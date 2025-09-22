[사진] 이팝나무와 팽나무가 증언하는 마을의 시간

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲나무는 여전히 마을의 중심을 지키지만, 그 곁에 둘러앉아 막걸리 사발을 나누던 풍경은 더 이상 찾아보기 어렵다. 전깃줄과 송전탑, 도로와 공장이 마을의 풍경을 대체했고, 사람들은 더 큰 생계를 찾아 도시로 떠났다. 나무가 뿌리로 땅을 붙잡듯, 사람 또한 서로 기대며 살아야 하지만, 현실은 개인의 고립과 마을의 해체로 귀결되고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 20일 만난 경남 양산시 신전리 들녘에 서 있는 두 그루의 나무, 이팝나무와 팽나무는 단순한 식물이 아니다. 그곳은 오랜 세월 동안 마을 사람들의 희로애락을 지켜보며 공동체의 상징으로 살아왔다. 한 그루는 하얀 꽃을 흩날리며 풍요와 기근의 기억을 동시에 안아냈고, 다른 한 그루는 무성한 가지와 그림자로 아이들의 놀이터이자 어른들의 쉼터가 되어 주었다.민중의 삶은 언제나 자연과 더불어 이루어졌다. 봄의 꽃 소식과 여름의 그늘, 가을의 열매와 겨울의 맨몸을 통해 사람들은 계절의 윤회를 배웠다. 신전리 사람들에게 이 두 나무는 곧 마을의 시간표이자 공동체의 무언의 기록이었다. 바쁜 농사일이 끝난 뒤 사람들이 모여 앉아 막걸리 한 사발을 나누던 자리, 아이들의 웃음소리, 때로는 이웃 간 다툼을 풀어내던 화해의 공간까지, 나무는 늘 마을의 중심이었다.그러나 지금, 공동체라는 말은 빠르게 낡은 단어가 되어가고 있다. 도시화와 산업화의 물결 속에서 마을은 흩어지고, 사람들은 제 삶의 울타리만을 지키기에 급급하다. 전통적 마을 공동체의 터전은 기억 속 풍경으로만 남아간다. 그럼에도 신전리의 나무들은 여전히 그 자리에 서서 말한다. '사람은 떠나도 뿌리로 이어진 삶은 사라지지 않는다'고.나무 앞에 서면 우리는 묻게 된다. 마을이란 무엇인가. 공동체란 어떤 의미인가. 오늘의 우리는 흩어진 개인으로 살아가지만, 이팝나무와 팽나무는 여전히 서로의 곁에 서서 존재한다. 두 나무가 나란히 버티고 선 모습은, 결국 사람 또한 함께해야만 살아남을 수 있다는 깊은 은유다.나무 허리에 새끼줄이 쳐진 양산 신전리의 이 두 나무는 말 없는 증언자다. 땅과 하늘을 잇는 그들의 몸은 오랜 민중의 삶을 기록하고 있으며, 동시에 우리에게 미래의 공동체를 어떻게 회복할 것인가를 묻고 있다. 나무가 지켜낸 자리에 사람이 다시 모여 설 때, 우리는 비로소 잊혀가는 '공동체 시간'을 되찾을 수 있을 것이다.