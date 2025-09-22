해방정국 8인 지도자의 민족주의 쟁점

큰사진보기 ▲임시정부 환국 기념 촬영 사진.(1945년 11월 3일) 맨 앞줄 백범 김구 왼쪽이 김규식이다. ⓒ 백범기념사업회 관련사진보기

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

민족주의라는 개념은 매우 복잡하다.흔히 민족주의는 정치적 원리 혹은 이데올로기로서의 민족주의와 '사회적·정치적인 운동'으로서의 민족주의로 구분하기도 하지만, 한국의 경우엔 폭압·생존·번영·위로·민족 등 다양한 용도로 '위에서부터 아래로' 동원되는 '사회심리적 기제'로서의 민족주의라 부를 만한 것이었다. 민족주의는 외부의 적을 상징한 대칭적 성격이 강하며, 역사적 특수성으로부터 자유롭지 못한 상대적 성격이 강한 개념이다. 그래서 서양에서 이루어진 민족주의 담론을 한국에 적용시키고자 할 경우 적잖은 혼란이 발생한다. (주석 1)이민족의 압제로부터 독립한 한민족은 당연히 해방공간에서 민족주의 이념이 팽배하였다. 정치지도자들의 경우는 더욱 그러했다. 정치학자 심지연은 1)김구 : 이상적 민족주의 2)김규식 : 중도적 민족주의 3)박헌영 : 급진적 민족주의 4)안재홍 : 신민족주의 5)여운형 : 진보적 민족주의 6)이승만 : 현실적 민족주의 7)장덕수 : 실리적 민족주의 8)조소앙 : 삼균주의를 병렬시켜 분석하였다.각종의 정치세력이 정국의 주도권 장악을 위해 노력했던 해방정국에서 민족주의 문제는 가장 첨예한 분야로 대두되었다. 왜냐하면 해방이라고 하는 새로운 정치무대로부터 일제 식민통치의 잔재를 척결해야 했으며, 이 시점에서 뜻하지 않던 정치상황, 즉 외세에 의한 분단 위협이 대두되었기 때문이다.당시 각 정파의 주장이 반드시 민족주의라고 하는 명칭하에서 제기된 것은 아니었지만 이들 내용을 분석해 볼 때 우리는 변혁기에 대두되는 현상의 하나로서 민족주의가 전체 국민을 동원하기 위한 이념적인 수단으로 이용되고 있음을 볼 수 있다. 당시의 이 논쟁을 단계별로 정리한다면 민족주의의 발양, 찬탁 및 반탁으로의 수렴과 대립, 그리고 반탁진영의 내분이라는 3단계로 분류할 수 있다. (주석 2)해방정국이어서 민족주의 논쟁은 뜨거웠다. 정치지도자들은 각인의 향후 정치행로와 연계되기에 더욱 열띠고 더러는 본지를 벗어난 경우도 없지 않았다. 여기서는 심지연 교수의 분석을 통해 8인 지도자의 소견을 알아보자.김구 - "38선을 베고 쓰러질지언정 일신의 구차한 안일을 취하여 단독정부를 세우는 데는 협력하지 아니하겠다"는 백범 김구의 선언 속에서 우리는 어느 지도자에게서도 볼 수 없는 무한한 조국애를 발견할 수 있다. 그러나 이러한 호소까지 이르기 전에 현실에 대한 보다 냉철하고도 객관적인 분석이 선행되지 않았기 때문에, 백범의 논리와 주장은 이상주의적인 영역에 머물고 만 아쉬움을 남기고 있다.오랜 세월을 항일투쟁에 헌신해 온 백범이 귀국했을 때 국내정국은 좌우의 분열이 첨예화되어 가고 있었고 국제적으로는 신탁통치라고 하는 외세의 개입이 제기되려는 시점이었다. 그러나 백범이 이끄는 임정이 국내에 실질적인 정치기반이 없었으며 미군정으로부터 하나의 정치세력으로 인정받지 못한 상태에서 그가 취할 수 있는 정치역량에는 한계가 있었던 것이다.김규식 - 신탁통치 문제로 좌우가 분열되고 미소공위마저 휴회되자 국내정국은 정체상태에 빠지게 되었다. 이를 타개하기 위해 우사(김규식)는 여운형과 함께 미군정의 도움을 얻어 중도세력이 주축이 되어 극좌와 극우 양쪽 세력의 협력을 얻어 통일정부를 수립할 것을 토의했다. 이것이 좌우합작의 시초로서 우사는 미·소의 협조와 좌우합작만이 한반도 전체의 통일을 이룩할 수 있다고 생각했던 것이다. 이 과정에서 미군정 당국의 적극적인 후원이 있었는데, 그들이 우사를 택한 것은 이승만의 능력이 박헌영을 따를 수 없으며 완강하다는 평을 받고 있었고, 백범의 경우 극렬한 반탁운동으로 미군정의 신임을 얻지 못했던 때문이었다.박헌영 - 친일파 제거를 주장한 박헌영은 당면과업으로서 토지문제와 노동문제의 혁명적 해결을 주장했다. 즉 토지를 국유화하고 이를 농민에게 분배할 것을 제시하고, 노동자를 위해 8시간 노동제를 실시해야하며 "근로자의 비참한 생활을 급진적으로 향상 개선시켜야 한다"고 주장했다. 그가 제시했던 견해들은 당시로서는 과격하고 급진적인 것이었기 때문에 친일파의 맹렬한 반발을 초래했고 현실정치에 수용될 수 있는 여건이 어느 이념보다도 결여되어 있었다.