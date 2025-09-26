이승만의 시대착오적인 '일민주의' 쟁점

큰사진보기 ▲대구 순시를 위해 공항에 나온 이승만 대통령 부부. 1951.3.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

이승만은 이렇다 할 철학이나 사상이 없는 대세지향형 권력주의자다. 예외라면 초대 대통령이 되고 난 뒤 느닷없이 '일민주의(一民主義)''를 내걸었다. 이승만은 일민주의를 제창하고, 각료와 추종자들은 이를 이념화하고 당시(黨是)로 삼아 당과 단체를 만들었다.이승만은 "일민(一民)이라는 두 글자는 자신의 50년 운동의 출발이요 귀추"라고 천명하고, 일민주의를 신흥국가의 국시로 만들겠다고 피력하였다. 이승만은 일민주의의 4대 강령을 요약하여 ① 문벌을 타파해서 반상의 구별을 없이 할 것 ② 빈부를 동등하게 대우하고 자본가와 노동자가 협조해서 같이 이익을 보게 할 것 ③ 남녀 동등을 실행할 것 ④ 지방 구별을 없게 할 것으로 되어 있다. (주석 1)이승만이 '신흥국가의 국시'로 내건 일민주의는 "너무 단순하고 상식적인 얘기들로 보여서 정치 이념으로 생각되지 않고, 정책으로 간주하기도 어려운 점이 있다." (주석 2)는 평가처럼 왜정 35년과 미군정 3년을 겪고 독립국가의 새 정부를 수립한 초대 대통령이 내세운 이데올로기치고는 너무 '단순하고 상식적'이다. 헌법에서 이미 모두 명시하고 있어서 새삼스럽게 '국시'나 '정강'으로 내세울 내용도 아니었다.이승만이 일민주의를 주창하자 국무총리 이범석은 "일민주의는 영명하신 우리의 지도자 이대통령 각하께서 그의 혁명투쟁을 통하여 체험하신 민족의 부활과 조국의 광복을 찾기 위한 이론과 실천의 양면을 체계화한 철리적(哲理的) 민주원론"(주석 3)이라고 칭송하고, 문교부장관 안호상은 "일민주의는 대한민국의 국시오 우리 민족의 지도원리"라고 공언하였다. (주석 4)일민주의를 추종하는 정당과 단체들이 속속 나타났다. 대한국민당은 1948년 10월 13일 결당대회에서 일민주의를 당시로 삼을 것을 결의하고 다음과 같은 '선언문'을 채택하였다."우리는 일민주의를 당시로 하고 그 당시를 충실히 준수하여 단일민족국가로서의 피와 힘을 합하여 38선 문제, 민생문제 기타 모든 문제가 해결될 것을 굳게 믿고 현 정부에 대하여는 시시비비로 대처할 것을 결의함." (주석 5)1948년 12월 20일 국회에서는 친여적인 의원들이 모여 '일민구락부'를 구성하고 활동하였다. 대한청년단은 창단하면서 단시(團是)로 일민주의를 내세우고, 문교부장관 안호상은 교육이념으로 홍익인간과 일민주의를 선전하였다. 1951년 12월 창당된 자유당은 이승만의 재집권을 위해 만들면서 일민주의를 기본이념과 정강으로 삼았다.이승만은 1949년 12월 민국당이 중심이 되어 국회에 내각제개헌안이 제출되어 국회와 대립이 극심했던 시점에 다음과 같은 <일민주의를 강조하는 특별교서>를 발표, 일민주의를 더욱 강조했다.공산당을 타도하고 일부 동족간의 투쟁을 하는 것은 우리 동포 마음 속에 민주주의 정신을 확립하여 국가의 독립과 국민의 자유를 확보하는 동시에 그 토대를 영구히 지속하는데 그 의의가 있다는 것과 일민주의는 이 목적을 달성하는 데 있어서 근원이 되는 것으로서, 차후에 영웅주의를 가진 자가 나선다거나 또는 외국에서 침입을 할지라도 그것을 배제할 수 있도록 국민에게 민주주의 정신을 지시하는 것이다.한국은 일민주의 이념 하에서 수립되었고 앞으로도 계속 발전시킨다면 민주정권으로서 더욱 공고하여 질 것이다. 지난번 필리핀의 선거를 보면 파당적 혈전으로 민중이 분열되어 여러 가지 비평이 있는데 우리는 이러한 점을 생각하고 미국의 민주제도를 참고로 하여 민주정체의 통일사상을 확립하여야 하겠다.