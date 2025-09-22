[홍성] 2차 민생회복 소비쿠폰 지급, 1차 보다 4655명 줄어

큰사진보기 ▲홍성군이 2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급을 시작하면서, 이른 아침부터 홍성읍행정복지센터가 신청자들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

홍성군이 2차 민생회복 소비쿠폰 신청·지급을 시작했다.22일, 홍성읍을 비롯한 관내 11개 읍면에서 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청과 지급이 시작되면서, 읍면 행정복지센터는 주민들로 북적였다.1차 지급 당시 '민생회복 소비쿠폰 지급 TF팀'을 구성해 운영한 홍성군은 이번에도 시민들의 불편을 해소하기 위해 읍면 행정복지센터에 추가 인력을 배치해 운영한다.지원 대상은 가구 합산 지난 6월 부과 건강보험료 본인부담금(장기요양보험료 제외)이 가구원수별·유형별 기준액 이하인 경우다.다만, 가구 합산 24년 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 초과하거나, 24년 귀속 금융소득 합계액이 2천만 원을 초과하는 경우 지원 대상에서 제외된다.홍성군에 따르면 1차 지급 대상자는 총 9만 9484명(지급률 99.13%), 지급액은 191억 원이었으며, 이번 2차 지급 대상자는 총 9만 4829명이다. 1차에 비해 4655명이 감소했다.신청은 22일부터 다음 달 31일까지 홍성군에 주민등록이 된 군민이면 누구나 신청할 수 있으며, 신청 방법은 1차와 마찬가지로 카드사 앱 및 홈페이지, 홍성사랑상품권 앱 등 온라인 채널에서 가능하다.또한, 읍·면 행정복지센터, 선불카드, 지정 은행 영업점에서 오프라인에서도 신청할 수 있다.미성년자는 주민등록 세대주가 대리 신청 가능하며, 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 홍성사랑상품권 중 선택할 수 있다. 사용기한은 11월 30일까지로 미사용 금액은 소멸된다.또한, 군 장병이 희망하는 경우, 복무지 인근 상권에서 사용 가능한 선불카드를 지급한다.신청 첫 주인 22일부터 26일까지는 혼잡 방지를 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로, 요일제로 운영한다.요일제는 ▲1·6, 월요일 ▲2·7, 화요일 ▲3·8, 수요일 ▲4·9, 목요일 ▲5·0, 금요일에 신청할 수 있으며 주말에는 온라인 신청만 가능하다.2차 지급 첫날 찾은 홍성읍행정복지센터는 이른 아침부터 신청자들로 북적였다. 신청자 대부분은 어르신들이었으며 신청 첫 주 요일제 시행 사실을 모르고 방문한 일부 신청자들은 발길을 돌리기도 했다.지급액은 1차 때 차등 지급과 달리 소득 상위 10%를 제외한 군민에게 동일하게 10만 원이 지급된다.홍성군은 고령자·장애인 등 거동이 불편한 주민이 '찾아가는 신청' 요청 시 방문해 신청서를 접수할 예정이다.홍성군 관계자는 22일, 기자와 통화에서 "(6월 18일 행정안전부 기준) 홍성군 2차 지급 대상자는 9만 4829명, 지급예정액은 94여억 원"이라면서 "다만, 이의신청에 따라 변동은 있을 수 있다"며 "1차 지급 당시 고령자·장애인 등 거동 불편자 방문 접수자는 2차에는 별도 요청이 없어도 방문 신청 접수할 예정"이라고 말했다.