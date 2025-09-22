시골이 도시보다 더럽다”는 말은 편견이 아니라 현실에서 비롯된다. 농촌은 공공 상·하수도 인프라가 취약하고 주거지 인근에 축사가 밀집해 악취와 수질오염이 반복된다. 주간함양은 함양군과 유사한 조건의 국내외 지역을 취재해 해결책을 찾고, 현안의 해법을 모색하고자 한다.

<글 싣는 순서>(1)국내 농촌 환경 개선 방향은?(2)상습 악취 지역에서 민원 0건으로(3)더욱 엄격해진 제주도 개인하수처리시설(4)오폐수 일본은 이렇게 해결했다(5)도심과 축사가 이렇게 가까운데, 냄새는?(6)한국에 없는 <악취 자격증>일본이 겪어온 사회 현상은 한국이 마주할 미래 문제와 닮아있다. 인구 구조 변화, 농촌 지역 고령화, 도시와 지방 간 격차뿐 아니라 환경 문제 역시 오늘날 한국에서 불거지고 있는 생활하수·분뇨 처리 문제는 사실 수십 년 전 일본이 이미 고민했던 사안이기도 하다. 일본은 1990년대 초, 공공하수처리시설이 충분히 보급되지 않은 지역에서 환경 파괴를 최소화하기 위해 '합병처리정화조(合併処理浄化槽)' 제도를 도입했다. 기존의 단독처리정화조가 분뇨만을 대상으로 했던 한계를 넘어, 생활하수까지 포함해 처리할 수 있도록 만든 대안이었다.1960년대 일본은 고도 경제 성장 속에 산업폐수와 생활하수로 인한 수질오염에 직면했다. 미나마타병 같은 공해병이 사회 문제로 떠오르면서 환경 규제 강화가 불가피해졌다. 이에 따라 1970년 수질오염방지법이 제정됐고, 1983년에는 정화조법이 제정됐다. 1987년에는 합병처리정화조 설치를 지원하는 보조 제도가 마련돼 지자체 차원에서 보급이 추진됐다. 이어 2001년부터는 단독처리정화조 신규 설치가 전면 금지되면서, 일본 내 모든 신축 주택은 합병처리정화조 또는 공공하수도에 연결하도록 의무화됐다.일본 환경성에 따르면 2024년 기준 하수처리 인구 보급률은 93.7%다. 세부적으로는 하수도 81.8%, 정화조 9.5%, 농촌 배수시설 2.3%, 커뮤니티 플랜트 0.1%이며, 나머지 6.3%는 여전히 미처리 상태다. 이 미처리 가구 중 일부는 과거 설치된 단독처리정화조나 집수정을 사용하는 경우로, 점차 개선이 이뤄지고 있다. 국내 공공하수처리시설 보급률 현황을 살펴보면 2024년 기준 하수도 보급률은 약 95.6%에 달하며 도시권은 97%까지 높다. 그러나 농어촌 지역은 78~80%로 전체 평균에 비해 낮은 모습이다. 환경성 관계자는 "하수처리 인구 보급률은 높은 편이지만, 아직 과거 건축물에서는 단독처리정화조를 사용하는 경우가 있다"며 "이는 점차 합병처리정화조나 공공하수도로 대체되는 추세"라고 설명했다.합병처리정화조의 핵심은 분뇨와 생활하수를 함께 처리한다는 점이다. 성능 기준도 엄격하다. 일본 정화조법은 방류수 BOD(생화학적 산소 요구량)를 20ppm 이하, 제거율 90% 이상으로 규정하고 있다. 일부 지역은 더 강화된 기준을 적용해 10ppm 이하로 관리하기도 한다. 반면 한국의 경우, 11인용 이상 정화조의 방류 기준은 BOD 제거율 65% 이상 또는 BOD 100ppm 이하 수준이다. 절대 기준치가 일본보다 훨씬 느슨하다. 즉, 일본은 "방류되는 물의 질"을 직접적으로 규제하는 반면, 한국은 "처리 효율"을 중심으로 상대적으로 완화된 기준을 적용하고 있다.한국 정화조는 원칙적으로 분뇨만 처리한다. 농촌지역의 생활하수는 정화조로 유입되지 않고 대부분 별도 공정 없이 하천으로 방류된다. 