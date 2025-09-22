서현옥 "평택호 녹조, 복합 요인 결과... 광역적 대응 필요"

최근 평택 지역에서는 평택호 녹조 심화, 시청 이전 부지 활용 논란, 미군이전평택지원법 일몰과 아울러 평택시의 재정 압박 등 굵직한 현안이 잇따르고 있다. 특히 수질 악화와 지역 개발, 국가 안보와 주민 삶의 균형은 평택시의 미래를 좌우할 중요한 과제로 떠오르고 있다.
이에 대한 의견을 듣고자 지난 19일, 경기도의회 사무실에서 미래과학협력위원회 소속 서현옥 의원(더불어민주당, 평택3)을 만나 이야기를 나눴다. 다음은 서 의원과의 일문일답이다.
- 평택호 녹조 문제 원인 무엇인가?
"평택호 녹조는 단일 원인보다는 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 우선 생활하수와 하수처리장 방류수, 농업·축산 활동에서 나오는 오·폐수가 꾸준히 유입되며 수질이 악화됐다. 여기에 여름철 폭염으로 수온이 상승하고 대규모 저수량에서 체류수가 늘어나면서 녹조 발생이 가속화됐다. 또 평택호 주변 개발로 녹지가 줄고, 비점오염원이 확산되면서 영양염류가 다량 흘러든 것도 큰 원인이다.
특히 농촌 지역에서의 비료·농약 사용, 축산분뇨 관리 미흡 등이 누적돼 수질 악화에 장기적 영향을 줬다. 최근 기후변화로 폭염과 가뭄이 잦아지며 수질 정화 능력이 약화된 것도 악조건을 만들었다. 결과적으로 평택호 녹조는 생활·산업 활동, 토지 이용 변화, 기후 조건이 동시에 맞물린 구조적 문제라 판단한다."
- 경기도의회 차원 수질 개선 대안은?
"도의회는 물환경보전법에 따른 수질관리 권한을 바탕으로 경기도가 광역적 조정자 역할을 하도록 해야 한다. 또 예산 심의 과정에서 제도적·재정적 기반을 꼼꼼히 마련해야 한다. 생활하수, 농축산 오염원, 폭염, 체류수 증가 등 다양한 원인을 종합적으로 고려해 정책을 설계해야 하고, 경기도 차원의 책임성과 실효성을 확보하는 것이 중요하다고 본다."
평택시청 이전, 공공성과 시민 참여가 핵심
- 평택시청 이전 부지 활용 방향은?
"평택시청 이전 부지는 공공성이 우선돼야 한다. 복합문화공간, 창업지원센터, 평생교육시설, 도서관 등 생활 밀착형 시설로 조성하는 게 바람직하다. 동시에 일부 부지를 기업·상업 공간으로 개발하면 지역경제에도 도움이 된다. 시민 생활과 직결된 공간으로 만들고, 상권과 도시 환경까지 고려해 조화롭게 활용할 때 지역 발전 효과가 극대화될 거라 생각한다."
- 이전 부지 활용 시민의견 수렴 과정은?
"시청 이전 부지 활용은 시민 의견 수렴이 필수다. 주민, 상인, 청년, 노인, 장애인 등 다양한 주체가 참여해야 한다. 온·오프라인 설문조사, 공청회, 주민 참여단 운영 같은 절차가 병행돼야 한다. 특히 계층별 목소리가 고르게 반영되는 구조가 중요하다. 이런 과정을 통해 시정과 시민이 함께 공공성 있는 모델을 완성하는 것이 바람직하다고 본다."
- 미군이전평택지원법 미연장시 피해 예상되는가?
"지원법(주한미군 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법, 아래 지원법)이 연장되지 않으면 기반시설 사업이 중단되거나 축소돼 지역 발전이 지체된다. 주민들은 교통, 교육, 환경에서 불편을 겪게 되고, 국비 지원 중단은 지자체 재정 부담으로 이어진다. 특히 기지 인근 주민은 소음과 환경피해 대책이 약화돼 불신과 갈등이 심화될 수 있다. 이는 형평성 문제로 번지며 지역사회에 큰 갈등 요인이 될 수 있다."
- 지원법 연장을 위한 도의회 대응은?
"지난 7월 평택 지역 도의원들과 함께 기자회견을 열고 법 연장의 필요성을 공식화했다. 대규모 개발사업이 진행 중인데 법이 종료되면 부정적 영향이 크다는 점을 강조하며 여론을 환기했다. 또 국회의 개정안 발의와 통과를 위해 지역 국회의원과 긴밀히 협력하고 있다. 도의회 차원의 움직임이라기보다 지역구 의원들의 공동 행동으로 추진되고 있다."
- 주민 삶과 국가 안보 조화 위한 새로운 정책은?
"평택은 국가 안보의 핵심 도시지만 주민의 희생만 강요할 수는 없다. 군사시설 소음과 환경 피해를 줄이고 정주 여건을 개선하는 정책이 필요하다. 스마트 방음시설, 환경 복원 사업, 미군과의 공동 커뮤니티 프로그램 확대 같은 대안이 효과적이다. 더 나아가 평택을 글로벌 경제·교육도시로 키워 안보와 삶의 질이 균형을 이루게 하는 접근이 필요하다."
평택 재정 위기, 국비 확보와 민간투자 병행해야
- 평택시 재정 압박과 확보 전략은?
"평택시는 미군기지 이전과 함께 대규모 기반시설 조성, 정주 여건 개선, 환경 대응 사업에 막대한 재정을 투입해왔다. 도로·철도·학교·병원 같은 인프라를 단기간에 확충해야 했기 때문이다. 그러나 특별법 일몰로 국비 지원이 불확실해지고, 도시 팽창과 인구 유입, 복지 수요 확대가 겹치며 재정 부담이 커졌다. 세입보다 세출 증가 속도가 빠르고 필수 사업을 줄이기 어려워 구조적 압박이 커지는 상황이다.
주민 생활과 직결된 교통, 환경, 교육, 의료 분야는 시급성이 높아 우선순위를 낮출 수도 없다. 이에 평택시는 국비 확보 활동을 강화하고 정부 공모사업 참여, 민간투자 유치, 불요불급한 사업 재조정 등을 병행하고 있다. 장기적으로는 지원법 연장이나 대체 입법을 통해 안정적 재원 확보가 필요하다. 동시에 수소 산업, 첨단 물류단지, 글로벌 교육·의료 특구 같은 신성장 산업을 육성해 세원을 다변화하고, 도시 브랜드 가치를 높여 재정 자립도를 높이는 전략이 요구된다. 단기 절감과 장기 투자, 두 축을 균형 있게 추진해야 한다고 본다."
- 끝으로 전하고 싶은 말은?
"지역의 작은 불편부터 큰 정책 변화까지 모든 것은 도민의 관심과 참여에서 시작된다고 본다. 가장 큰 보람은 시민 목소리를 정책과 예산에 담아 실제 변화를 만드는 것이다. 정치가 삶을 바꾼다는 걸 체감하며 일하는 게 내 동기이자 자부심이다. 앞으로도 도민 목소리를 가까이서 듣고 정책으로 실현하는 충실한 일꾼으로 남아 민생을 지키는 활동을 이어가겠다."
