화림동계곡 따라 걷는 옛 선비들의 풍류와 정취

경상남도 함양군 안의면 월림리 화림동계곡의 풍경을 보고 누군가는 '조선의 무릉도원'이라 했다. 남덕유산에서 발원한 금천은 남강으로 이어지는데, 화림동계곡은 서상면부터 서하면까지 굽이굽이 금천이 흐르는 구간이다. 너럭바위 위로 흐르는 물결이 마치 비단 같아 금천(錦川)이라 불렸을 것이다.화림동계곡은 조선시대 영남 제1의 명승으로 꼽혔던 안의삼동(安義三洞) 중 으뜸으로 꼽힌다. 안의삼동이란 안의현에서 경관이 빼어났던 세 곳의 동천(洞天: 산천으로 둘러싸인 경치 좋은 곳), 화림동·심진동·원학동을 일컫는 말이다.화림동, 그 아름다운 계곡을 따라 8개의 오래된 정자(△거연정 △군자정 △영귀정 △동호정 △경모정 △람천정 △농월정 △구로정)가 지어져 있다. 정자(亭子)는 선비 문화의 정수다. 경치 좋은 곳에 지은 정자에서 선비들은 시를 지으며 풍류를 즐기거나 당대 학문과 정치에 대해 토론했다. 정자 그 자체의 아름다움보다 자연과 어우러진 풍경이 한 폭의 그림이다. 함양 곳곳에는 오래된 정자가 많아 선비 문화를 엿볼 수 있는데, 화림동계곡은 함양의 정자 문화를 느낄 수 있는 대표적인 곳이다.화림동계곡을 따라 선비문화탐방로가 조성돼 있다. 경상남도 유형문화재로 지정된 거연정부터 안의면 오리숲까지 이어진다. 1구간은 거연정 인근 선비문화탐방관부터 영귀정·다곡교·동호정·호성마을·람천정·황암사·농월정까지 6km에 이르고, 2구간은 농월정부터 월림마을·구로정·점풍교·오리숲까지 4.1km의 길이 조성돼 있다. 탐방로 전체에 나무데크를 설치해 남녀노소 누구나 어렵지 않게 자연을 만끽하며 걸을 수 있는 길이다.아름다운 화림동계곡의 경치를 감상하면서 옛 선비들의 풍류와 발자취를 따라 호젓한 숲길을 걷기에 좋다. 특히 단풍이 물드는 가을은 선비문화탐방로를 산책하기에 가장 좋은 계절이다. 때문에 10월말~11월초가 되면 이곳에서 해마다 선비문화탐방로 걷기 행사가 열리기도 한다. 다만 평일에 혼자 걷기엔 다소 적막하다.함양군 지역공동체일자리사업 참여 근로자들이 본격적인 가을 행락철을 맞아 탐방로 구석구석을 살피며 정비에 나섰다. 탐방객들이 안전하고 쾌적하게 산책을 즐길 수 있도록 쓰레기 수거, 잡초 제거, 파손 데크 보수 등을 실시하고 있다. 함양군 또한 지난 5월 선비문화탐방로 6km 구간에 '선비문화길'이라는 도로명을 부여하고 기초번호판을 설치, 응급상황 발생시 정확하고 신속하게 대응할 수 있도록 했다.함양군 문화진흥과 관계자는 "많은 사람들이 아름다운 화림동계곡을 따라 선비문화탐방로를 걸으며 함양의 정자 문화와 선비들의 풍류를 느껴보길 바란다"고 말했다.