대통령상 받은 합천 대양면 주민들, '친환경 문화활동' 결의

9월 21일 열린 합천 "대양권역 친환경문화센터 2주년 기념행사"

행복농촌만들기대회의 마을만들기 분야에서 금상(대통령상)을 받은 경남 합천 대양면 주민들이 '친환경 문화' 활동을 다시 결의했다.합천대양친환경문화센터‧큰별누리영농조합법인(센터장 김보영)과 신활력플러스사업추진단(단장 박종철)이 지난 21일 오후 센터에서 '대양권역 친환경문화센터 2주년 기념행사'를 연 것이다.대양권역은 지난 17일 과천 한국마사회 럭키빌에서 농림축산식품부가 주최하고 한국농어촌공사가 주관해 열린 '제12회 행복농촌만들기 대회' 본선에서 마을만들기 분야의 대통령상인 금상을 수상했다.센터는 "이날 행사는 주민들이 함께 어울리고 즐기며 친환경 문화를 확산하기 위해 마련되었다"라고 밝혔다.참가자들은 고구마 수확 체험, 비건 샌드위치 만들기, 달고나·오란다강정 만들기, 전통놀이, 수분크림·친환경 샴푸바 체험, 찰보리빵·바람떡 만들기, 민화·나무 쟁반 꾸미기 등 다양한 활동을 벌였다.또 주민들은 푸짐한 먹을거리를 마련해 나눠 먹었으며 민화, 뜨개, 목공 작품을 전시하기도 했다. 경남도민예술단 순회공연이 함께 열려 주민들한테 흥겨운 전통 공연의 즐거움을 선사했다.김윤철 합천군수는 "대양면 권역이 대통령상을 수상한 데 대해 다시 한번 축하 드리다"면서 "행사가 대양면민들에게 활력과 웃음을 드리는 소통의 장의 되길 바란다. 앞으로도 농촌과 문화가 함께 발전하고 군민이 행복한 지역을 만들어가겠다"라고 말했다.김보영 센터장은 "주민들과 함께 정성껏 준비한 체험과 먹을거리, 전시, 그리고 전통 공연까지 즐길 수 있는 풍성한 자리를 마련하였다"라며 "많은 분들이 함께 어울리며 대양면의 따뜻한 공동체 문화를 느끼셨길 바란다"라고 말했다.신경자·성종태 합천군의원은 "행사가 단순한 축제가 아니라 대양면 주민들의 정성과 참여를 이뤄진 화합의 장이라는 점에서 큰 의의가 있으며 앞으로도 지역의 문화와 공동체가 더욱 발전할 수 있도록 합천군의회 차원에서 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.행사에는 장진영 경남도의원, 김성만 대평군물 이사장, 박수영 대양면장, 나상정 합천농협조합장, 이명주 대양초등학교장, 강상열 합천군파크골프연합회장, 김재욱 대양면이장협의회 회장, 나석규 대양면노인분회장, 정규연 대양면주민자치회장 등이 함께 했다.