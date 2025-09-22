'쉬었음 청년'의 분노, 불평등을 넘는 연대의 길

민주노총이 이재명 정부 100일을 맞아, 청년 노동자의 목소리를 담은 릴레이 기고를 기획했습니다. 우리 사회 곳곳에서 일하는 청년이 말하는 '다시 만난 세계' 는 어떤 모습일지, 고민과 희망을 담은 글을 전합니다.

덧붙이는 글 | 이 글은 민주노총 이겨레 청년특별위원장이 작성했습니다.

임용고시를 준비하는 동기, 선배들은 독서실에서 고개를 묻고 하루종일 일어나는 법이 없었다. 독서실에 들어가면 바늘 떨어지는 소리도 들릴 듯했다. 해마다 한 번 보는 시험에 모두가 사활을 걸었다. 그해 임용고시는 11.75 대 1의 경쟁률에 1만4000여 명의 학생들이 뛰어들었다. 1만2000여 명의 학생들은 다시 내년을 준비했을까, 아니면 어디로 갔을까.졸업해 학교를 떠난 선배들은 감감무소식이었다. 노량진에 갔다는 마지막 소식이 끝이었다. 다행히 시험에 붙어 주변에 소식을 알리기 시작한 선배들이 있는가 하면, 어디로 가서 무엇을 하며 사는지 알 수 없는 선배들이 더 많았다. 간혹 들리는 소식은 이런 것들이었다. 기간제 교사로 일하며 어떤 종류의 차별을 받았고, 그래서 일하면서도 임용고시를 계속 준비한다는 이야기였다. 기간제 교사, 우리 사회 비정규직의 삶이 그러했다. 당장에 소득이 있지만서도, 기간제 교사이기에 항상 느끼는 고용 불안, 현장에서의 차별이 그들을 여전히 경쟁에 뛰어들게 하고 있었다.학교를 졸업하고, 적극적인 구직활동을 하지는 않았다. 나는 지쳐있었다. 몇 해간의 경쟁이 나를 소진하게 했다. 딱히 내가 정신적인 질환을 겪고 있다는 감각은 없었다. 그저 쉬고 싶었다. 미지와 불확실의 취업 불구덩이로 나를 집어넣고 싶지 않았다. 몇 년을 쉬다 건설노조에 들어갔다. 노조에 들어가 '쉬었음' 청년이라는 말을 처음 들었다. 내가 그들이 말하는 '쉬었음' 청년이었다.'쉬었음' 청년을 일컬어 개인의 능력과 의지가 부족하다는 사람들, 요즘 청년들은 힘들고 더러운 일은 안 하려 한다는 사람들에게 화가 난다. 그것이 진실이 아니기 때문이다. 우리는 이 세상이 어떤 곳인지 너무나 잘 알고 있다.1)노량진 고시원과 독서실에서 몇 년을 보낸 끝에 겨우 들어간 직장. 그러나 이미 학자금과 생활비로 빚은 산더미다. 2025년 7월 기준 일반상환 학자금 대출 연체자는 2만2104명으로, 3년 전인 2022년의 1만7774명보다 약 24% 증가했다. 첫 월급 통장에 찍힌 금액은 고작 200만 원 안팎이다. 대출 상환과 주거비, 교통비, 통신비 등 각종 생활비를 제하면 내 삶의 미래는 모두 '빼기'로만 채워진다.국무조정실과 통계청의 '2024년 청년 삶 실태조사'에 따르면 20대 개인의 평균 연간 소득은 2625만 원에 불과하다. 이 수치는 개인의 문제를 넘어 사회의 구조적 실패를 드러낸다. 교육과 경쟁을 끝까지 견뎌낸 젊은 세대가 경제적 안전망 없이 사회에 진입하도록 내버려두는 한, '노력하면 성공한다'는 신화는 허구일 뿐이다. 빚과 낮은 임금은 청년의 선택지를 좁히고, 삶의 가능성을 갉아먹는다. 이는 단순한 통계가 아니라 수많은 삶의 기회가 사라지는 현실이다.2)일터의 현실은 냉혹하다. 비정규직이라는 이유로, 여성이라는 이유로, 장애인이라는 이유로 차별이 쉽사리 정당화된다. 2023년 기준 한국의 성별 임금격차는 29.3%로 OECD 평균(11.3%)의 약 2.6배에 달한다. 성소수자이거나 외모·신체적 특징이 다른 사람들은 차별을 넘어 폭력에 노출되는 일이 잦다.이 모든 것은 개인의 문제가 아니라 제도의 실패다. 