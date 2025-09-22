"범인 용서하겠다" 에리카 커크에 트럼프 "나는 다르게 생각"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 지난 2일 워싱턴 백악관 집무실에서 미국 우주사령부 본부를 콜로라도주에서 앨라배마주로 이전하는 행사에서 연설하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

지난 10일 피살 당한 미국 우파 청년활동가 찰리 커크의 부인 에리카 커크가 "증오(hate)에 대한 답은 증오가 아니다"라며 범인을 용서하겠다고 밝혔다. 반면 트럼프 미국 대통령은 "찰리와 달리 나는 나를 반대하는 이들을 증오(hate)한다"며 적개심을 드러냈다.21일(현지시간) 미국 애리조나주 글린데일의 스테이트팜 스타디움에서 열리 찰리 커크의 공개 추모식에는 10만 명에 달하는 군중이 모였다. <뉴욕타임스>는 추모식 참석자들은 새벽 3시부터 추모식에 들어가기 위해 몇 시간씩 줄을 섰고 참석자들을 위한 대기 공간도 여러 개 마련되어 있었다고 보도했다.5시간 넘는 추모식에서 추도사를 읊은 이들의 상당수는 트럼프 행정부의 고위 관료들이었다. 커크의 관을 직접 운구한 J.D.밴스 부통령은 "우리 행정부 전체가 여기에 모인 것은 단순히 찰리를 친구로서 사랑해서만은 아니다"라며 "그가 없었다면 우리는 여기에 없었을 거라는 걸 알기 때문이다. 찰리는 우리 정치의 균형을 바꾼 조직을 만들었다"면서 트럼프 행정부의 탄생에 커크가 큰 영향을 미쳤다고 말했다.이외에도 마르코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 전쟁부장관, 로버트 케네디 주니어 보건부장관, 수지 와일스 백악관 수석보좌관 등도 추도사에 나섰다.고인의 부인인 에리카 커크는 추도사에서 커크를 피살한 범인을 용서하겠다고 밝혔다. 남편이 창립한 보수 청년 단체 '터닝포인트 USA'의 새로운 대표로 임명된 그는 "제 남편은 자기 목숨을 앗아간 사람과 같은 젊은이들을 구하고 싶어 했다"며 "그 젊은이를 용서한다. 그것이 그리스도께서 하신 일이고, 찰리도 그렇게 했을 것이기 때문"이라고 말했다.이어 "내가 천국에 가면 예수님께서 '눈에는 눈으로? 그게 우리가 하는 일인가?'라고 말씀할 것"이라며 "증오(hate)에 대한 답은 증오가 아니다. 복음에서 우리가 아는 답은 사랑, 그리고 언제나 사랑이다. 원수에 대한 사랑과 우리를 박해하는 사람들에 대한 사랑 말이다"라고 증오가 아닌 사랑을 강조했다.뒤를 이어 추도사에 나선 인물은 트럼프 대통령이었다. 트럼프 대통령은 "찰리는 이제 미국의 자유를 위한 순교자"라며 "오늘 여기 계신 모든 분들을 대신하여 말씀드리는데, 우리 중 누구도 찰리를 결코 잊지 않을 것이다. 역사 또한 마찬가지"라고 운을 띄었다.트럼프 대통령은 "찰리는 자신을 반대하는 이들을 증오하지 않았다. 오히려 그들에게 최선을 바랐다"면서 "그 부분에 있어 그와 나는 생각이 달랐다. 나는 나를 반대하는 이들을 증오한다. 그들에게 최선을 바라지 않는다"며 자신의 반대자들을 향한 적개심을 노골적으로 드러냈다.또한 "커크는 자신의 정치적 라이벌을 '좌파(the left)'라고 불렀지만, 나는 '급진 좌파(radical left)' 혹은 '급진 좌파 광신도들(radical-left lunatics)'이라는 표현을 선호한다"면서 "법무부가 정치적 폭력을 자금 지원하고, 조직하고, 조장하고, 자행하는 급진 좌파 광신도들의 네트워크를 조사하고 있다"며 커크의 죽음이 좌파와 연관되어 있다고 주장했다.이처럼 증오 대신 사랑을 얘기한 에리카 커크와는 정반대되는 내용의 추도사에 트럼프 대통령은 "미안해요, 에리카"라고 덧붙이기도 했다.45분 동안의 추도사를 마친 트럼프 대통령은 에리카 커크를 연단에 초대해 포옹하며 추도식은 마무리됐다.