동문 운동회도 고령화, 환갑 넘은 후배가 MC라네요

지난 주말 모교에서 중고등학교 총동문회 체육대회가 열렸다. 비가 내린다는 기상 예보 때문인지 참가한 동문들이 많지 않았다. 그나마 낮 12시 전후 날이 개면서 동문들이 조금 늘었다. 나는 1973년 고등학교를 졸업했다. 코로나 이후 동문회 참석은 처음이었다. 갑자기 생긴 병을 치료하느라 여념 없었다. 오랜만에 체육대회에 간다고 생각하니 잠을 다 설쳤다.교문에서 운동장에 이르는 언덕길과 교정을 지키는 나무는 예전 그대로였다. 넓은 학교 운동장은 반으로 줄고, 대신 강당과 체육관 등 부속 건물들이 들어섰다. 모래가 많은 씨름터와 6년간 매달리며 놀았던 철봉대는 어디로 사라졌는지 보이지 않는다. 건물에 내걸린 4개 그룹의 졸업 연도 기준 현수막이 눈길을 끈다. 내가 속한 그룹에는 3회 졸업생부터 63회까지 몇 세대가 한데 모였다.개회식 때 교장 선생님과 함께 구순을 넘긴 3회 선배님 두 분이 연단 귀빈석에 계시니 자랑스러웠다. 목발에 기대 참석한 동문도 보였다. 평소 자주 뵙는 선배를 찾아가 근황을 여쭙고 아는 후배들은 내게 건강을 묻기도 했다. 재학 시절 모시던 은사님들은 거의 돌아가셨다. 동기들도 10여 명 참석했다. 소통하면서 동문 체육대회가 운동만으로 모이는 자리가 결코 아니라는 걸 깨달았다.이날 배구 등 두세 경기가 열렸지만 참관하는데 만족했다. 나이가 50대만 됐어도 참가하고 싶었겠지만, 응원하는 것도 좋았다. 선수들을 보며 학창 시절 운동할 때 외치던 함성과 흘리던 땀이 생각났다. 모교는 특히 배구가 유명했다. 배구팀이 전국 대회 결승에 오르면 학교는 수업을 포기하고 장충체육관으로 응원 갔다. 덕분에 운동 못하는 친구들도 '토스'하는 법은 제대로 배우고 졸업했다.동문회에서 특히 개인적으로 존경하는 선배들이 있다. 가장 먼저 6년 선배들이다. 80세 가까운 선배들은 지금도 20여 명이 매달 2번 등산 등 취미로 모여 우정을 다지고 있다. 선배들은 졸업 30년을 기념해 생일을 맞은 은사를 찾아가 인사하는 전통을 세우기도 했다. 동기 간 끈끈한 의리도 유별나다. 선배들은 체육대회 참석 후 다음 날인 지난 21일에도 지난해 작고한 동기 산소를 찾아 추모하고 유가족을 위로했다.다음은 1년 바로 위 선배들이다. 이들은 20년 전 은퇴에 대비해 '밴드'를 결성했는데 지금까지 정기 연주회와 봉사 활동을 계속하고 있다. 멋지게 행복한 노후를 구가하는 '베이비부머'들이다. 선배들에게는 1970년 10월 수학여행 중 열차 사고로 많은 동기가 목숨을 잃는 슬픈 역사가 있다. 이날 체육대회 개회식에서 동문들은 유명을 달리한 고인들에 대한 묵념부터 시작했다.인생에서 중고등학교의 추억과 청춘이 가장 소중하다고 이구동성으로 말한다. 이들 두 선배들이 추구하는 삶이야말로 내가 가장 닮고 싶은 '인생 모델'이다. 선배들을 만날 때마다 우정이라는 가치와 모교 사랑에 대한 영감도 깊어지고 있다.한편, 이날 동문 체육대회 참석자는 200여 명으로 애초 예상보다 적었다. 3년 전 '개교 100주년'을 맞았지만 해마다 참석하는 동문들이 줄어 안타깝다. 그래서 먼저 언급한 선배 동창들의 단합과 우정이 돋보이는지 모른다.동문회도 고령화가 심각하다. 이날 체육대회도 30~40대 동문은 몇 명 되지 않았다. 한 동창은 동문회 체육대회가 마치 "경로당 운동회 같다"라고 말해 잠시 숙연했다. 이러다 체육대회 마저 없어지지 않을까 우려하는 목소리도 나왔다. 우리처럼 황혼에 접어든 동문들은 학교 사랑이 남다른 젊은 후배들이 동문회를 적극 이끌어주었으면 하는 바람이다.그간 동문회 체육대회는 해마다 졸업 기수별로 주관했다. 동문회 규모가 줄자 여러 졸업 기수들이 합쳐 대회를 준비하기도 했다. 그러나 이것마저 힘들어 급기야 체육대회를 포기할 판이었다. 이에 명맥을 잇기 위해 선배 동문들이 직접 나섰다.구관이 명관이라고 50년 전 응원단장을 지낸 후배가 나서 분위기를 돋우었다. 이날 대회 진행도 환갑을 넘긴 후배가 마이크를 잡았다. 학교 동문회와 체육대회를 살리려면 근본적인 변화가 시급해 보인다. 한 동문은 "동문회가 모교를 지원하던 지금의 방식에서 탈피해 또 다른 100년을 내다보는 동문회 전략이 필요하다"라고 주장했다.코로나 이후 처음 참석한 체육대회는 한껏 젊어지는 시간이었다. 잠시 '10대 청춘'으로 돌아간 기분이었다. 무엇보다 추억을 소환해주는 교정과 동문들이 있어 행복했다. 한 동기는 교문을 나서며 살아있을 때 학교에서 한 번이라도 더 보자고 약속했다. 이날 아내도 응원하겠다며 따라 나섰다. 남편이 다닌 중고등학교를 방문해 추억을 함께해 주는 것이 왠지 고맙고 반가웠다.