대다수 국민이 차별금지법 제정에 찬성(2021년 시사저널 조사에서 66.5%)하면서도, 포괄적 차별금지법은 통과조차 요원한 현실은 모순 그 자체다. 평등과 공정을 말하면서도 차별을 방치하는 사회는 '상식'이라는 이름으로 불평등을 합리화한다.3)연간 약 2100여 명의 노동자가 일터에서 목숨을 잃는다. 기계에 깔리고, 높은 곳에서 떨어지고, 이동 중인 차량에 치이는 사고가 빈번하다. 청년들조차 어느 일터에서 사람들이 죽는지 잘 알고 있다. 누구도 일하다 죽기를 원하지 않는다. 양질의 일자리를 요구하는 청년들의 목소리는 '나태'나 '과잉 요구'가 아니다. OECD 국가들과 비교해도 높은 산재 사망률과 불안정한 고용구조 속에서 생존을 위해 더 안전한 일터를 요구하는 것이다.실제로 산업재해로 인한 연간 사망자 수는 OECD 평균보다 높은 편이며, 중대재해가 반복되는 현장은 고용형태와 안전관리의 취약성과 맞닿아 있다. 일터에서 죽지 않아야 한다는 상식적 명제를 대통령과 노동부 장관이 공적으로 확인하는 현실은 반갑지만, 동시에 그러한 확인이 왜 이토록 필요한지 — 제대로 된 예방 정책과 엄중한 감독, 처벌이 부재했기 때문임을 보여주는 안타까운 징표다.4)불평등과 혐오가 일상화된 상황에서 '공정'과 '상식'이 신성시되자, 일부 청년들은 극우적 주장에 쉽게 공감한다. 경제적 좌절과 불안정, 삶의 불투명성이 쌓일수록 단순하고 분노를 표출할 수 있는 해석—약자 탓, 외부자 배제, 빠른 책임 추궁—이 매력적으로 다가온다. 기성 정치권은 그런 감정을 정치적 자원으로 삼아 분열과 혐오를 재생산한다. 양극화된 담론 속에서 일부 정당과 지도자들은 '공정'과 '상식'이라는 언어를 가져다 포장하고, 불만의 방향을 약자에게 돌리며 지지를 획득한다. 같은 좌절을 경험하는 청년들이 대안 정치의 주체로 나서지 않는 한, 혐오와 배제는 반복될 뿐이다.5)한미정상이 회담을 가진지 채 일주일이 지나 한국의 노동자 300여 명이 감금되었다가 풀려났다. 노동자들의 집단 억류와 그들이 전한 고립·위협의 증언은 노동자의 권리가 얼마나 쉽게 유린되는지를 보여준다. 이 사건은 특히 국내 이주 청년노동자들이 겪는 현실과 맞닿아 있다.이주 청년노동자들은 언어·법적 정보의 부족, 불안정한 처우, 체류 조건에 따른 취약성 때문에 부당한 대우를 당해도 신고하거나 도움을 청하기 어렵다. 항의 과정에서 쫓겨나고, 감금·폭력의 위험에 노출되어도 보호망은 사실상 작동하지 않는다. 국가가 나서서 그들의 권리를 억압할 때, 체류 지위로 인해 더 취약한 이주 청년들은 그만큼 더 큰 비용을 치른다 — 직장을 잃고 추방 위협을 받거나, 공적 지원에서 배제되어 심각한 생계 위기에 몰린다.이 모든 현실은 결국 우리 사회의 우선순위가 어디에 놓여 있는지를 묻는다. 출발선의 불평등을 그냥 두고 '공정'과 '상식'만 외치는 정치·사회는 허울뿐인 위안에 불과하다. 빚과 불안정, 차별과 폭력, 그리고 일터의 죽음은 개인의 책임으로 환원될 문제가 아니다. 그것들은 제도와 정책의 결핍이 빚어낸 구조적 폭력이다.정답은 명확하다. 체질적 청년노동자의 저임금 구조를 개선하고, 고용형태·성별·성 정체성·학력·지역 등에 따른 차별을 철폐해야 한다. 산업재해 예방을 위한 강력한 감독과 처벌을 실효적으로 집행하고, 이주노동자와 취약계층을 위한 접근 가능한 지원망과 권리 보장 방안을 구축해야 한다. 이 밖에도 셀 수 없이 많은 제도적 과제들이 있다.무엇보다도 목소리를 내는 쪽이 달라져야 한다. 우리는 이미 이 세상이 어떤 곳인지 알고 있다. 그렇다면 이제는 그 앎을 행동으로 바꿀 때다. 구조에서 고통받는 청년들이 정책 결정의 중심에 설 때, 분열과 배제가 아닌 연대와 실질적 해결을 향한 정치가 가능해진다. 우선 정부위원회 참여 보장과 노정교섭의 제도화를 시작점으로 삼자. 모든 노동자의 노동기본권, 모든 시민들의 생존권이 보장되는 사회를 만들기 위해 연대하고 단결하자.