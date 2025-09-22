"학생 10명, 교사 3명만 남았다"... 미국 최고 자유학교의 몰락

① "아이들의 속도를 존중하라" 미국 자유학교의 교육 철학
눈부신 가을 햇살을 받으며 몸을 깨우고, 텃밭을 돌보며 자연의 생명을 만나는 올버니 프리스쿨(Albany Free School)은 여전히 지역의 도서관과 박물관, 농장을 연결하며 마을 속 작은 학교의 길을 걷고 있다. 56년 역사의 올버니 프리스쿨이 겪은 경험과 새로운 도전은 한국 대안교육에 소중한 메시지를 전하고 있다. 자유로운 철학을 지켜내면서도, 이제는 지속 가능한 제도와 재정을 함께 세워야 할 때다.
56년 역사의 자유학교, 벼랑 끝에 서다
미국 뉴욕주 올버니에 자리한 올버니 프리스쿨은 1969년 교육운동가 메리 루(Mary Leue)가 설립한 미국에서 가장 오래된 자유 대안학교 가운데 하나다. 시험과 성적을 거부하고, 학생이 스스로 배우는 길을 존중하는 혁신적 모델로 오랫동안 주목을 받아왔다.
그러나 2025년 현재, 학교에는 교사 세 명과 열 명 안팎의 학생들만이 남아 있다. 운영을 이어가기 위해 지난 5년 동안 약 60만 달러(한화 약 8억 원) 상당의 부동산을 매각해야 했고, 한때 교육 공간이자 소중한 자산이었던 주택과 숲, 토지는 모두 팔려나갔다. 많은 대안학교에 영감을 주었던 '자유학교'가 겨우 명맥을 이어가고 있는 것이다.
올버니 프리스쿨은 설립 초기부터 최소 비용 운영과 자원봉사·기부 중심 모델을 꾸준히 지켜왔다. 다양한 소득 수준의 학생들이 함께 배울 수 있도록 차등 교육비 제도를 도입하고, 학교 주변의 부동산을 구입해 임대 수익으로 운영비를 충당해 왔다.
헌신적인 교사들과 학부모들의 열정은 이 교육 공동체를 오랫동안 지탱해온 힘이었다. 하지만 세월이 흐르면서 지역 사회의 구조가 달라지고, 세대가 교체되자 이 모델은 점차 지속 가능성을 잃었다. 특히 체계적인 회계 시스템과 제도적 지원의 부재는 운영의 어려움을 더했다. 회계 행정은 미숙했고, 학교 운영은 사실상 일부 구성원의 열정에 의존했다. 결국 재정 위기를 넘기기 위한 유일한 선택은 자산 매각 뿐이었고, 그 결과 학교의 기반은 무너질 수밖에 없었다.
과거 올버니 프리스쿨은 지역의 백인 중산층 가정의 참여 속에서 성장해왔다. 그러나 이들이 도시를 떠난 뒤, 학교는 새로운 학생층을 끌어들이지 못했다. 여기에 코로나19는 치명타였다. 등록 학생 수는 급격히 줄었고, 한때 미국 대안교육의 상징으로 불렸던 학교는 이제 작은 공동체 학급 규모로 축소되었다. 새로운 교사 양성과 연수, 그리고 학생 수 확대는 현재 이 학교가 지속 가능성을 확보하기 위해 시급히 해결해야 할 과제가 되었다.
한국 대안교육에 주는 교훈
올버니 프리스쿨의 쇠퇴는 한국 대안학교에도 중요한 교훈을 던진다. 자유롭고 창의적인 학생 중심의 교육 철학만으로는 학교를 지켜낼 수 없기 때문이다. 대안교육은 여전히 시대정신이지만, 한국의 대안학교 역시 위기에 처해 있다.
1997년 간디학교 설립 이후, 한국의 대안교육은 양적·질적으로 큰 성장을 이루었다. 대안교육운동 초기와 비교하면 공식 대안교육기관은 약 400여 개에 육박하며, 여전히 새로운 대안학교와 교육기관이 출현하고 있다.
2025년 4월 교육부 기준으로, 인가를 받은 공립 특성화 중·고등학교와 대안학교는 100여 개(특성화학교 44개, 각종학교 51개), 교육청에 등록된 대안교육기관은 264개에 달한다. 미등록 기관은 약 200~300여 개로 추정된다.
그러나 교육의 본질에 충실한 가치 중심의 대안교육기관들이 재정적 어려움에 처해 문을 닫고 있다. 안타깝게도 입시와 경쟁 중심의 교육 방식을 받아들이는 기관들만이 증가하는 추세다.
첫째, 안정된 공적 재정 지원이 절실하다. 2021년 대안교육기관법 시행령으로 많은 대안교육 현장이 공식 교육기관의 지위를 얻게 되었지만, 법적으로는 여전히 '학교 밖 청소년'을 대상으로 한 기관으로 분류되고 있다. 이에 따라 등록 대안교육기관에 대한 국가 차원의 재정 지원은 전무한 상황이다. 그나마 지방자치단체들이 교육부와 교육청이 모르쇠한 대안교육기관 학생들의 학습권을 돕고 있는 실정이다.
