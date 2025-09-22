민주시민교육을 꽃피우는 데 필요한 것들

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ kellysikkema on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 보이텔스바흐 합의는 독일에서 유래하였는데, 일방적 주입식 정치교육을 지양하고 정치교육을 통해 학생들이 스스로 판단하고 결정하며 행동할 수 있는 능력을 갖춘 존재로 성장할 수 있도록 한다.

-보이텔스바흐 합의 내용

‣ 강압 금지: 어떤 수단을 통해서든 학생들에게 특정한 견해를 주입하고 그들이 독립적인 의견을 형성하지 못하도록 방해해서는 안된다.

‣ 논쟁에 대한 요청: 학문과 정치에서 논쟁적인 것은 수업에서도 논쟁적으로 드러나야 한다.

‣ 이해관계의 인지: 학생들은 특정한 정치적 상황과 자신의 이해관계의 상태를 분석할 수 있어야 한다.





우리는 혐오의 비용을 치르고 있다. 최근 일부 단체가 서울 영등포구 대림동 일대에서 '중국혐오' 집회를 잇달아 벌이자, 관할 서울남부교육지원청 한미라 교육장이 "혐오에 노출된 우리 학생들을 도와달라"고 호소한 뉴스가 큰 주목을 받았다. 이를 시작으로 정근식 서울시교육감도 "혐오와 차별의 언어가 교실에 스며드는 것은 한국 사회공동체의 미래에 대한 무서운 위협"이라고 우려를 표하며 서울교육의 책임과 다짐의 글을 SNS에 올렸다.코로나19 이후 사회경제적 불평등, 보수와 진보의 이념 갈등, 지역 갈등, 남녀평등문제(젠더 이슈), 세대 갈등, 배제와 혐오 등 사회 문제는 다양하고 복잡해지며 그로 인한 사회, 경제, 정치 파급력도 더욱 커졌다. 현직 초등학교 교사로서 이와 같은 사회 현상을 교육적 관점에서 바라보며, 사회 갈등에 대해 고민하고 함께 토론하며 갈등을 극복하는 과정을 통해 건강한 공동체를 형성하는 것이 무엇보다 중요함을 여실히 느낀다.기후 위기, 디지털 대 전환, 학령인구 감소 등 미래 사회 변화에 대응하기 위해 학교는 학습자 맞춤형 교육을 강화하고 있다. 이러한 교육과정 체제 전환의 일환으로 2022 개정 교육과정이 초․중․고 학교급별 순차적으로 적용되고 있으며, 그 핵심역량 중 '협력적 의사소통'은 타인과의 관계성을 강조한다. 이러한 협력적 의사소통 역량은 학생들이 자신의 삶과 연계한 다양한 문제들에 대해 실제로 경험하는 과정에서 자아 정체성과 존중감, 그리고 타인에 대한 존중과 배려를 통해 길러질 수 있다. 이와 같은 맥락에서 2022 개정 교육과정에서는 '학생이 자기 자신과 공동체적 삶의 주인임을 자각하고 비판적 사고를 통해 자신이 속한 공동체의 문제를 상호 연대하여 해결할 수 있도록 지원'하기 위해 '민주시민교육'을 강조하고 있다.학교는 민주주주의 정원이다. 민주시민교육은 학생들이 공동체의 주체로서 민주시민의 자질과 성장을 경험하며 민주주의가 꽃 피우는 토대가 된다. 따라서 민주시민교육은 학생들이 사회적 논쟁문제에 관심을 갖고 문제해결을 위한 참여와 실천적 행동을 통해 민주사회의 구성원들에게 요구되는 지식, 기능, 태도 즉 민주시민성(democratic citizenship)을 길러야 한다.이러한 민주시민교육 활성화를 위해서는 교육과정(Curriculum), 학교 문화(Culture), 지역사회(Community)의 3C가 바탕이 되어야 한다. 먼저, 교육과정 차원에서 민주시민교육은 토론, 사회현안 프로젝트, 범교과 융합 수업 등 교과를 통해 시민적 문해력(civil literacy)을 함양하도록 한다. 학교 문화 차원에서는 학생들이 '교복 입은 시민'으로서 학생 자치회 활동, 학교운영위원회 참여 등을 통해 민주시민 역량을 실천하는 장이 마련되어야 한다.이 과정에서 학교의 민주시민교육이 특정 정치 성향으로 편향되는 것을 예방하기 위해 '보이텔스바흐합의'와 같은 한국형 민주시민교육 원칙이 정립되어야 한다. 이러한 토대 위에 학생들은 민주시민교육을 통해 건전한 소통 문화를 경험하며 건강한 공동체의 일원으로서의 자질과 태도를 갖추어 민주시민으로 성장할 수 있다.마지막으로 지역사회 차원에서는 최근 서울시교육청에서 강조하는 '학교자치협의회'에 주목할 필요가 있다. 학생회 대표, 교직원 대표, 학부모 대표가 함께 소통과 참여, 자율과 자치를 통해 "학교 자치"를 실현하며 지역사회 연계 활동을 통해 학교 문화의 변화를 실제로 경험하는 것이다.이처럼 학생들은 신뢰할만한 교직원과 학부모와 함께 참여하는 과정에서 협력적 의사소통을 경험하고, 의견을 조율하며 문제해결 역량과 사회적 책임감, 민주적 행동 방식 등 시민적 가치를 습득하게 된다. 듀이(J. Dewey)는 '학생 자치'는 학생들이 건강한 민주시민으로 성장하는데 있어 핵심적인 활동이라고 했다. 이에 더 나아가 학생들은 '학교 자치'를 통해 학교 공동체 구성원인 학생, 학부모, 교직원, 지역주민과 함께 교육 활동에 참여하며, 모두가 행복한 학교 문화를 조성하는 과정을 경험하며 주체적 민주시민으로 성장할 수 있다.지금까지의 민주시민교육이 교실이라는 제한된 공간 내의 교수·학습이라는 협의의 차원에 치중했다면, 이제는 민주주의 가치, 교육의 목표와 지향점에 대한 보다 깊은 성찰과 반성이 필요하다. 이를 위해 교실과 학교, 지역사회에서는 교육과정-수업-평가의 일체화와 개선, 교사의 민주시민교육 전문성 신장, 지역과 연계한 프로그램 개발과 협약 등 교육 현장의 여건이 조성될 때 민주시민교육이 꽃피울 수 있다. 이 과정에서 학생들은 자신의 삶과 연계하여 문제 해결력과 의사결정력을 함양하며 개인의 자아존중과 타인에 대한 배려를 통해 성숙한 민주시민으로 성장한다.학교 교육은 중요하다. 그러나 학교 교육이 모든 것을 해결해 줄 수 있는 것은 아니다. 그렇다고 언제까지 "극단적 차별과 혐오"가 민주주의를 망치도록 내버려 둘 것인가? 그렇기에 "교육은 백년지대계"라는 신념으로 오늘도 교사들은 미래의 건강한 민주시민을 양성하기 위해 학교 교육에 힘쓰고 있다. 지금까지 교육의 정치 중립성을 이유로 그동안 학교 현장의 민주시민교육은 교실 안에서 제한적으로 이루어졌다. 이제는 교육의 중립성을 넘어 교육의 자주성과 전문성을 기반으로 미래를 열어갈 민주시민으로서 학생들이 일상의 삶 속에서 민주시민성을 어떻게 꽃 피우며 성장하도록 할 것인지 고민해야 할 시점이다. 오늘의 민주시민교육을 통해 우리 학생들이 내일의 민주시민, 세계시민, 더 나아가 디지털 시민으로 건강하게 성장하기를 기대한다.