깊은 산 속 위기에 처한 생명 구하는 영웅들

"함양소방서 산악구조대 덕분에 목숨을 구했습니다."

지난 8월, 함양소방서 홈페이지에 한편의 글이 올라왔다. 남편이 혼자 지리산에 갔다가 연락이 끊겼고, 오매불망 애태우다 아내가 119에 구조를 요청했다. 함양소방서 산악구조대가 출동해 구조에 나서 새벽 2시경 남편을 극적으로 다시 만날 수 있었다는 내용이다.글쓴이는 "그때의 심정을 어찌 다 말로 표현할 수 있겠느냐"며 "새벽까지 구조에 온 힘을 다해주신 그 은혜를 평생 기억하며 살겠다"고 적었다. 그는 "남편의 목숨을 구해주셔서 정말 고맙다"면서 거듭 인사를 전했다.이번 일뿐만 아니라 <칭찬합시다> 게시판에는 "생사에 기로에서 영웅을 만났다" 등 깊은 산에서 맞닥뜨린 위기의 순간에 도움을 준 산악구조대원들에 대한 감사 인사가 여럿이다.함양은 그야말로 '산의 고장'이다. 국립공원으로 지정된 산이 2곳(지리산·덕유산), 해발 1000m 이상인 산이 15곳이다. 백두대간 줄기, 유려한 산세는 함양의 자랑으로 산을 사랑하는 많은 사람들이 함양을 찾는다. 특히 올해부터 시작된 '오르GO 함양'의 인기로 함양의 산에 오르는 등산객이 더욱 많아지고 있다.하지만 자연 앞에서 인간은 늘 겸손해야 한다. 산 정상에 오르는 그 짜릿함에 취해 방심하다간 자칫 크고 작은 위험한 상황에 놓일 수 있다. 아무리 체력이 좋고 등산 경험이 많은 사람이라도 말이다.누군가가 산에서 조난당했을 때, 망설임 없이 가장 먼저 산으로 뛰어올라가는 사람들, 함양소방서 소속 산악구조대원들이다. 산악구조대는 지리산이 있는 마천면 군자리에 자리하고 있다. 워낙 많은 사람들이 지리산을 찾기 때문에 이곳이 중심이 되지만, 이들의 활동 범위는 삼정산·황석산까지 광범위하다. 산악구조대는 장철은 대장을 필두로 15명의 대원이 5명씩 팀을 이뤄 3교대로 근무하고 있다.경남소방본부에 구조요청이나 조난 신고가 접수되면 함양소방서 산악구조대는 구조대상자의 위치와 상태를 파악해 장비와 인력을 배치, 신속하게 출동한다. 높고 가파른 산길을 오르내려야 하므로 체력은 기본이고, 빠른 판단력과 상황에 따라 순발력 있게 대처하는 능력이 필수다.장철은 산악구조대장은 "현장에 가는 동안에도 조난자와 통화하며 상황을 실시간으로 확인하면서 산에 오른다"며 "산은 지상과 달리 날씨와 기온이 시시각각 변하기 때문에 대원들과 긴밀히 소통하면서 그때그때 상황을 빠르게 판단해야 한다"고 말했다.입산 통제가 잦은 겨울철을 제외하고 봄부터 가을까지 출동 건수가 적지 않다. 일주일에 1~2건씩 꾸준히 조난 신고가 접수되고 있다. 지난 9월14일에는 아침 8시40분에 장터목대피소로 출동을 나갔가 구조 후 12시30분쯤 하산했는데, 오후 1시30분에 다시 장터목대피소에서 구조요청이 들어와 다시 산을 올라야 했다. 상황을 모두 마무리하고 내려오니 밤 8시가 넘은 시각이었다. 장비 정리와 상황보고서 및 일지 작성까지 마무리하고 나서야 자정 무렵 퇴근할 수 있었다.지난 8월15일 광복절에도 3시간 넘게 홀로 지리산을 헤매던 등산객을 야간에 구조해 새벽 2시쯤 하산했다. 휴대전화 배터리도 부족하고 랜턴도 없이 조난자가 어두운 산에 갇혔던 상황에서 산악구조대원들은 구조대상자에겐 생명의 은인이자 영웅이었다.민병엽 팀장은 "험한 산길을 장비까지 짊어지고 올라야 한다"며 "산악구조는 3~4시간 이상 걸리는데, 한시라도 빨리 찾아 구조해야 한다는 생각에 마음이 조급해진다"고 말했다. 칠흑 같은 어둠 속에서 산을 오르는 게 두려울 법도 하지만 무섭다는 생각조차 할 겨를이 없단다. 민 팀장은 "반달곰이나 멧돼지 같은 산짐승이 나타나지 않을까 하는 두려움보다 오로지 구조대상자를 찾아야 한다는 생각밖에 안 든다"고 말했다.비가 오거나 비 온 직후의 구조 활동은 더 힘들다. 산길이 미끄러운데다 구조요청자를 업고 내려와야 하는 상황이면 더욱 긴장할 수밖에 없다. 임태민 대원은 "비가 왔을 때에는 구조하다 대원들도 넘어질 수 있기 때문에 더욱 조심스럽다"고 전했다.고된 업무에도 불구하고 이들은 산악구조대원이라는 자부심이 크다. 한동훈 대원은 "유니폼을 입는 순간 슈퍼맨이 된다고 생각한다"면서 "힘듦이나 두려움보다 구조대원으로서 책임감과 보람이 더 크다"고 말했다. 