공소정 작가 "숨은 조각 찾기", 극단현장 전시실에 선보여

큰사진보기 ▲공소정 작가 개인전. ⓒ 극단현장 관련사진보기

극단 현장은 전시공간(갤러리 현장에이라운드)에서 공소정 작가의 작품을 "숨은 조각 찾기(Finding Hidden Fragment)"라는 제목으로 21일부터 10월 2일까지 개인전을 연다."숨은 조각 찾기"에 대해, 극단현장은 "단순한 놀이처럼 보이는 '숨은 그림 찾기'를 연상시키지만, 여기서 찾아야 할 것은 기억의 파편, 억압된 감정, 존재의 잔여 같은 무거운 것들이다"라며 "작가는 감정을 직접 묘사하기보다 그것이 남긴 자취와 흔적을 통해 조용히 환기한다. 기능을 상실한 사물들은 공간 속에 머물며 감정의 유물처럼 놓이고, 회화는 그것들을 붙잡아 시각화하고 다시 구성하는 행위가 된다"라고 소개했다.이어 "작가에게 회화는 단순한 시각예술이 아니라 심리적 정화와 치유의 과정이다. 억눌린 감정을 장면 속 사물로 번역하고 다시 배치함으로써 무질서한 내면을 다룰 수 있는 상태로 만든다. 이는 개인의 감정을 넘어 관객과 공유되는 장면이자 함께 경험하는 하나의 조각이 된다"라고 덧붙였다.부산대를 나온 공소정 작가는 경상국립대 교육대학원에서 석사과정을 밟았고, 현재 그림공간 화실을 운영하며 아트카바레협동조합 이사로 있다.