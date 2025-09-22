"연간 800만 마리 죽어... 더 죽지 않고 지역 생태계 보전돼야"

서산태안환경교육센터가 '조류 충돌 방지를 위한 스티커 부착 활동'을 통해 지역 내 조류 생태 보호 및 환경 개선에 나섰다.
서산태안환경교육센터는 지난 20일 서산신협 두손모아봉사단과 아름다운환경지킴이단 50여 명이 성연면 일람리 온석터널 주변에서 조류 충돌 방지를 위한 버드세이버 활동을 진행했다고 22일 밝혔다.
이날 이들은 온석터널 인근 도로 옆에 설치되어 있는 투명 방음벽에 조류 충돌 방지를 위한 버드세이버를 부착했다.
국립생태원과 서산태안환경교육센터에 따르면 도심 곳곳에 고층 건물과 아파트 인근에 설치된 높은 투명 방음벽으로 인해 충돌 피해를 보는 조류가 연간 800만 마리 이상이다. 조류 충돌 방지 스티커 부착은 조류 충돌 피해를 최소화할 수 있는 방법 중 하나로 알려져 있다.
이날 함께 참여한 서산신협 '두손모아봉사단'은 조합원과 임직원으로 구성된 봉사단체로, 매년 '우리 동네 어부바 프로젝트'를 통해 지역사회를 위한 사회 공헌 사업을 진행하고 있다. 이들은 지난해에도 서산태안환경교육센터와 함께 '가로림만 플로깅 사업'을 진행하면서 지역 내 환경 생태 보호와 개선 활동에 나선 바 있다(관련기사: 서산신협·서산태안환경교육센터, 갯벌 가로림만 보호 활동
이날 봉사활동에 나선 서산신협 김용구 이사장은 "버드세이버 부착은 더불어 살아가는 야생 조류를 보호하는 것"이라며 "더 이상 충돌로 새들이 죽지 않고 지역 생태계가 보전되기를 바란다"라고 센터를 통해 밝혔다.
서산태안환경교육센터 권경숙 센터장은 22일 기자와 통화에서 "서산~창리 구간 등 서산 시내 일부 도로에는 방지 스티커가 부착되었지만, 신규 건설된 일람리 자동차도로는 방지 스티커가 미부착된 구간"이라면서 "사전 조사에도 붉은머리오목눈이(뱁새) 6개체가 부딪쳐 죽은 사체를 발견한 바 있어 이번(버드세이버 부착) 활동을 하게 된 것"이라며 이같이 말했다.
그러면서 "의미 있는 활동에 함께한 서산신협과 아름다운 동행에 감사하다"며 "조류 충돌 저감방안 조례 제정 이후 신축 공공건물에는 저감방안이 마련되고 있다. 하지만 기존 설치된 방음벽과 건축물은 아직도 조류 충돌 사고가 높게 나타나고 있어 방지 스티커 부착 활동이 중요하다"고 강조했다.