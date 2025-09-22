"한국정부, 미얀마 쪼모툰 유엔대사를 지지해주세요"

큰사진보기 ▲21일 오후 서울중앙우체국 앞에서 열린 미얀마 쪼모툰(Kyaw Moe Tun) 유엔대사 지지 집회. ⓒ 쬬산 관련사진보기

미얀마 군부독재 타도위원회를 비롯한 재한 미얀마 국민 및 미얀마 민주주의 혁명 단체들은 21일 오후 서울중앙우체국 앞에서 대사 쪼모툰(Kyaw Moe Tun) 유엔대사 지지 집회를 열었다.미얀마 민주주의를 지지하는 한국시민사회단체모임, 미얀마 민주주의 네트워크가 함께 했다. 참가자들은 발언을 하고 구호를 외치며 쪼모툰 대사의 유임과 함께 봄혁명을 호소했다.이들 단체는 이날 낸 입장문을 통해 "유엔 주재 미얀마 대사 쪼모툰이 대사직을 유지하도록 대한민국 정부에 지지를 요청 드린다"라고 밝혔다.이들은 "2025년에 개최될 유엔 총회에서, 미얀마 국민의 합법적 대표로 민족통합정부(NUG)의 쪼모툰 대사를 계속 인정해 주실 것을 대한민국 정부에 정중히 요청 드린다"라고 했다.쪼모툰 대사는 우리 미얀마 국민과 민주적으로 선출된 우리 지도부가 승인한 유일한 대표이며 국제적으로 인정받는 유일한 대표로, 쿠데타 군부의 폭압으로 미얀마인의 인권과 자유가 유린당하는 이 심각한 위기 속에서, 쪼모툰 대사는 미얀마가 국제사회와 연결되는 유일한 창구라는 것이다.또 이들 단체는 "쪼모툰 대사는 유엔을 무대로 '군사 폭력 위원회'가 자행하고 있는 전쟁범죄와 인류에 대한 잔악한 범죄를 국민을 대표하여 용기 있게 고발하고 있으며, 그 활동을 통해 우리 국민의 정의, 인권, 민주주의 회복에 대한 요구가 세계에 전해지고 있다"라며 "그의 존재는 유엔이 민주주의를 지지하고, 불법적인 쿠데타를 거부하며, 해방을 위해 고군분투하는 미얀마 국민과 함께한다는 명확한 메시지이다"라고 강조했다.다가오는 유엔 총회의 신임위원회(Credentials Committee)에서 쪼모툰 대사의 지위 유지 여부가 결정될 예정이다.이들 단체는 "미얀마 군사 폭력위원회는 가짜 선거를 통해 국제사회를 속이고 유엔 대사 자리를 빼앗으려 시도하고 있다"라고 밝혔다. 군사정권은 오는 12월부터 총선을 실시한다.한국에 있는 미얀마 단체들은 "민주주의 가치를 소중히 여기는 대한민국 정부가 미얀마 국민의 의사를 존중하여 유엔 신임위원회에서 모툰 대사를 미얀마의 합법적 상임 대표로 계속 지지해 주실 것을 간곡히 요청한다"라고 촉구했다.