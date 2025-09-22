이 대통령 "3500억불 조건 없이 수용하면 IMF 위기 올 수도"

큰사진보기 ▲19일 서울 청와대에서 로이터통신과의 인터뷰 중인 이재명 대통령 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 트럼프 정부의 투자요구를 그대로 받아들이면 한국은 금융 위기에 직면할 것이라고 우려했다.이 대통령은 지난 19일 용산 대통령실에서 진행된 로이터통신과의 인터뷰에서 이렇게 말했다. 그는 이보다 앞선 지난 18일 게재된 시사주간지 <타임>과의 인터뷰에서도 "미국 요구를 다 받아들였으며 나는 탄핵당했을 것"이라고 말한 바 있다.로이터통신은 이 대통령이 계엄 사태로 치러진 선거를 통해 당선된 이후 내정과 경제를 안정시키기 위해 노력해왔으며, 이번 유엔총회 방문을 '민주 대한민국이 복귀'한 것을 알리는 기회로 삼으려고 한다고 전했다.이 대통령은 교착된 미국과의 관세협상에 대한 질문에 "통화 스와프가 없는 상태에서, 미국이 요구하는 대로 3500억불을 모두 현금으로 투자한다면, 한국은 1997년 금융위기 때 겪었던 것 같은 상황에 직면할 것"이라고 말했다.미국이 한국도 일본처럼 협상을 받아들이든지 아니면 관세를 치르라고 압박하는 데 대해 "혈맹인 양국 사이에 최소한의 합리성(rationality)은 유지될 것이라고 믿는다"며 난색을 표했다.이 대통령은 '일본은 한국보다 배 이상의 달러를 보유하고 있으며 엔화는 준기축통화인데다 미국과 통화 스왑을 유지하고 있다'면서 한국(의 상황)은 일본과 다르다는 점을 강조했다.이 대통령은 조지아주 한국자동차 근로자 구금사태에 관해, 수갑을 채운 모습을 공개하는 등 미국의 '거친' 태도에 한국인들이 분개했으며 한국 기업들로 하여금 미국 투자를 꺼리게 할 수 있다고 경고했다고 말했다.그러나 그는 도널드 트럼프 대통령이 한국 근로자들에게 더 머무르도록 제안한 것을 칭찬하고 이 사태가 양국의 동맹관계를 해치지는 않을 것이라고 말했다. 그리고 이 사태가 트럼프 대통령이 지시한 것이 아닌 (단속 기관의) 과도한 의욕의 결과로 믿는다고 말했다.이 대통령은 이번에 뉴욕에서 트럼프 대통령과 만날 계획은 없으며, 무역 협상은 방문 의제에 없다고 말했다.이 대통령은 북한과의 긴장 완화에 대해서는 북한이 한국의 대화 제의를 거부하고 있으며 남북 대화가 당분간은 낙관적이지 않다고 전망했다.또한 미국과 북한과의 대화에 대한 자세한 정보를 갖고 있지 않다며 "양측이 어떤 구체적인 대화를 하고 있지는 않다는 판단"이라고 말했다.이 대통령은 최근 한반도에서 한미일과 미중러 세력의 대립과 긴장이 심화되고 있는 상황을 지적하고 "한국은 매우 위험한 상황"이라며 "우리는 군사적 긴장완화와 평화적 공존 방법을 찾아야 한다"고 말했다.한편 북한의 김정은 국무위원장은 21일 평양 만수대의사당에서 열린 최고인민회의 제14기 제13차 회의에서 "나는 아직도 개인적으로는 현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다"며 "만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초해 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다"고 말한 것으로 알려져 북미간 대화 재개 가능성도 점쳐지고 있다.특히 당초에는 비관적이었지만 트럼프 대통령이 참석하기로 한 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 북미 간에 깜짝 회동 가능성도 배제할 수 없다는 관측이 나오고 있다.이 대통령은 22일 오전 10시 30분 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에 참석하기 위해 공군1호기에 오른다.