특히 하천에서 흔히 볼 수 있는 거품은 세제나 샴푸 등 생활하수에 포함된 계면활성제 때문이다. 그렇다면 왜 한국 정화조는 생활하수를 합류시키지 않았을까? 흔히 제기되는 설명은 생활하수에 포함된 세제·표백제가 미생물의 활동을 억제하거나 사멸시켜 처리 효율을 떨어뜨리기 때문이라는 것이다. 이 설명은 일정 부분 맞다. 그러나 이는 단일 원인이라기보다는 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다.첫째, 제도적 배경이다. 한국 정화조 제도가 도입된 1960~70년대의 목표는 '분뇨 위생 처리와 전염병 예방'이었고, 수질 정화는 고려 대상이 아니었다. 생활하수는 하천으로 흘려보내도 된다는 인식이 당시에는 일반적이었다. (여전히 소규모 농촌 지역에는 오래된 단독정화조가 사용되고 있어 혐기성 위주 분해만 이루어지며 혐기성 분해는 BOD 제거 효율이 낮음)둘째, 기술적 한계다. 당시 정화조는 단순 침전과 혐기성 분해 구조에 불과했기 때문에, 유량이 많고 성분이 다양한 생활하수를 안정적으로 처리하기에는 역부족이었다.셋째, 세제·표백제 등 합성 화학물질의 영향이다. 이들은 미생물의 활성을 억제하거나 사멸시킬 수 있어, 단일 구획 정화조에서는 충격 부하에 취약했다.즉, 한국 정화조의 생활하수 배제는 제도적 배경, 기술적 한계, 그리고 화학물질 영향이 복합적으로 얽힌 결과라고 보는 것이 타당하다.일본은 이러한 문제를 구조적 설계로 극복했다.유입수 완충조: 세제가 갑자기 유입되더라도 희석·평준화가 이루어지도록 설계해 미생물이 급격한 충격을 받지 않도록 했다.다단계 처리: 1차 침전 → 접촉산화조(에어레이션) → 2차 침전으로 이어지는 단계적 구조를 통해 미생물 군집이 분산·안정적으로 유지된다.부착성 미생물(생물막): 플라스틱이나 세라믹 재질의 담체에 미생물이 부착해 층을 이루며, 일시적으로 독성 물질이 흘러들어와도 내부층의 미생물은 살아남아 처리를 지속한다.슬러지 재순환: 침전된 활성슬러지를 다시 반응조로 보내 미생물 농도를 일정하게 유지함으로써 복원력을 확보한다.이러한 구조 덕분에 합병처리정화조는 생활하수 속 세제·표백제 성분이 포함된 상황에서도 안정적으로 BOD 제거율을 유지할 수 있다. 일부 고도형 모델은 질소·인까지 제거 가능하다.일본은 합병처리정화조 설치와 운영을 엄격히 관리한다. 2001년 이후 단독처리정화조 신설이 금지돼 모든 신축 건물은 합병처리정화조를 설치해야 하며, 지방자치단체 보조금 제도를 통해 설치 비용의 일부를 지원받는다. 경우에 따라 시정촌이 직접 공공 인프라로 설치·운영하기도 한다.정화조법은 관리 절차를 세세하게 규정한다. 설치 신고, 사용 개시 신고, 사용 개시 후 3~8개월 이내 수질검사, 정기 점검 및 청소, 연 1회 정기검사, 관리자의 변경·휴지·폐지 신고 등이 의무화돼 있다. 점검·청소는 자격자 또는 등록업체에 위탁해야 하고, 수질검사는 도도부현(일본의 최상위 행정구역 체계로 한국의 광역자치단체와 유사)이 지정한 기관이 담당한다. 관리자가 임의로 방류수를 내보낼 수 없도록 한 제도적 안전장치다.일본 합병처리정화조의 경험은 한국에 중요한 메시지를 던진다. 한국은 아직도 농촌 지역을 중심으로 정화조 관리와 생활하수 처리가 미흡하며, 이로 인해 하천 수질 악화가 반복되고 있다. 이는 지역 환경뿐 아니라 장기적으로 수자원 관리에도 부담이 될 수 있다. 일본은 개인하수처리시설 화학물질 문제를 구조적 설계로 대응했고, 법적 기준을 강화했으며, 관리·검사 체계를 의무화했다. 반면 한국은 상대적으로 느슨한 방류 기준과 불완전한 관리 체계에 머물러 있다.