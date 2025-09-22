TK에서 대미협상 비판한 국힘 "책임자 경질하라"

큰사진보기 ▲22일 오전 경북 경산시 경산산업단지관리공단에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 장동혁 대표가 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 오전 경북 경산시 경산산업단지관리공단에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 송언석 원내대표가 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 오전 경북 경산시 경산산업단지관리공단에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 김민수 최고위원이 발언하고 있는 모습. ⓒ 조정훈 관련사진보기

국민의힘 지도부가 보수 텃밭인 대구에서 장외투쟁에 이어 최고위원회의를 열고 이재명 정부에 대한 비판을 이어갔다.22일 오전 경북 경산시 경산산업단지관리공단에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 대표는 "경산은 국내 자동차 부품산업이 집적된 지역"이라며 "자동차 부품업계가 심각한 타격을 받고 있다"며 정부의 대미 관세 협상을 강하게 비판했다.장 대표는 이재명 대통령의 타임지 인터뷰 내용을 언급한 뒤 "사실상 실패를 인정했다"며 "자동차 부품에 대해선 25%의 관세가 부과되지만 철강으로 분류되는 일부 부품은 50%까지 관세가 붙는다"고 지적했다.그러면서 "정부가 관세 협상이 타결되기만을 목 빠지게 기다리는 우리 기업들의 절박한 심정을 외면하고 있다"면서 "도대체 지난번 정상회담에서 어떤 이야기가 오갔는지 국민은 궁금해한다"고 말했다.송언석 원내대표는 "협상이 잘된 건지 잘못된 건지 대통령과 대통령실의 발언이 정반대로 충돌한다"며 "국민을 상대로 새빨간 거짓말을 한 대통령실 책임자를 당장 경질하라"고 요구했다.송 원내대표는 "지금까지 진행된 관세 협상을 있는 그대로 국민에게 공개하라"며 "우리가 처한 현실을 솔직하게 털어놓고 지지율 관리용 반미·반트럼프 선동은 삼가야 한다. 차근차근 원점에서 협상을 풀어나가야 한다"고 주장했다.이어 "자동차 산업 종사자 150만 명, 나아가 5000만 국민의 생계가 달린 관세 협상이 대통령의 지지율 관리보다 훨씬 중요하다"며 "정부가 책임 있는 자세로 협상에 임해야 한다"고 덧붙였다.신동욱 최고위원은 이재명 대통령이 SNS를 통해 '강력한 자주국방의 길을 열겠다'고 한 발언에 대해 "한미동맹을 굴종으로 표현했다"며 "반미 선동으로 책임을 회피하려 한다"고 비판했다.신 최고위원은"(이재명 대통령이) SNS를 통해 '외국 군대가 주둔하지 않으면 나라를 지킬 수 없다는 생각은 굴종적인 태도'라고 했다"며 "겉으로는 원칙적으로 맞는 말처럼 보이지만 실제로는 북한과 과거 주사파 세력이 주장했던 '주한미국 철수론'과 다르지 않다"고 주장했다.이어 그는 "대한민국의 성장과 발전은 한미동맹이라는 토대 위해서 가능했다"며 "대통령이 이를 외국 군대 주둔이라고 표현하고 나아가 굴종이라고까지 말하는 것은 결국 대한민국 현대사의 기적을 굴종적 관계에서 얻은 것이라는 주장과 다르지 않다"고 말했다.그는 이 대통령의 발언 배경으로 최근 난항을 겪고 있는 대미 관세 협상을 거론하며 "이재명 대통령이 할 수 있는 것은 반미 감정을 선동해 모든 책임을 미국에 떠넘기려는 것 뿐"이라고고 주장했다.그러면서 "앞으로 한미동맹은 단순한 안보의 문제가 아니라 경제의 문제"라며 "이재명 대통령이 반미 선동을 통해 지지율 유지에 나선 것이다. 국민들의 각성과 경계가 필요하다"고 목소리를 높였다.김민수 최고위원 역시 "군 통수권자의 자리에 앉은 군 미필자 이재명의 말"이라고 주장했다.그는 "세계는 이미 나토와 같은 집단방위 체제를 갖추고 있다. 주적 북한의 핵 위협 앞에서 군사 협력을 굴종이라 하는 것은 국민 안전을 도외시하는 것"이라며 "대북 불법 송금을 강행한 김대중 정부, 9.19 군사합의로 영공을 포기한 문재인 정부의 모습이야말로 굴종"이라고 했다.이어 "트럼프 대통령 앞에서 제대로 말 한마디 못하고 돌아와선 '미국 없어도 된다'는 식으로 떠드는 이재명 대통령의 태도 역시 굴종'이라고 비판했다.그러면서 "대한민국은 아직 위성조차 완전한 전력화에 이르지 못했다"며 "북한은 한국을 배제한 채 미국과 직접 대화하며 핵 보유국 인정을 시도할 것이다. 이런 상황에서 안보와 국방의 담보는 곧 국민 생명이라는 사실을 이재명 정권은 망각하고 있다"고 주장했다.김재원 최고위원은 더불어민주당이 경제를 살리기 위해 배임죄를 폐지해야 한다고 한데 대해 "배임죄 폐지는 기업을 위한 것이 아니라 이재명을 위한 쥐구멍"이라고 저격했다.김 최고위원은 "겉으로는 기업 활동을 활성화하기 위한 조치라지만 지나가는 강아지도 알 듯이 이는 대장동·백현동 사건으로 재판을 받는 피고인 이재명을 구하기 위한 것"이라며 "이재명에게 쥐구멍을 열어 탈출로를 만들어주려는 것"이라고 주장했다.이어 "배임죄 폐지가 기업 활동에 도움이 될 수 있다는 지적은 있지만, 공무원이 직권을 이용해 특정인에게 이익을 주고 국민에게 막대한 손해를 끼친 행위를 용납하자는 것은 아니다"라며 "재판을 받고 있는 피고인 이재명에게만 빠져나갈 길을 열어주는 배임죄 폐지는 심각한 문제"라고 말했다.그러면서 "형법을 개정하더라도 행위 시의 법률을 적용하는 것이 원칙"이라며 "만약 배임죄를 폐지한다면, 현재 재판 중인 이재명에게는 행위 시 법률을 적용해 반드시 처벌받도록 해야 한다"고 목소리를 높였다.