이 대통령 국정지지율 53%... 2주 연속 하락, 삼권분립 논란 탓?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실에서 열린 제11차 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2025.9.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 22일 리얼미터의 9월 3주차 조사에서 53.0%로 나타났다. 전 주 대비 1.5%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 전 주 대비 2.5%p 오른 43.6%로 집계됐다.리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 15~19일 전국 만 18세 이상 2526명(응답률 5.3%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 전화조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±1.9%p). 리얼미터 조사기준 2주 연속 하락이다(56.0%→54.5%→53.5%). 긍·부정평가 격차도 오차범위 밖이지만 한 자릿수(9.4%p)로 좁혀졌다.지역별로 보면 서울(1.5%p↑, 50.6%→52.1%, 부정평가 44.9%)과 광주/전라(1.4%p↑, 73.1%→74.5%)을 제외한 대다수 지역의 긍정평가가 하락했다. 특히 부산/울산/경남(5.8%p↓, 54.6%→48.8%, 부정평가 47.6%)의 하락폭이 가장 컸다.그 외 대전/세종/충청(2.9%p, 55.5%→52.6%, 부정평가 45.3%), 인천/경기(2.4%p↓, 55.5%→53.1%, 부정평가 43.5%), 대구/경북(1.8%p↓, 42.1%→40.3%, 부정평가 53.9%)에서는 전 주 대비 1.8%p~2.9%p의 하락이 있었다.연령별로는 70대 이상(2.4%p↑, 45.2%→47.6%, 부정평가 47.3%)과 40대(1.1%p↑, 66.3%→67.4%, 부정평가 30.9%)에서만 긍정평가가 상승했다. 60대(5.1%p↓, 54.7%→49.6%, 부정평가 47.1%)의 긍정평가 하락이 가장 컸다. 그 뒤는 50대(3.2%p↓, 67.7%→64.5%, 부정평가 33.1%), 18·19세 포함 20대(3.2%p↓, 39.8%→36.6%, 부정평가 58.3%) 순이었다.이념성향별로는 모든 응답층의 긍정평가가 하락했다. 중도층(n=1085)의 긍정평가는 전주 대비 3.7%p 하락한 53.3%(부정평가 43.4%)였고 보수층(n=655)의 긍정평가는 전주 대비 1.6%p 하락한 27.2%(부정평가 69.8%)로 집계됐다. 진보층(n=593)의 긍정평가도 전주 대비 1.7%p 하락한 80.5%(부정평가 17.3%)로 나타났다.이에 대해 리얼미터는 "코스피 3400선 돌파, 청년 일자리 4만 개 창출, 국민성장펀드 출범 등 긍정적인 경제 및 민생 정책 소식이 있었다"면서도 "대법원장 사퇴 공감 발언과 삼권분립 침해 논란, 특검의 국민의힘 당사 압수수색 등 정치적 이슈가 민생 정책의 효과를 상쇄해 지지율에 부정적인 영향을 미치며 하락세가 이어진 것으로 보인다"고 풀이했다.한편, 정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 44.2%, 국민의힘 38.6%, 개혁신당 4.1%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.5%, 기타정당 2.1%, 무당층 7.5%로 나타났다.이는 리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 18~19일 전국 만 18세 이상 1007명(응답률 4.4%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 전화조사로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p)민주당 지지도는 전 주 대비 0.1%p 내리면서 횡보한 반면, 국민의힘 지지도는 전 주 대비 2.2%p 올랐다. 이에 따라 양당 간 지지율 격차는 리얼미터 조사기준 5주 만에 오차범위 내로 좁혀졌다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.