그러나 대부분의 대안교육기관은 재정의 큰 몫을 차지하는 교사 인건비조차 해결하지 못하고 있으며, 이로 인해 신입생 감소, 재정 악화, 교사 수 축소라는 악순환이 반복되고 있다. 교육 철학만으로는 학교의 지속 가능성을 보장할 수 없다. 대안교육이 사회적 가치로 자리 잡기 위해서는 안정적인 공적 재정 투입을 위한 제도와 정책 지원이 절실한 때다.
둘째, 지역 사회 연대를 바탕으로 한 '마을 속 작은 학교'가 지속가능성을 담보한다. 대안학교는 마을과 공동체의 힘으로 성장해 왔다. 인구 이동과 지역 경제 변화에 흔들리지 않으려면 다층의 자원과 네트워크가 마련되어야 한다.
지금도 많은 대안학교들이 지역 주민들과 소통하고 연대하며 마을과 함께하는 교육을 실천하고 있다. 교육 과정 속에 다양한 지역 주체들이 자연스럽게 참여하고, 이들이 곧 교사이자 교육자가 될 수 있는 개방성을 갖춘 학교, 마을을 함께 가꾸며 살아가는 '마을 기반 교육 과정'을 갖춘 학교만이 지속가능한 길을 만들어갈 수 있다.
셋째, 교사 양성과 연수는 교육의 핵심이다. 대안교육기관 교직원들은 불안정한 신분과 열악한 복지 환경 때문에 새로운 교사를 충원하기가 점점 더 어렵다. 교사의 열정과 헌신을 뒷받침할 복지 제도와 전문적인 교사 양성 기관이 절실하다.
교육부의 대안교육기관지원센터와 민간 교사 양성 기관이 협력해 교육의 질을 담보할 수 있는 교사를 체계적으로 양성하는 과제는 더 이상 미룰 수 없다. 다. 행복한 교사공동체로 교사의 삶이 보람되고 행복하도록, 교사의 길을 포기하지 않고 성찰과 연수로 스스로를 치유하고 성장할 수 있도록 교육공동체가 돕고, 학교와 마을 안팎으로 지역 사회, 교육 당국이 함께 도와야 한다.
넷째, 철학과 운영의 균형이 필요하다. 자유롭고 행복한 학생 중심 교육 철학은 여전히 대안교육의 핵심이다. 그러나 세심한 교육 과정과 교육 활동 설계, 이를 실현할 교사 역량 강화뿐 아니라 안정적인 행정 처리와 재정 관리 등 학교 운영 역시 소홀히 해서는 안 된다.
공적 재정 지원이 들어온다고 해서 학교가 자동으로 살아나고 교육의 질이 보장되는 것은 아니다. 학교 운영의 민주성과 투명성이 확보되어야만 진정한 변화가 가능하다. 학습자 중심의 교육 철학을 중심에 두고 교육을 뒷받침할 교육 행정과 교육 환경을 걸맞게 구축해야 빠르게 변화하는 시대에 살아남을 수 있다.
충분한 조직과 예산이 필요하다
올버니 프리스쿨의 위기는 우리에게 분명한 메시지를 남긴다. 교육 철학이 아무리 빛나도, 제도적 안정성과 재정적 지속가능성이 뒷받침되지 않으면 학교는 오래 버티기 어렵다.
2027년 IDEC(국제민주교육회의)과 APDEC(아시아태평양민주교육회의)이 동시에 제주도에서 열릴 만큼 세계에서도 인정받는 한국의 대안교육 역량을 보존하고 공교육의 혁신을 위해서라도 종합적 대안교육 발전 방안이 나와야 한다.
대안교육 현장들도 교육 철학을 굳게 지켜가면서 지속가능성이라는 과제를 위해 지역 사회와 교육공동체가 함께 슬기를 모아 지역의 소중한 마을 학교가 되도록 해야 한다. 한국의 대안교육 현장의 수 많은 교육자들과 양육자들은 열정과 헌신, 책임으로 교육의 공공성을 실현해 왔다.
학교 설립부터 힘들지 않은 때가 없었지만 현재가 가장 고통스러운 법이다. 대안교육 현장은 늘어났고 대안교육기관에 재학생은 늘어났지만, 여전히 제도권 학교 밖 청소년은 약 17만여 명이 넘는다. 더 많은 제도권 학교 밖 청소년이 대안교육기관에 진학하거나 평생 교육을 이어가도록 도와야 할 때다.
한국 교육이 'K교육'이라는 눈부신 대안교육 역량을 지키고 자유롭고 창의적인 교육을 뒷받침하기 위해서라도, 튼튼한 제도적 기반과 재정적 토대를 마련해야 한다. 대안교육운동으로 한국 교육 혁신의 마중물이 되어온 그들에게 격려와 찬사를 보내며 그동안 민간의 힘으로 교육기관을 설립하고 운영해 온 것에 대해 고마움을 표하는 것이 시작이다.
교육의 다양성, 다양한 교육생태계라는 말을 쓸 수 있는 지표일 것이다. 대안학교가 앞으로 10년, 20년을 넘어 지속될 수 있도록 한국의 소중한 대안교육 역량을 지켜 대한민국 헌법 제 31조(교육을 받을 권리)를 살아있게 할 때다.