한편 신탁통치문제에 대해 박헌영은 평양에 다녀오고 난 후 공산당의 애초의 반탁태도를 수정하여 신탁지지를 하도록 유도했다.안재홍 - 건준의 부위원장으로서 정열적인 활동을 벌이던 민세 안재홍은 건준의 구성이 초당적 초계급적이지 못하다고 비난하고 건준을 탈퇴했다. 중경임시정부를 주축으로 해서 통일정부를 수립해야 한다고 주장한 민세는 "조선사람은 누구나 피압박의 처지에 있었으니 다같이 해방된 오늘 다같이 힘을 합하야 민족통합국가를 창립하여야 할 것"이기 때문에, 친일파 제거 주장은 공식론에 끌린 소아병적 발상이라고 반박했다. 국민 모두가 제국주의에 반대했기 때문에 지주·자본가와 농민·노동자 등 근로계층과를 결합한다는 구상이었다. 그러나 이는 일제시대에 지주·자본가층이 어느 정도 제국주의에 반대했는가에 대한 검토와 해방 후 이들 두 계층이 쉽사리 결합할 수 있는 이념적인 공감대가 있었는지를 전혀 고려하지 않은 안이한 태도의 산물이라고 지적할 수 있다.여운형 - 몽양(여운형)은 평소 자체의 통일과 역량이 없으면 외세가 개입한다는 생각을 갖고 있었고 모스크바 3상회의 결정은 단순히 한국문제만이 아니라 전 세계적인 문제와 관계되기 때문에 지지할 점도 반대할 점도 있다고 말했다. 그리하여 "탁치라는 문제를 정확히 파악치 못하고 대중을 어지럽게 하는 것은 큰 과오"라고 지적했다. 신탁통치 문제가 제기되자 그가 이끌던 인민당은 그의 주장에 따라 반탁운동은 독립에 방해된다는 성명을 발표했다.탁치문제에 대해 신중히 검토하고 대처할 것을 주장한 몽양은 그 후 민주주의민족전선에 가입하고 모스크바결정의 정치노선에 합작하겠다는 뜻을 밝혔다. 그렇지만 신탁통치의 실시가 "조선현상과 국제정세에 감응한 결론이라 할지라도 시간적으로는 우리 당 강령과 배치되는 것인 만큼 우리는 자주독립을 위하야는 최대의 노력을 할 것"이라고 역설했다. 탁치를 받아들인다고 할지라도 그 기한을 가급적이면 단축시킬 것을 요구한 것이다. 그리고 반탁위원회에서 반탁운동만이 애국행위라고 주장하는 것에 대해 이는 자신들의 정치적 쇠퇴를 만 회하려는 야심에서 나온 것일 뿐이라고 반박했다.이승만 - 민족주의에 관한 우남 이승만의 논리는 일민주의(一民主義)에 기초하고 있다. 이는 세계일민주의와 민족일민주의가 결합한 것으로 세계의 모든 사람은 동포로서 서로 싸우거나 빼앗지 말고, 있고 없는 것을 서로 나누어 가면서 의좋게 협력하여 행복하게 잘 살도록 건설하여 가자는 것이며 우리 겨레는 형제로서 서로 사랑하고 서로 존경하고 서로 아끼며, 서로 도와 삼천만이 한마음 한뜻이 되어 남북통일과 완전 자주독립을 이룩한다는 것을 내용으로 하고 있다. 그리고 이 일민주의 사회를 유지·발전시키는 가장 기본적인 요소는 개인이나 겨레가 남의 힘에만 의지하려는 근성을 버리고 정신적으로나 정치적으로나 형제적으로나 자주자활하고 나아가서는 남까지 도와줄 각오와 노력이라고 강조했다.장덕수 - 설산 장덕수는 뛰어난 정치 감각을 지닌 정책입안가로서, 해방 후 여러 갈래로 추진되던 우익정당 결성 움직임을 한국민주당이라고 하는 단일 정당으로 묶어 출범시킨 정치인 중의 한 사람이었다. 이러한 정치 감각으로 인해 설산은 언제나 권력의 주변에서 권력과 가까이 지낼 수 있는 실질적인 태도를 견지했고 해방 후 격랑처럼 급변하는 정국 속에서도 자신과 한민당의 실리를 추구해 나갈 수 있었다. 따라서 설산의 정치이념이나 행동은 어느 면에서는 원리·원칙이 결여되고 오로지 실리에 따라 그때그때 진로를 바꾸어 나가는 무원칙한 모습으로 비치고 있다.조소앙 - 소앙은 삼균주의에 근거하여 좌익과 우익을 지양·통일하여 민족정기를 바로잡을 것을 주장했다. 이를 위해서는 민족자결의 독립국가·의무교육·공화적 균권정치 계획과 균부경제를 수립하는 건국의 임무를 비롯하여 세계일가를 실현할 것을 역설했다. 그러나 삼균 중 '균권'(均權)은 좌익으로부터, '균부'(均富)는 우익으로부터 각각 배척당하고 냉전의 진행에 따라 세계일가에의 전망은 흐려지고 말았다.이러한 삼균주의는 소앙이 납북됨으로써 민족주의운동 선상에서 그 활동이 중지되고 말았다. 뿌리 깊게 반복돼 온 좌우의 대립을 지향하고 민족의 앞길에 새로운 방향을 제시한 삼균주의는 바꾸어 말하면 "노동독재정권과 자본가 전횡정권을 반대하고 전체 민족구성원의 정치 경제 교육상의 균등을 실현하려 한 이론"이었던 것이다. 그러나 좌우의 분열과 남북의 분단으로 이를 실현하려는 소양의 노력은 결실을 거두지 못하고 말았다. (주석 3)주석1 > 강준만, <나의 정치학 사전>, 63쪽, 인물과 사상사, 2005.2> 심지연,『민족주의 논쟁과 통일정책』, 24쪽, 한울, 1988.3> 앞의 책, 25~43쪽, 발췌.