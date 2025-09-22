영국 등 팔레스타인 국가 인정, 의미 있지만... 재난 상황 못 멈춰

큰사진보기 ▲8월 30일, 제82회 베니스 국제 영화제 기간 동안 베니스 리도에서 열린 가자지구와 팔레스타인 국민을 지지하는 시위에서, 팔레스타인 국기를 든 사람들과 '팔레스타인을 해방하라 ? 평화에는 국경이 없다'라고 적힌 팻말을 든 사람들이 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲AFPTV 영상 화면. 9일(현지시간) 카타르 도하에서 발생한 폭발 후 연기가 피어오르는 모습. 이스라엘 군 관계자는 AFP에 군이 팔레스타인 무장단체 하마스의 고위 지도자들을 겨냥한 작전의 일환으로 9일 도하에 공습을 가했다고 밝혔다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

지난 21일(현지시간), 키어 스타머 영국 총리가 팔레스타인을 국가로 공식 승인했다. 이로써 영국은 지난 7월 이스라엘에 가자지구에서의 휴전과 인도주의 상황의 개선을 요구하고, 결과가 없다면 유엔 총회를 앞두고 팔레스타인 국가를 인정하겠다고 말한 것을 지켰다.스타머 총리는 사회관계망에 올린 영상 메시지를 통해 "중동에서 나날이 증가하고 있는 공포에 직면해 평화와 두 국가 해법(two-state solution)의 가능성을 유지하기 위해 행동하는 것"이라고 말했다.BBC는 이 발표를 영국 외교 정책의 중대한 변화로 보도하면서 지난 몇 주 동안 가자지구의 상황이 악화했고, 굶주림과 폭력이 스타머 총리가 말한 것처럼 "용납할 수 없는(intolerable)" 수준에 이르렀기 때문이라고 전했다.영국의 공식적인 팔레스타인 국가 인정은 상징적인 의미가 있다. 지난 7월 유엔 연설에서 데이비드 라미 외무장관은 "영국은 두 국가 해법을 지지할 특별한 책임감을 가지고 있다"고 말했다. 그러면서 1917년 영국 외무장관이 서명한 벨푸어 선언(Balfour Declaration)을 언급했다.벨푸어 선언은 1917년 11월 2일, 영국 외무장관 아서 벨푸어가 영국 내 유대인 공동체 지도자인 라이오넬 월터 로스차일드에게 보낸 공식 서한이다. 이 서한에서 벨푸어는 영국의 공식 입장이라며, 팔레스타인 땅에 유대인 '민족적 고향(national home)'을 세우는 것을 지지한다고 밝혔다.시오니스트들은 이를 근거로 국제사회에 이스라엘 국가 수립의 정당성을 주장했고, 국제사회는 이를 받아들여 이스라엘 국가 수립을 승인했다. 이런 점에서 보면, 영국의 팔레스타인 국가 인정은 과거의 잘못을 바로잡는 의미가 있다.그러나 이것이 결자해지라고 할 수는 없다. 이스라엘 국가 수립은 팔레스타인에게 고통의 시작이었고, 그것이 현재 가자지구 집단학살로까지 이어졌으며, 지금도 참혹한 전쟁이 계속되고 있기 때문이다.같은 날, 캐나다와 호주도 팔레스타인 국가를 공식 인정하는 발표를 했다. 마크 카니 캐나다 총리는 사회관계망을 통해 "캐나다는 팔레스타인 국가를 인정하고 팔레스타인 국가와 이스라엘 국가 모두의 평화로운 미래를 위한 희망을 수립하는 협력을 제안한다"고 밝혔다.안토니 알바니지 호주 총리와 페니 웡 외무장관도 공동 성명을 통해 팔레스타인 국가 인정을 발표하며 "호주는 자신들의 국가를 세우려는 팔레스타인 사람들의 합법적이고 오랜 열망을 인정한다"고 말했다.프랑스, 벨기에, 포르투갈, 룩셈부르크 등 다른 서방국들도 23일 유엔 총회 고위급 회기 주간을 앞두고 팔레스타인 국가 인정을 공식 발표할 예정이다. 올해 4월 기준으로, 팔레스타인을 국가로 인정한 유엔 회원국은 193개국 중 147개국으로 약 76%에 달한다. 새로운 국가들이 합류하면 약 80%가 될 예정이다.영국의 발표와 뒤이을 다른 서방국들의 팔레스타인 국가 인정에 대해 서안지구 주민들은 환영을 표했다. 제닌의 시장인 모하메드 자라르는 BBC에 제닌의 40%를 이스라엘군이 장악하고 있다며 "이는 시작부터 안보 작전이 아닌 중대한 정치적 계획이었다"고 주장했다. 이스라엘이 서안지구 합병을 염두에 두고, 그에 대한 팔레스타인의 반대를 막기 위한 조치를 취한 것이라고 말했다그는 이스라엘이 서안지구 점령을 노골화하는 가운데, 서방국들의 팔레스타인 국가 인정 동참은 중요하다며 "이는 팔레스타인 사람들이 점령하에 있지만 국가를 가지고 있음을 확인하고, 팔레스타인의 미래를 구체화하는 것"이라고 강조했다.