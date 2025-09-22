'대규모 장외투쟁' 국힘이 6년 전 황교안 지도부 기억해야 하는 이유

큰사진보기 ▲지난 21일 오후 동대구역 광장에서 열린 국민의힘 야당탄압 규탄대회에서 당 최고위원들이 무대에 올라 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲2019년 12월 16일 당시 자유한국당과 극우 집회 지지자들이 국회의사당에 난입하려고 경찰과 몸싸움을 벌이고 있는 모습 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 오후 대구 동대구역 광장에서 열린 국민의힘 야당탄압 규탄대회에서 발언하는 장동혁 대표. ⓒ 조정훈 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국민의힘 지도부가 대규모 장외집회를 개최했습니다. 21일 오후 국민의힘 지도부는 동대구역 광장에서 '야당탄압·독재정치 규탄대회'를 열었습니다.이날 일부 참석자들은 "이재명 끌어내리자", "(다시) 윤석열 대통령" 등의 구호를 외쳤고, 민주당은 이를 '장외투쟁', '대선불복'이라고 비판했습니다.국민의힘 지도부가 장외집회를 개최했지만, 이것이 실질적으로 이재명 정부에 압박으로 작용하거나 국민의 관심을 끌 수 있을지는 의문입니다.2019년 당시 자유한국당(현 국민의힘)은 선거법 개정과 고위공직자범죄수사처 설치, 검경수사권 조정 등의 패스트트랙(신속처리안건) 상정을 격렬하게 반대하며 장외투쟁을 벌였습니다. 이들은 전국을 돌아다니며 집회를 열었고 광화문 광장에서도 지도부가 대거 참석하는 대규모 집회를 개최했습니다.이 과정에서 이른바 극우, 아스팔트 우파와의 연대까지 이어졌고 급기야 그해 12월 16일에는 일부 시위대가 불법적으로 국회 본청 진입을 시도하는 등 충격적인 사건까지 벌어졌습니다.자유한국당 당원들과 극우 집회 참석자들은 경찰들과 몸싸움을 벌였고, 국회 경내에서 민주당과 정의당 소속 의원들을 향해 욕설과 폭력을 휘둘렀습니다. 특히 차명진 전 의원은 "문희상을 처단하자"라는 막말도 서슴지 않았습니다.이날 더 충격적이었던 것은 자유한국당 황교안 대표가 시위대 앞에서 "여러분 들어오신 거 이미 승리한 것이다. 자유가 이긴다"고 말했고, 그로부터 이틀 뒤 집회에서도 "막은 놈이 불법 아니냐"며 국회 난입이 불법이 아니라는 식으로 옹호했다는 점입니다.당시 국회 대변인은 "특정 세력 지지자들이 국회를 유린하다시피 했다"며 "있을 수도 없고 있어서도 안 되는 일이 급기야 벌어졌다"며 강력하게 비판했습니다.일각에선 국민의힘이 아스팔트 우파와 연대해 장외투쟁을 벌일 경우 실패할 가능성이 많다고 지적합니다.지난 15일 김성태 전 국민의힘 원내대표는 KBS 라디오 <전격시사>에서 " 우리가 반면교사, 또 타산지석으로 삼아야 될 부분이 있다"며 2019년 황교안 지도부의 장외투쟁을 언급했습니다.그는 "박근혜 대통령 탄핵 이후에 들어선 그때 집행부가 황교안 대표 체제다. 황교안 대표가 장외에서 전광훈 목사를 비롯한 아스팔트 세력과 연대해 1년 가까이를 집회 투쟁을 했다"며 "그런데 그다음 총선에서 우리는 103석이라는 가장 초라한 의석을 가질 수밖에 없었다"고 말했습니다.황교안 지도부의 장외투쟁은 아스팔트 우파와 극우 유튜버의 힘을 키워주는 계기가 됐습니다. 이후 황교안 전 대표는 부정선거 음모론을 설파하고, 서부지법 법원 폭력 사태를 변호하는 등 정당 정치인보다는 극우 인사라는 평가를 받았습니다.국민의힘 장동혁 대표와 지도부가 장외투쟁을 하기 전 황교안 대표가 이끌던 자유한국당이 어떻게 총선에서 초라한 성적표를 받았는지 되짚어봤다면 어땠을까요? 정당 정치의 시작과 끝은 국회 의사당에서 이루어져야 합니다. 민생과 민심을 외면한 정당의 장외투쟁은 국민에게 외면받을 수밖에 없습니다.