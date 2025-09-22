"우리 국민 불법 구금한 미국 트럼프 규탄"... 대학에 대자보 붙어

큰사진보기 ▲대학 교정에 붙은 대자보. ⓒ 김용환 관련사진보기

미국 조지아주 대규모 한국인 구금 사태와 관련해 '미국 내정간섭 대학생 운동본부'(반미본)가 전국의 대학가에 "우리 국민 불법 구금한 미국 트럼프 정부를 규탄한다"라는 내용으로 대자보를 부착했다.서울 고려대에 붙은 대자보는 "내어주면 내어줄수록 수탈하려 드는 나라가 미국"이라며 "동맹은 없었다. 미국에 한국은 제멋대로 굴어도 되는 존재였다. 우리는 이번 불법 구금을 통해 주권이 곧 국민 안전임을 알았다"라고 규탄해다.성신여대에 붙은 대자보는 "영문도 모른 채 끌려가, 곰팡이와 벌레 가득한 감옥에 갇혔던 우리 국민의 심정을 생각하면 너무 분노스럽고 가슴이 아프다"라며 "총과 헬기까지 동원해 우리 국민으로 인질극을 벌인 미국에 더 강경하게 화를 내야 마땅하지 않은가"라고 주장했다.그러면서 "우리는 당당한 주권 국가다"라며 "우리를 식민지처럼 대하는 미국을 단호히 끊어내자"라고 호소했다.수원의 성균관대에 붙은 대자보는 "우리 국민은 더 이상 한미동맹을 믿지 않는다. 굴욕적인 '쇠사슬 동맹'이라고 부르며, 반드시 끊어내겠다 말하고 있다. 심지어는 이번 사건을 계기로 미국산 불매운동까지 시작됐다"라면서 "이제는 미국과 결별할 때"라고 주장했다.이어 "우리 대학생도 힘을 모아 미국 규탄의 목소리를 높이자"라며 "우리나라의 주권과 존엄을 짓밟는 한미관계를 끊어내고, 우리 스스로의 힘으로 강해지는 나라를 만들어내자"라고 호소했다.이외에도 ▲서울의 건국대·고려대·동국대·서울과기대·서울대·서울시립대·성신여대·이화여대·한국외대 ▲대구의 경북대·계명대·대구가톨릭대·대구대 ▲경기지역의 성균관대에도 대자보가 붙었다.반미본은 매주 토요일, 서울 광화문역 인근에서 진행되는 '내란청산 국민주권실현 촛불대행진' 참여도 호소했다. 대학생들은 미국으로부터 빼앗긴 주권과 평화를 되찾기 위한 투쟁을 이어갈 계획이다.