우리로는 아직 정당 제도를 침식시켜서 민주정체의 통일사상이 충분히 뿌리박힌 뒤에 시작하는 것이 좋을 것 같이 생각되므로 우리 일반 애국동포들은 전 국민이 다 하나가 되어 함께 뭉쳐서 같이 살자는 주의를 확실히 붙잡고 나아가야만 될 것이니 사람마다 각각 사심을 버리고 공익을 위해서는 민주정부를 영구히 요동 없도록 만들기에 전력을 다하기를 바라는 바이다. (주석 6)이승만이 평소 주장하거나 연구한 흔적이 전혀 보이지 않는 일민주의를 급조한 데는 그럴만한 까닭이 있었다. '철학과 사상의 부재'를 벗어나려는 이유도 있었지만, 남한 단정을 수립하면서 김구·김규식 등 민족주의 지도자들에 비해 이념·정책에서 제한적일 수밖에 없었던 그로서는 새로운 명분의 이념체계가 요구되었다.극우 반공세력으로 불리는 이승만과 한민당은 다른 정치세력에 비하여 토지개혁 등 진보적 개혁에 적극적이기가 어려웠다. 더구나 근대민족국가를 건설하는 데 필수적으로 요구되는 친일파 청산에는 자신들의 지지기반 때문에 소극적이거나 방해하는 위치에 있었다. 특히 당시 민족의 최대 염원이었던 통일에 대하여 이들은 김구·김규식 세력이나 남로당세력에 비해 무척 대조적인 모습을 보여주었다. 이들은 한편으로 단정운동 노선에 따라 실제로는 분단을 고착시키면서, 어떠한 형태로든 '통일방안'을 내놓아야 했다. 이승만과 그 추종자들은 미군정의 상속자였다는 점에서도 다른 정치세력과는 달리 정치적 부담을 안아야 했다. (주석 7)이승만은 새로운 신생 독립국가의 수반으로서 마땅히 독립운동정신이나 친일파 청산, 통일국가 수립, 국제평화, 외군철수문제 등 현안과 국가적인 과제를 국시로 제시해야만 했다. 하지만 이런 것을 선점당하거나 그동안의 행보로 보아 제시할 처지가 못 되었다. 그래서 고심 끝에 내건 것이 일민주의였다. 한 때는 안호상의 건의로 '홍익인간'을 제시하기도 하였다. 모두 신생국가의 이념·국시로는 낡고 진부한 것들이었다.대한민국임시정부는 1931년 조소앙이 제창한 삼균주의를 이념으로 채택하였다. 삼균이란 인균(人均)·족균(族均)·군균(國均)을 이르는 것으로, 인류평등·민주평등과 정치·경제·교육의 균등을 내용으로 한 정치·경제·사회적 민주주의 원리였다. 이 삼균주의 이념은 임시정부가 1941년 채택한 <건국강령>에서 더욱 구체화되고, 1944년에는 임시정부의 새 헌법에 반영되어 한국광복의 기초이념으로 정립되었다. 이런 연유로 하여 1948년 제정된 대한민국 헌법에 3균주의 정신이 크게 배이게 되었다.이승만 정권이 헌법정신 대로 임시정부의 법통을 이어 받았다면 시대정신에 걸맞지 않은 생경한 일민주의 대신 삼균주의 정신이나 독립정신을 담는 이데올로기체제를 제시했어야 했다.하나인 민족으로서 무엇에고 또 어느 때고 둘이 있을 수 없다. 계급이 없어야 하며 차등이 없어야 한다. 하나이거니 지역이란 무엇이며 하나이거니 남녀란 무엇이냐. 우리 민족은 하나다. 국토도 하나요 정신도 하나요, 생활에도 하나요, 대우에도 하나요 정치상, 문화상 어디에고 하나다. (주석 8)분단정권을 수립한 이승만은 일민 즉 '하나'를 유독히 강조하였다. 그래서 내세운 것이 일민주의였지만, 정치적 다원주의를 원리로 하는 민주주의 국가에서 수용되기에는 이미 낡은 가치체계였다. 이승만과 그 추종자들은 자신들과 성향을 달리하는 이데올로기와 다양한 민주주의 사상을 억압하고, 사상의 통일, 정신의 일치를 가져올 이데올로기를 창안하고자 일민주의를 급조하였다.일민주의 이데올로그들의 신분·남녀 차별 철폐는 그것의 논리에 상응하는 반봉건의식 등 역사의식이 결여되어 있었다. 그리고 그러한 주장은 '평등'이라는 보편적 이념과 결부되어 이미 다른 정치세력들에 의해 강력히 주장되었고, 더욱이 다른 정치세력이 진보적 개혁 정책과 비교해 볼 때 평범하였으며, 이러한 요인 때문에 중요한 우선 과제로 부각되기가 어려웠다. (주석 9)주석1> 이승만, <일민주의 개술>, 17~22쪽, 일민주의 보급회, 1949.2> 서중석, <이승만의 정치이데올로기>, 17쪽, 역사비평사, 2005.3> <자유신문>,1950년 1월 29일.4> 같은 신문, 1949년 12월 21일.5> 서중석, 앞의 책, 22쪽, 재인용.6> <서울신문>, 1949년 12월 20일.7> 서중석, 앞의 책, 56~57쪽.8> 이승만, 앞의 책, 89쪽.9> 서중석, 앞의 책, 57쪽.