서방국들의 팔레스타인 국가 인정은 긍정적인 변화고 의미 있는 일이다. 그러나 아무리 많은 유엔 회원국이 팔레스타인을 국가로 인정해도 안보리에서 거부권을 가진 '미국의 반대' 때문에 유엔이 팔레스타인 국가를 인정하는 건 현실적으로 불가능하다.가자지구 전쟁 휴전 결의안도 미국의 반대로 계속 통과되지 못하고 있다. 지난 18일, 유엔 안보리는 다시 가자지구 휴전 결의안 통과를 시도했으니 거부권을 가진 미국의 반대로 또 무산됐다. 결과는 찬성 14표, 반대 1표였지만, 미국의 저지로 6번째 휴전 결의안도 무산된 것이다.이런 상황에서 팔레스타인 국가 인정은 상징적인 성격을 지닌다. 하지만 이는 애초 지난 7월, 프랑스와 영국 등 서방국들이 9월 유엔 총회를 앞두고 팔레스타인 국가를 인정하겠다고 발표한 목적에는 어긋난다.이 발표는 가자지구에 심각한 대규모 기아가 심화되는 상황에서 이스라엘에 구호품 대량 반입을 통해 인도주의 재난 상황을 완화하고 전쟁을 끝내라는 압력을 넣기 위한 것이었다. 그러나 유감스럽게도 이는 이스라엘에 실질적인 압력이 되지 못했다.이스라엘은 팔레스타인 국가 인정을 "테러에 보상을 주는 것"이라며 강하게 반발했지만, 이를 압력으로 받아들이지 않았다. 오히려 이스라엘은 가자지구 완전 점령을 결정했고, 가자시티 장악을 위한 지상 작전도 개시했다. 또한 서안지구에서는 팔레스타인 국가 수립을 막기 위한 대규모 정착촌 건설을 시작했다.지난 12일, 유엔 총회는 압도적인 표차로 이스라엘-팔레스타인 무력 분쟁을 종식시킬 두 국가 해법(two-state solution)을 지지하고, 이스라엘에 팔레스타인 국가 수립 약속을 촉구하는 결의안을 통과시켰다. 이 결의안에는 142개국이 찬성했고, 12개국이 반대했으며, 12개국은 기권했다.이 결의안은 구속력은 없지만, 팔레스타인 국가 수립에 대한 유엔 회원국들의 절대적인 지지를 보여주는 것이었다. 그러나 네타냐후 이스라엘 총리는 이 표결 전 "팔레스타인 국가는 없을 것"이라며 결의안에 대한 강한 반대를 표명했다. 또한 하루 전인 11일에는 예루살렘 외곽에서 있었던 서안지구 유대인 정착촌 건설 프로젝트 서명 행사에 참석해 "이 땅은 우리 것"이라고 말하기도 했다.서방국들의 압력이 국제사회에서의 이스라엘 고립을 심화하고 있지만 사실상 이스라엘을 움직이지 못하고 있는 가운데, 다수의 전문가들은 팔레스타인 국가 인정 발표가 미칠 영향을 회의적으로 보고 있다.나아가 일부 전문가들은 이것이 서방국들이 책임을 회피하기 위한 보여주기식 행동이라고 비판하고 있다. 도하 대학원 연구소의 모하마드 엘마스리 교수는 알자지라에 "서방국들은 국제사회로부터, 그리고 자국민들로부터 무언가 하라는 압력이 높아지는 상황에 처해 있다"고 말했다. 이런 상황에서 팔레스타인 국가 인정은 "사실상 실질적인 행동은 취하지 않으면서 무언가 하고 있다는 것을 보여주는 것일 뿐"이라고 지적했다.이런 이유로 다수의 전문가들은 서방국들이 이스라엘에 실질적인 압력을 가할 수 있는 제재 조치를 취할 것을 요구하고 있다. 이와 관련해 가장 모범적인 사례는 스페인이다. 지난 8일, 스페인은 이스라엘에 대한 영구적인 무기 수출 금지를 발표했고, 이스라엘로 향하는 무기를 선적한 선박과 항공기가 스페인에 기항하거나 영공을 지나는 것도 금지하겠다고 밝혔다.페드로 산체스 총리는 "이러한 결정이 이스라엘의 집단학살을 멈추기 위한 것"이라며 "이스라엘은 존재하고 자신을 방어할 권리가 있으나, 방어할 수 없는 사람들을 살해하는 특권을 가진 것은 아니다"고 강조했다.스페인의 조치에는 유엔 팔레스타인 난민구호기구(UNRWA)에 대한 지원 확대도 포함됐다. 알자지라의 보도에 의하면, 룩셈부르크 또한 강한 제재를 고려하고 있다. 하비에르 베텔 외무장관은 의회 위원회에서 팔레스타인 국가 인정에 더해 이스라엘 제재를 의회에 제안할 계획이라고 밝혔다.서방국들의 팔레스타인 국가 인정은 역사적인 의미가 있지만, 이는 현재 가자지구에서 계속되고 있는 집단학살은 물론 기근과 강제 이주 등 인도주의적 재난 상황을 멈추지 못한다. 이스라엘이 국제사회의 압력을 거부하고, 미국이 계속 이스라엘을 지지하는 한 가자지구의 고통은 계속될 뿐이다.가자지구 주민들의 고통을 끝낼 수 있는 건 전쟁의 종식이며, 이는 다수 서방국들이 이스라엘에 실질적인 타격을 주는 강력한 제재를 실행해야만 가능하다. 하지만 대다수 서방국들은 여전히 이스라엘 제재를 망설이고 있다.