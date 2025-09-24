국호, 대한민국이냐 고려공화국이냐 쟁점

큰사진보기 ▲국호를 ‘대한민국’으로 하는 임시헌장을 제정해 통과시킨 임시의정원의 의장을 지낸 이동녕 선생의 장례식.(1940, 치장) ⓒ 백범김구사진자료집 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한민국 임시의정원 제6회 기념(1919. 9. 17.) 앞줄 중앙에 안창호, 다음줄 맨 오른쪽이 김구다. ⓒ 백범김구사진자료집 관련사진보기

우여곡절 끝에 남한만의 단독정부를 수립키로 하여 1948년 5월 10일 제헌국회의원 선거가 실시되었다. 북녘의 빈자리 100석을 남겨두고 선출된 198명의 의원들은 국가 기본법인 헌법 제정에 착수하여 기초위원 10명을 선출했다.헌법기초위원장에는 서상일, 기초위원에는 유성갑·윤석구·김상덕·허정·조헌영·조봉암·이청천 등이 전문위원에는 유진오·권승렬·윤길중 등이 선임되었다. 권력구조는 대통령 중심제냐 내각책임제냐 등 논란에 이어 국호를 둘러싸고 논쟁이 벌어졌다.일반적으로 국호는 왕조의 발상지 이름을 따거나 뜻을 빌려 정하는 것이 보통이다. 이는 건국의 중심이 되는 백성들의 민심을 모으거나 법적 정통성을 표명하기 위한 정책적인 배려에서 비롯된 측면이 강하다.'고구려'는 한사군 중 현도군 안에 있는 고구려현에서 유래하였고, 백제는 마한의 여러 부족 중 백제(伯濟) 부족이 성장해 국가를 이루면서 이를 국호로 삼은 것이다. 신라는 시조 이래 국호가 일정하지 않아 사로(斯盧), 신로(新盧), 사라(斯羅), 서라벌(徐鎯伐), 서야벌(徐耶伐) 등으로 전해지는데, 이것 역시 그 원부족명인 사라국에서 음만 따 온 것이다. 사로국은 서벌, 서라벌 등으로 불리던 당시 촌락의 지명이나 부족 명에서 유래된 듯하다.한편 궁예가 국호를 마진(摩震)과 태봉(泰封)이라 지은 것이나, 묘청이 난을 일으키고 국호를 대위국(大爲國)으로 지은 것은 도참설에서 영향을 받은 것이다. 조선시대 이징옥이 반란을 일으키면서 나라 이름을 대금(大金)이라 한 것은 만주 여진족의 후원을 얻기 위한 계략에 따른 것이었다.단군조선, 기자조선(고조선), 조선 등 우리나라의 국호로 가장 오랫동안 불러 온 조선이라는 이름은 조일선명(朝日鮮明) 하다는 뜻으로 아사달(阿斯達)의 명칭에서 유래한다. 아사는 아춤, 아침, 아즉의 옛말로 한자어의 조(朝)에 해당한다. 이는 일본어의 아사(朝)아스, 아시다와 공통되고, 티베트나 미얀마 계통어의 아상(朝)과도 유사한 말이다. 달(達)은 양달, 음달, 빗들(경사지), 달에서 비롯된다. 그러니까 아사달은 조양(朝陽)의 지(地), 조광(朝光)의 지(地) 라는 뜻이다. 후일 아사달을 한자어로 번역하여 조선이라 불렀다. 아사달은 지금의 평양 부근이라는 설이 있다.대한(大韓)이라는 이름이 역사에 처음 등장한 것은 1897년이다. 동학농민혁명을 빌미로 청·일 두 나라가 조선에 군대를 파견하면서 청일전쟁이 일어났다. 이 전쟁에서 패한 청나라가 물러나자 조선 안에서 일본의 세력이 더욱 힘을 얻었다. 그러나 러시아가 개입하면서 다시 친일세력이 밀려나고 새로 친러 정부가 들어섰다. 이 과정에서 정부는 1897년 국호를 대한제국, 연호를 광무(光武), 임금을 황제라 일컬어 표면상으로는 독립 자주국가로서 새로이 출발한다는 의지를 보였다.대한이라는 이름은 크다는 의미를 지닌 대(大) 자를 붙여서, 자주적일 뿐만 아니라 팽창주의적인 성격을 과시하려는 의도를 담고 있다. 역사적으로 이 명칭은 조선 후기 이래 역사서에서 자주 나타나는 바 마한, 변한, 진한의 삼한이 우리 민족사의 정통이 된다는 '삼한 정통론'을 배경으로 하여 나온 것이다.일제에 병탄되기 전까지 대한이라는 용어는 대한자강회, 대한협회, <대한매일신보>, <대한민보>등의 각종 자강운동단체와 그 기관지 등에서 널리 사용되었다. 그러다 대한이라는 명칭이 사라지게 된 것은 1910년 8월 29일 국치 이후부터이다. 일제는 칙령 제318호에 "대한제국의 국호를 고쳐 지금부터 조선이라 칭한다"라고 명시했다.1919년 4월 11일 임시의정원은 대한민국 임시정부를 수립하면서 국호에 관한 심의 끝에 대한민국을 택하였다.임시의정원은 밤을 새워 토의를 거듭한 끝에 전문 10조로 된 임시헌장을 심의·통과시켰다. 국호제정과 관련하여 대한민국·조선민국·고려공화국 등이 제안되어 역시 토론을 거쳐 대한민국으로 확정하였다. '대한'이라는 국호를 둘러싸고 일부 의정원의원이 망한 대한제국의 국호를 다시 쓸 이유가 있는가를 따지고, 다수 의원들은 망한 대한제국을 다시 일으켜 세운다는 의미와 함께 '한(韓)'이라는 명칭은 삼한 이래 우리 민족의 고유한 이름이라는 사적(史的)고찰이 전개되어 결국 '대한제국'에서 '제(帝)'자 대신 '민(民)'의 시대를 연다는 뜻에서 '대한민국'으로 결정되었다.해방 후 국호와 관련 대한민국보다 고려공화국을 강력히 제기한 인물이 손진태(서울대학 교수)였다. '고려의 특수성'이란 시론을 통해 그 이유를 밝혔다. 주요 부분이다.고려는 고구려와 동일어다. 두 왕조는 모두 적극적이었다. 그리고 고구려는 본디 영토가 만주이었지만 고려는 고구려 구토(舊土)를 회복하려는 민족적 이상을 갖고 일어나서 그 일반을 달성하였다. 고구려가 상무적인 용감한 국가로서 몽골, 중국의 여러 국가와 맹렬한 민족투쟁을 감행하여 영토를 크게 확장하고 용명(甬名)을 천하에 떨친 것은 주지의 사실이다... 고려는 거란과의 10년 전쟁, 몽골과의 40년 전쟁, 왜적과의 40여 년 전쟁을 능히 극복하였고 더욱이 인류 역사상에 공전절후(空前絶後)한 영토와 무력을 가졌던 몽골 원나라와 40년을 싸워서도 필경 주권을 빼앗기지 않았으니 이것은 당시에 있어 세계적으로 유례가 없는 일이며 강고한 민족적 단결력을 자랑하는 영웅적 기록이었다... 그리고 고려는 세계주지적(周知的)이요 자의(字意)가 우리 국토의 미를 여실히 표현한 것도 그 장점이다. (주석 1)국회는 1948년 6월8일 토론 끝에 국호를 표결하여 대한민국 17표, 고려공화국 7표, 조선공화국 2표, 한국 1표로 대한민국으로 결정하였다.주석1> 손진태, <경향신문>, 1948년 7월4일.