고 말했다.서산신협의 이번 활동은 지난해 가로림만 플로깅 활동에 이어 진행된 두 번째 환경 생태 보호 활동이다. 겉으로는 작은 실천이지만, 지역 주민들이 직접 참여하고 생활 속에서 변화를 만들어 간다는 점에서 의미가 크다.권경숙 서산태안환경교육 센터장은 "조류 충돌 방지 활동은 단순히 '새를 살리는 운동'이 아니다. 이는 인간 중심의 도시 공간에서 보이지 않게 희생되는 생명을 다시 돌아보고, 더불어 사는 사회를 만들기 위한 첫걸음"이라고 강조했다.