사무장병원 등 불법의료기관 신고 시 최대 20억원 포상

사회

25.09.22 13:16최종 업데이트 25.09.22 13:37

건보공단, 22일부터 두 달간 신고 접수... 일반 신고는 최고 500만원 포상, 자진 신고는 환수금액 감경

불법개설기관 유형
불법개설기관 유형 ⓒ 국민건강보험공단

의료기관이나 약국을 개설할 자격이 없는 사람이 의료인이나 약사를 고용해 운영하는 불법 기관에 대한 자진 신고 기간이 운영된다. 오는 11월 21일까지 두 달간이다.

22일 국민건강보험공단에 따르면 신고 대상은 흔히 '사무장병원'이나 '면허대여약국'으로 불리는 곳이다. 특히 신고자의 경우 일반인은 최고 500만 원까지, 내부종사자는 최고 20억 원까지 포상한다. 자진 신고일 경우 관련 규정에 따라 환수 금액을 감경 받을 수 있다.

또한 국민권익위원회 등 관계기관과 협력을 통해 신고자에 대한 보호 조치도 마련했다. 공익신고자 보호제도에 따라 신분보장, 신변보호, 비밀보장 등 신고 내용을 보호 받으며, 어떤 불이익도 없다고 강조했다.

신고는 건보공단 누리집(www.nhis.or.kr) 또는 'The건강보험' 모바일 앱, 국민권익위원회(국번없이 1398)를 통해서 가능하다.

허수정 건보공단 요양기관지원실장은 "불법개설기관은 국민건강과 안전을 위협하고 건강보험 재정 건전성을 악화시키는 중대한 범죄"라며 "정직한 의료기관이 정당한 보상을 받을 수 있는 건강한 의료 환경이 조성될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

앞서 정부는 국정과제에 '지속가능한 보건의료체계로 전환'을 선정하면서 사무장병원 등 단속을 강화하겠다고 밝힌 바 있다.

불법개설기관 피해 사례
불법개설기관 피해 사례 ⓒ 국민건강보험공단