그는 "무사히 사람을 구하고 난 뒤 감사 인사를 받았을 때, 이 직업을 택하길 잘했다는 생각이 든다"고 덧붙였다.산악구조대 막내인 장성범 대원은 초등학교 3학년 때 놀이터에 불이 나 119에 신고하고 소방관이 올 때까지 놀이터 모래로 불을 끄려 애썼던 기억 때문에 소방관의 꿈을 키웠다. 당시 출동한 소방관이 어린 장 대원에게 "수고 많았다"고 말해준 일이 그가 이 길을 선택하게 한 원동력이 됐다. 장성범 대원은 "산악구조대에 발령받아 와보니 생각했던 것보다 훨씬 일이 힘들다"면서 "하지만 무사히 구조를 마치고 대원들과 마음 편히 밥 먹을 때 기분이 정말 좋다"고 말했다.그러나 험준한 산을 배경으로 일을 하다 보면 안타까운 일도 겪기 마련이다. 임태민 대원은 2년 전쯤 버섯을 따러 산에 간 남편이 돌아오지 않는다는 연락을 받고 출동해 수색에 나섰다가 숨진 요구조자를 발견했다. 탐방로로 지정해 관리하는 등산로가 아닌 비법정등산로로 다니며 버섯을 따다 미끄러져 넘어지면서 머리를 다쳐 사망한 사고였다.산악구조대원들은 "안전하게 산행하고 무리하지 않는 게 가장 중요하다"고 거듭 강조했다. 민병엽 팀장은 "등산로를 벗어나 비법정탐방로로 다닐 경우 통신이 두절되거나 GPS도 잘 잡히지 않는다"며 "조난을 당해도 찾기가 너무 어렵다"고 말했다.등산로에는 일정한 간격으로 산악위치표지판에 설치돼 있어 비교적 구조요청자를 찾기 쉽지만, 등산로가 아닐 경우에는 위치 파악에 많은 시간이 소요된다. 특히 지리산은 매우 커서 이런 경우 구조요청자를 찾는 게 더욱 어렵다.장철은 대장은 "산행을 할 때는 누군가가 조난을 당해도 신고하고 연락이 가능하도록 반드시 2명 이상 함께 하고, 탈진되지 않도록 물도 충분히 챙겨야 한다"고 당부했다. 이어 "산은 기온 차이가 크기 때문에 여분의 옷과, 생각보다 긴 시간이 소요될 것을 감안해 랜턴·보조배터리 등을 꼭 지참해야 한다"고 덧붙였다. 무엇보다도 "해가 지기 전 4시 이전에는 산행을 마쳐야 한다"고 강조했다.산을 좋아하기도 하고 체력 관리를 위해 평소에도 등산을 즐겨한다는 임태민 대원은 "'오르GO 함양'과 같은 프로그램에 도전하다 보면, 목표가 생겨서 악천후나 몸에 무리가 가도 반드시 정상에 오르려는 욕심이 들기 쉽다"며 "하지만 산은 절대 무리해선 안된다. 자신의 체력에 맞는 등산 코스를 선택하고, 상황이 여의치 않다면 과감하게 포기하고 나중에 다시 도전하라"고 조언했다.산은 도전의 상징이다. 산 정상에 올라 그 성취감을 맛보면 또다시 산을 찾기 마련이다. 턱까지 차오르는 숨을 내쉬면서 무거운 발걸음을 천천히 한 걸음씩 옮기다 보면 탁 트인 산아래 풍경과 정상에서 맞는 바람이 그간의 고통을 잊게 할 만큼 매력적이다.영국의 산악인 조지 맬러리에게 한 기자가 왜 에베레스트에 오르려 하냐고 묻자 그는 "산이 거기에 있기 때문에 오른다"는 유명한 말을 남겼다. 이 말에 빗대어 한동훈 대원은 "우리는 그곳에 환자가 있기에 산을 오른다"면서 "등산 중 위험에 처한 사람이 있다면 우리는 언제나 최선을 다해 구조할 것"이라고 말했다.◆ 정식 등산로 이용비법정탐방로는 GPS가 잘 잡히지 않고 통신이 두절되는 경우가 많습니다. 깊고 큰 산에서 길을 잃었을 때 위치 확인이 어렵기 때문에 반드시 정식 등산로를 이용해야 합니다.◆ 혼자 산행하지 말 것최소 2명 이상 동행해야 조난 시 즉각 신고가 가능합니다. 부득이하게 혼자 갈 경우, 반드시 가족이나 지인에게 산행 계획과 위치를 알려야 합니다.◆ 기본 장비 철저히 준비등산화, 등산스틱, 랜턴, 보조배터리 등을 필수로 챙깁니다. 지리산의 경우 8~10시간 장시간 산행이 많으므로 물을 넉넉하게 준비하고, 산은 기온차가 크기 때문에 보온을 위한 여분의 옷도 반드시 필요합니다.◆ 체력에 맞는 산행 코스 선택산은 결코 만만하지 않습니다. 자신의 체력을 고려해 절대 무리하지 말아야 합니다. 필요하다면 중간에 포기해도 괜찮습니다.◆ 하산시간 철저히 지키기산은 해가 빨리 지기 때문에 오후 4시 이전에는 반드시 하산을 완료해야 합니다. 어두워지면 곧바로 조난으로 이어질 수 있습니다.