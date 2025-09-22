5.18묘지 비공개 참배한 최교진 "학생들 민주시민으로 성장할 수 있게 힘쓰겠다"

큰사진보기 ▲최교진 교육부장관이 지난 20일 오전, 5.18민주묘지에 있는 고 윤영규 초대 전교조 위원장 묘소를 참배하고 있다. ⓒ 교육대개혁국민운동본부 관련사진보기

"5월 광주가 2025년 대한민국을 만들었습니다. 잊지 않고 학생들이 민주시민으로 성장할 수 있게 힘쓰겠습니다. 2025. 9. 20. 부총리겸 교육부장관 최교진."

최교진 교육부장관이 지난 20일 5.18민주묘지 방명록에 적은 글귀

최교진 교육부장관이 취임 당일 대전 현충원 공개 참배에 이어 일주일 만에 5.18민주묘지를 비공개 참배했다. 교육민주화운동을 함께 해온 교육계 원로 인사 13명과 동행했다.22일, <오마이뉴스>가 확인해 보니 최 장관은 휴일인 지난 20일 오전 11시 30분, 광주 5.18묘지를 방문해 헌화했다. 방명록에는 다음과 같이 적었다.이날 참배에는 전국교직원노동조합(전교조) 5~6대 위원장을 지낸 정해숙 전 교사를 비롯해 13명의 교육민주화운동 원로들이 함께 했다.이날 헌화를 마친 최 장관은 5.18묘지에 잠들어 있는 고 윤영규 전교조 초대 위원장과 고 권영국 전교조 전 충북지부장 묘소를 찾아 묵념을 올렸다.한 참석자는 <오마이뉴스>에 "최 장관이 윤영규 초대 위원장 묘역에서 큰 절 두 번을 한 뒤 '정말 열심히 하겠습니다. 최선을 다해서 노력해 보겠습니다'라고 혼잣말을 했다"면서 "참배가 끝난 뒤 식사 자리에서 최 장관은 '제가 장관이 된 까닭은 제 능력이 아니라 우리 동지들의 수많은 희생과 헌신 때문이라고 생각한다. 이런 점을 잊지 않고 정말 열심히 일하겠다'고 말했다"고 당시 상황에 대해 설명했다.1981년 충남 대천여중 교사로 임용된 최 장관은 전교조 전신인 민주교육실천협의회 충청지역 의장과 전교조 수석부위원장을 지냈다. 이후 2014년 세종시교육감에 당선돼 3선을 이어왔다.