영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가로 공식 인정

영연방 국가인 영국과 캐나다, 호주가 21일(현지시각) 이스라엘과 팔레스타인 양국이 각각 독립된 주권 국가를 수립해 평화롭게 공존하는 것을 목표로 하는 '두 국가 해법'의 지지를 선언하며 팔레스타인을 국가로 공식 인정했다.이는 팔레스타인을 독립 국가로 받아들이는 데 수십 년간 주저했던 기존 입장을 뒤집은 것이며, 미국과는 뚜렷이 다른 행보다. 그동안 이들 국가는 이스라엘과 팔레스타인 간의 갈등이 최종적으로 해결될 때까지 팔레스타인을 주권 국가로 인정하지 않겠다는 입장을 유지해왔다.이번에 팔레스타인을 국가로 인정한 영국·캐나다·호주는 지금까지 팔레스타인을 국가로 공식 인정한 국가 중 가장 외교적 입지가 큰 나라들이자 영국과 캐나다는 G7 국가이기도 하다. <워싱턴포스트>는 "프랑스도 오는 22일 유엔 총회에서 같은 선언을 할 것"이라고 전했다.영국의 키어 스타머 총리, 캐나다의 마크 카니 총리, 호주의 앤서니 알바니즈 총리는 이날 잇따라 발표를 내놨다. 스타머 총리는 영국 내 여론과 노동당 내 요구에 직면해 이스라엘에 더 강경한 입장을 취해야 한다는 압박을 받아왔다.하지만 이스라엘의 가자지구 공격과 협상 의지 후퇴, 그리고 영국 내 대규모 친팔레스타인 시위가 이어지면서 영국 정부는 더 이상 미룰 수 없다고 판단했다. 스타머 내각의 3분의 1 이상이 이번 조치를 요구했고, 노동당 의원 130여 명도 지지 서한에 서명했다. 여론조사업체 유고브(YouGov)에 따르면 영국 국민의 44%가 팔레스타인의 국가 인정을 찬성하고 반대는 18%에 불과한다는 여론조사 결과도 최근 나왔다.스타머 총리는 영상 성명에서 "이스라엘과 팔레스타인의 평범한 사람들은 평화 속에서 살아갈 자격이 있다. 폭력과 고통으로부터 자유로워져 삶을 재건할 수 있어야 한다"며 "이것이 바로 영국 국민이 간절히 보고 싶어 하는 것"이라고 했다.그는 팔레스타인 무장정파 하마스에 대해선 "솔직히 말하겠다. 하마스는 잔혹한 테러조직"이라며 "우리가 요구하는 진정한 두 국가 해법은 그들의 증오에 가득 찬 비전과는 정반대"라고 선을 그었다.이어 "이스라엘 정부의 끊임없고 강화되는 가자 폭격, 최근 몇 주간의 공세, 굶주림과 파괴는 결코 용납할 수 없다"면서 "수만 명이 사망했고, 그중 수천 명은 단지 음식과 물을 구하려다 목숨을 잃었다. 이 죽음과 파괴는 우리 모두를 경악하게 한다. 이제는 끝내야 한다"며 멈추지 않는 이스라엘의 가자지구 학살을 비판했다.캐나다 카니 총리와 호주 알바니즈 총리도 스타머 총리와 같이 두 국가 해법을 지지하며 하마스를 팔레스타인 정치조직으로 인정하지 않음을 명백히 했다.카니 총리는 성명문에서 "하마스는 모든 인질을 석방하고, 무장을 완전히 해제하며, 향후 팔레스타인 통치에 어떠한 역할도 하지 않아야 한다"라면서 "가자지구에 대한 지속적인 공격으로 수만 명의 민간인이 사망하고 백만 명이 넘는 사람들이 피난민이 됐으며, 국제법을 위반하는 파괴적이고 예방 가능한 기근이 초래됐다"고 이스라엘을 규탄했다.알바니즈 총리 또한 성명문을 통해 "오늘 호주의 팔레스타인 승인 결정은 캐나다, 영국과 함께 조율된 국제적 노력의 일환으로, 두 국가 해법에 새로운 동력을 불어넣기 위한 것"이라며 "테러 조직 하마스는 팔레스타인에서 어떠한 역할도 해서는 안 된다"고 주장했다.이미 국제사회는 지난 12일 유엔총회에서 두 국가 해법의 이행을 촉구하는 결의안을 압도적인 표차로 찬성한 바 있다. 표결에 참여한 전체 164개국 중 한국을 비롯한 142개국이 해당 결의안에 찬성했다. 반대국은 미국과 이스라엘 등 10개국뿐이었다.한편 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 21일 내각 회의에서 재차 팔레스타인 국가 인정을 비판하고 나섰다.<타임스 오브 이스라엘>에 따르면 네타냐후 총리는 이날 회의에서 "이스라엘은 유엔을 비롯한 다른 모든 영역에서 이스라엘을 향한 거짓 선전과 팔레스타인 국가 수립 촉구에 맞서 싸워야 한다"며 "이는 이스라엘의 존재를 위협하고 테러에 대한 터무니없는 보상이 될 것"이라고 말했다.팔레스타인 측은 영국을 비롯한 세 나라의 결정을 환영했다. 런던 팔레스타인 대표부는 11일 국기 게양식을 열겠다고 발표했다. 공식 대사관으로서는 처음으로 팔레스타인 국기가 게양되는 순간이다.팔레스타인 자치정부 출신이자 인권변호사인 다이애나 부투는 <워싱턴포스트>에 "영국이 팔레스타인을 국가로 인정한 것은 환영하지만, 가자지구 거의 완전히 파괴된 지금에서야 이뤄진 점은 안타깝다"며 "이제는 이스라엘이 영토를 점령하는 것이 아니라, 한 국가가 다른 국가를 점령하는 것"이라고 말했다.그는 밸푸어 선언을 언급하며 "영국의 역사적 역할을 감안할 때 팔레스타인의 국가 지위를 인정할 특별한 책임이 있다"면서 "그렇기에 영국이 팔레스타인을 국가로 인정한 것은 강력한 의미를 갖지만, 그것만으로는 충분치 않다"고 지적했다.1917년 아서 밸푸어 영국 외무장관은 소위 '밸푸어 선언'이라는 외교 선언을 발표했다. 해당 선언에서 영국은 팔레스타인 지역에 '유대인의 민족적 고향(a national home for the Jewish people)' 설립을 지지한다고 밝혔고 이는 이스라엘 건국에 큰 역할을 했다.