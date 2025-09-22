'6년 만의 장외투쟁' 국힘, 시작부터 삐걱... "효과 없다"

국민의힘이 약 6년 만에 정부·여당을 겨냥한 대규모 장외투쟁에 나섰으나, 벌써부터 "효과가 없다"라는 내부 비판이 고개를 들고 있다. 특히 지난 주말 대구 장외집회에서 지도부 일부가 "재판만 속개되면 (이재명은) 당선 무효" 등의 격한 발언을 한 것에 대해서는 "개인적인 발언", "곤란한 면이 없지 않아 있다"라는 등의 거리두기가 나왔다.
앞서 국민의힘은 지난 21일 대구광역시 동구 동대구역 광장에서 '야당탄압·독재정치 국민 규탄대회'를 열었다. 국민의힘은 "야당탄압", "독재정치" 등을 주장하며 세몰이에 나섰고, 주최 측 추산 약 7만 명이 동참했다. 이런 대규모 장외투쟁은 자유한국당 시절인 지난 2020년, 황교안 대표 체제에서 준연동형 비례대표제 등에 반대하기 위해 광화문 거리로 나선 뒤 5년 8개월 만이다(관련 기사: 취임 100일 갓 넘긴 대통령 끝내자는 제1 야당 https://omn.kr/2fedt)
.
국민의힘은 기세를 몰아 오는 27일 서울에서의 대규모 장외집회도 검토 중이지만, 첫 출발부터 '단일대오'와는 거리가 멀었던 셈이다. 중도층 민심 이반을 꼬집는 목소리가 줄을 이으며, 추석 민심 밥상에 대여투쟁 의제를 올리겠다는 제1야당의 계획도 어그러지게 됐다.
김재섭 "거의 효과가 없다" 김근식 "중도 스윙보터들은 곤란"
김재섭 국민의힘 의원은 22일 오전 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 전날 대구에서 열린 장외 집회가 "실효가 없다"고 평가했다. 그는 '일요일에 무엇을 했느냐'는 진행자의 물음에 "도봉구에 있었다. 대구는 못 갔다"고 답했는데, 진행자가 '못 간 거냐, 안 간 거냐'라고 재차 묻자 "안 간 게 더 크다"고 밝혔다.
김 의원은 대구 장외 집회 불참 사유로 "실효성이 크지 않아서"라고 설명했다. 이어 "국민의힘에 대한 국민의 불신이 크다. 아직은 장외투쟁을 할 것은 아닌 것 같다"면서 "중도층 지지율을 보면 국민의힘이 거의 힘을 못 쓴다. 과연 중도층 마음을 돌리는 데 (장외투쟁이) 도움이 되는가? 저는 거의 효과가 없다고 생각한다"고 말했다.
또한 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 바라는 '윤 어게인(YOON AGAIN, 윤석열 정신 계승)' 세력과 국민의힘이 자꾸 엮이는 점도 지적했다. 그는 "얼마 전 국회에서도 우리가 집회했는데 문제는 그날 장동혁 대표랑 지도부가 당원, 군중과 찍힌 사진을 잘 보면 그 뒤에 '부정선거 척결'(이라는 문구가 적힌 깃발), 성조기, 소위 말하는 윤어게인 등이 나온다"며 "그게 한 장면에 잡히고, 지도부의 입장처럼 보인다. 안 좋아 보인다. 그렇다고 누가 올지도 모르는데 우리가 깃발 하나하나 검열할 수 있나"라고 반문했다.
더해 대구 장외 집회에서 나온 지도부의 메시지도 지적했다. 김 의원은 "저도 야당으로서 상당히 동의하는 부분이 있다"면서도 "이재명 대통령이 아무리 미워도 지지율이 지금 60%가 넘는 상황이다. (국민) 60% 이상이 '이재명 잘하고 있다'라고 이야기하는 상황에서 끌어내리겠다는 것은 사실 안 맞는 얘기"라고 꼬집었다.
