트럼프 H-1B 비자 수수료 인상, 오히려 미국에 타격

도널드 트럼프 미국 대통령이 H-1B 비자 수수료를 1인당 10만 달러(약 1억4천만 원)로 대폭 올린 것이 오히려 미국 기업과 경제에 큰 타격을 줄 것이라는 전망이 나왔다.미국 기술 기업 연합체 '챔버 오브 프로그레스'의 애덤 코바체비치 대표는 21일(현지시각) 뉴욕타임스(NYT)에 "기업들이 H-1B 비자 프로그램에 대한 접근 방식을 완전히 재검토해야 할 것이라며 이같이 밝혔다.그는 "이번 결정이 미국의 인공지능(AI) 분야 경쟁력에 영향을 미칠 것"이라며 "중국과의 AI 전쟁에서 한 손이 등 뒤에 묶인 채 싸우는 것과 같다. AI 분야의 최고 인재는 한정돼 있으며 그중 일부는 외국 출신"이라고 설명했다.미 일간지 NYT(뉴욕타임스)는 외국인 직원 채용을 위해 H-1B 비자 수수료를 낼 수 있는 기업은 애플이나 엔비디아 같은 대기업밖에 없다고 지적했다.스타트업 창업 지원 회사 와이 콤비네이터의 게리 탠 최고경영자(CEO)는 "이번 결정은 스타트업의 기반을 무너뜨리는 일"이라며 "캐나다를 포함한 모든 해외 기술 허브에 큰 선물이 될 것"이라고 말했다.비자 수수료가 비싸지면 미국 기업의 외국인 인재 유치 경쟁력이 떨어질 것이고, 이들을 원하는 외국 기업들이 이익을 본다는 주장이다.NYT는 "트럼프 대통령을 후원하는 '큰손' 중에는 H-1B 비자에 의존하는 기술 기업의 리더들도 있다"라며 "이들은 H-1B 비자를 소지한 외국인 직원과 비슷한 업무 능력을 가진 미국인 근로자를 찾기가 어렵다고 말한다"라고 전했다.다만 미국 보수 성향 싱크탱크 헤리티지 재단의 로라 리스 국경 단속·이민 센터 국장은 "이번 수수료 인상은 H-1B 비자 프로그램을 개혁할 좋은 시작"이라며 "많은 기업이 이 시스템을 왜곡하면서 미국인들이 공정한 기회를 얻지 못하고 있다"라고 반겼다.트럼프 대통령은 지난 19일 미국 기업들이 H-1B 비자를 통해 저렴한 비용으로 외국 인력을 들여와 미국인의 일자리를 빼앗는다며 21일부터 비자 수수료를 현 1천 달러(약 140만 원)의 100배인 10만 달러로 올리는 포고문에 서명했다.기업들이 혼란에 빠지자 백악관은 하루 만에 입장문을 내고 "해당 수수료는 신규 비자 신청자에게만 적용되며, 해외에 나가 있는 기존 비자 소지자나 갱신 신청자에게는 적용되지 않는다"라고 진화에 나섰다.그럼에도 마이크로소프트(MS), 구글, 아마존 등은 외국인 직원들에게 새로운 비자 규정이 발효되기 전에 미국으로 신속히 돌아오고, 출국 계획은 취소하라고 긴급 공지했다.이번 결정에 법적 제동이 걸릴 것이라는 전망도 있다. 미국 이민위원회 에런 라이클린-멕닐 선임 연구원은 CNN방송에 "분명히 말하건대 미국 대통령은 비자에 10만 달러의 수수료를 부과할 법적 권한이 전혀 없다"라며 "의회가 행정부에 부여한 권한은 비자 신청 처리 비용을 회수할 수수료를 부과하는 것"이라고 지적했다.워싱턴포스트(WP)도 "취업 비자의 기준을 정하는 것은 의회이고, H-1B 비자 신청 처리 비용은 많아도 5천 달러(약 700만 원)를 넘지 않는다"라며 "트럼프 대통령의 수수료 인상은 법적 근거가 불분명하다"라고 보도했다.조 바이든 행정부에서 시민권 및 이민 서비스 수석 고문을 지낸 더그 랜드는 "만약 법원에 이의가 제기된다면 거의 확실하게 뒤집힐 것"이라고 전망했다.