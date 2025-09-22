'K-스마트항만'이 온다... 광양항에 국산 기술 자동화 구현

큰사진보기 ▲2029년 완공 예정인 광양항 스마트항만 조감도. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수광양항만공사에서 지난 15일 개최된 2030 경영전략용역 착수 보고회 모습. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲광양항 스마트항만 예시. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

대한민국 항만 물류의 핵심 거점 가운데 하나인 광양항이 총 7846억 원의 투자를 통해 '스마트 항만'을 추진 중이다. 해양수산부와 여수광양항만공사(YGPA)는 오는 2029년까지 '항만자동화 테스트베드'를 구축할 계획이다.이를 통해 국내 항만 기술의 국산화를 선도하고 광양항 컨테이너부두의 물류 경쟁력을 글로벌 최고 수준으로 끌어올리겠다는 비전을 제시했다.이는 단순한 시설 현대화를 넘어 미래 항만의 표준을 제시하겠다는 포부다.광양항 스마트항만 구축 사업은 해양수산부와 여수광양항만공사의 핵심 국정과제이자 동북아 물류 허브 경쟁력 강화를 위한 국가적 전략 프로젝트다.이 사업의 핵심은 광양항 3단계 2차 부두 일대에 국내 최초로 '한국형 스마트 항만'을 구현하는 자동화 부두를 시범 구축하는 것이다.우선 컨테이너 부두 4선석 규모에 기반 시설과 함께, 하역 및 이송 전 과정이 완전 자동화된 첨단 항만 하역 장비들을 도입할 계획이다. 여기에는 ▲자동화된 안벽 크레인(RMGC: Rail Mounted Gantry Crane) ▲무인 운송 시스템인 자동화 이송장비(AGV: Automated Guided Vehicle) ▲자동 적재 및 인출이 가능한 자동화 야드 크레인(ASC: Automated Stacking Crane) 등 최첨단 기술이 집약된 장비들이 포함된다. 이러한 설비들은 중앙 통제 시스템을 통해 유기적으로 연동돼 컨테이너 하역부터 야드 이송, 장치 작업에 이르는 전 과정을 사람의 개입 없이 효율적이고 안전하게 처리하게 된다.해양수산부 등은 이 프로젝트를 오는 2029년 완전 개장을 목표로 추진하고 있다. 스마트항만이 구축된다면 완전 자동화 시스템을 통해 항만 운영의 효율성을 극대화할 수 있다. 또 인적 오류를 최소화해 작업의 안전성을 획기적으로 개선하고 24시간 연중무휴 항만 운영을 가능하게 할 것으로 기대된다.이번 광양항 스마트항만 구축은 단순히 시설을 자동화하는 것을 넘어, 국내 기술력을 바탕으로 한 'K-스마트 항만' 모델을 제시한다는 점에서 의미를 지닌다.현재 세계 스마트항만 시장은 일부 선진국 기술에 의존하고 있다. 하지만 광양항 테스트베드는 항만자동화 기술의 국산화를 목표로 하고 있어 관련 산업 생태계를 강화하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대된다.또 스마트항만 구축은 광양항 컨테이너부두의 물동량 처리 능력을 획기적으로 향상시킬 뿐만 아니라 운영 비용을 절감에도 상당한 기여가 있을 것으로 전망된다. 전반적인 항만 경쟁력을 강화하는 데 결정적인 역할을 할 것으로 보인다.특히 스마트항만 시스템은 물류 처리의 유연성과 안정성을 높여 비상시에도 안정적인 항만 기능을 유지하는 데도 역할을 기대할 수 있다.광양항은 이번 스마트항만 전환을 통해 '아시아 최고 친환경 스마트 복합항만'으로 도약한다는 비전도 제시하고 있다. 이는 단순히 화물 처리 능력만을 강화하는 것을 넘어, 미래가 요구하는 친환경 요소를 적극적으로 도입해 지속 가능한 항만으로의 발전을 함께 추진한다는 의미다.이에 따라 ▲육상전원공급설비(AMP) 확대를 통한 정박 선박의 대기오염물질 배출 저감 ▲디젤 하역 장비의 전동화 전환 및 친환경 에너지 도입 ▲실시간 오염원 모니터링 시스템 구축 등을 포함해 미세먼지 등 환경 문제에 대한 대응력을 높일 예정이다.또 스마트 기술을 활용한 에너지 효율 최적화 및 운영 프로세스 개선을 통해 '녹색 항만'으로서의 위상을 강화하고, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 가치를 실현하는 데 기여할 것으로 예상된다. 이러한 노력은 광양항이 대량 화물 산업 지원형 항만으로서의 기존 역할을 유지하면서도, 미래 시대에 걸맞은 친환경 고부가가치 항만으로 진화하는 중요한 계기가 될 것으로 기대를 모으고 있다.