이 대통령, 뉴욕행 출발... 사실상 첫 다자외교 데뷔

큰사진보기 ▲ 이재명 대통령의 유엔총회 참석과 뉴욕 방문을 동행 수행하기 위해 김용범 대통령실 정책실장(왼쪽 두 번째부터), 하정우 AI미래기획수석 등이 22일 성남 서울공항에서 공군 1호기로 향하며 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 취임 후 첫 유엔총회에 참석하기 위해 22일 미국 뉴욕으로 출국했다.이 대통령으로서는 지난 6월 G7 정상회의와 8월 한일·한미정상회의에 이어 3번째 해외순방이다. G7회의는 우리나라가 회원국이 아니어서 공식회의에 참가하지 못했으므로 이번이 이 대통령의 사실상 첫 다자회의 데뷔무대이다.이 대통령은 22일 오전 11시경 성남 서울공항에서 부인 김혜경 여사와 함께 공군 1호기에 올랐다.이 자리에는 정청래 더불어민주당 대표, 김병기 더불어민주당 원내대표, 조승래 더불어민주당 사무총장, 제임스 헬러 주한미국대사관 차석, 김민재 행정안전부 차관, 박윤주 외교부 1차관 등이 배웅했다.이 대통령은 현지 시간으로 22일 뉴욕에 도착, 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)와 미국 상·하원 의원단 등을 접견하는 것으로 방미 일정을 시작한다. 이어 미 상하원 의원단을 접견하고 저녁에는 뉴욕 동포 간담회에 참석한다.23일 낮 12시반경에는 유엔총회 고위급 회기 기조연설에 나선다. 오후에는 안토니오 구테헤스 유엔 사무총장을 만나고, 저녁에는 미국 조야의 오피니언 리더들과 만찬을 함께 할 예정이다.24일은 한국 대통령으로서는 최초로 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재한다.마지막 날인 25일 오전에는 한미 경제 금융계 인사들이 참석하는 대한민국 투자 서밋 행사를 갖는다.이 대통령은 26일 새벽 5시 뉴욕 JFK공항을 출발해 오후 8시 30분경 성남공항으로 귀국할 예정이다.이 대통령은 이날 오전 페이스북에 글을 올려, 이날부터 오는 10월 1일까지 10일간 펼쳐지는 '대한민국 새단장 주간'에 많은 국민들의 참여를 독려하고, "아쉽게도 저는 UN총회 일정으로 인해 참석하지 못하지만, 해외에서도 대한민국의 위상과 국격을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.