한편, 김 의원은 대구 장외 집회 당시 주최 측 추산으로 알려진 참석자 규모 '7만 명'에 대해서도 비판적으로 접근했다. 그는 "집회에서 사람 몇 명 온 것 가지고 집회의 성패를 평가하는 방식이 그렇게 좋은 건 아니"라며 "정말로 민심, 당심 등을 알려면 여론조사를 봐야 한다"고 덧붙였다.
같은 날 오전 YTN라디오 '김영수의 더 인터뷰'에 출연한 김대식 의원은 "어제 현장 열기는 굉장히 뜨거웠다"라고 평가하면서도 지도부 연설엔 선을 그었다. 그는 장동혁 대표가 '이재명의 5개 재판을 다시 시작해야 한다', '이재명을 끝내야 한다' 등의 연설을 한 것을 두곤 "일부는 동의한 면도 있고, 일부는 부정적인 면도 있고, 공감하지 못하는 부분도 있다"고 했다.
김민수 최고위원이 연단에 올라 '재판만 속개되면 (이재명은) 당선 무효'라고 발언한 것을 두곤 "격한 표현이다. 개인적인 의견인 것으로 본다"라며 "조금 곤란한 면이 없지 않아 있다. 제가 현장에서 직접 보니까 '저렇게까지 나가야 하느냐'(라는 반응이 있었다)"고 했다. 또 "(김 최고위원처럼) 이렇게 (발언)하게 되면 당시에는 속이 시원하겠지만 정치는 100m 달리기가 아니다. 42.195km를 달리는 마라톤이기에 중도 스윙보터들은 곤란하게 느낄 수 있다"고 지적했다.
김근식 송파병 당협위원장도 이날 오전 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "(장외 집회가) 한 번으로 끝이 아니고 계속된다고 하면 장외 정치의 수렁에 빠질 수 있다"며 "지금 우리 당에 필요한 것은 집회보다는 중도층 국민에게 왜 우리가 이재명 정부와 정청래 대표의 사법 파괴를 규탄, 비판하는지 설득력 있게 홍보하고 국민의힘 지지를 얻어내는 작업이 우선"이라고 강조했다.
김종인 "정치적으로 좋은 판단 아냐" 이준석 "황교안의 길"
이처럼 국민의힘이 약 6년 만에 대규모 장외집회를 열고 '대여투쟁'을 위한 세몰이에 나섰으나, 이를 바라보는 당 밖의 시선도 비판적이다. 국민의힘이 과거 장외집회에 집중하며 지지층 결집을 시도했지만, 정작 선거에서 연전연패했던 '자유한국당' 시절로 회귀하고 있다는 지적이 보수 진영 안에서도 나온다.
보수계 원로인 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장 또한 같은 날 KBS라디오 '전격시사'에서 "국민의힘으로서는 궁여지책으로다가 그런 자기의 본산인 대구에 가서 장외투쟁을 갖다가 불렀다고 생각하는데, 그 장외투쟁이 자기네들이 기대하는 것만큼 그렇게 큰 효과를 갖다가 발휘한다고 나는 보지를 않는다"라고 꼬집었다.
그는 "우리가 매체가 발달하지 않은 과거에는 밖에 나가서 투쟁을 하지 않으면 국민이 잘 모르기 때문에 그런 투쟁의 방법을 많이 썼는데, 지금은 국민들이 다 안다"라며 "군중의 심리를 동원해서 거기에서 어떠한 효과를 거둘 수 있다고 생각하는 건 나는 정치적으로 이렇게 좋은 판단이라고 보지 않는다"라는 지적이었다.
이준석 개혁신당 대표 역시 전날(21일) MBN '정운갑의 집중분석'에 출연해 "과거 국민의힘에 있던 지금 이제 저랑 친했던 지인들한테 물어보니까, 한숨 그 자체이다"라며 "하루에 8시간을 버스에서 보내고 한두 시간 집회하러 가는 것 이게 과연 효율적인 대여 투쟁이냐?"라고 반문했다. 그는 "지금 자유한국당의 길을 그대로 가려고 하는 것이다. 그런데 그렇게 갔을 때 어떤 결과가 나오는지는 보지 않았느냐?"라며 "지금 방향은 고스란히 장동혁 대표가 가는 길은 황교안 대표의 길"이라고도 직격했다.