부모 악성 민원, 왜 근절하지 못할까

큰사진보기 ▲<민원대응팀? 아웃, 온라인 민원 접수 시스템 구축하라!> 펼침막2023년 8월 서이초 교사 5차 추모집회 당시 여의도 국회의사당 대로변에 내걸린 <민원대응팀? 아웃, 온라인 민원접수시스템 구축하라!> 펼침막 ⓒ 하성환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 89년 전교조 해직교사로 현재 <학교시민교육교원노동조합>에서 조합원으로 활동 중입니다.

보통교육을 실현하는 초중고 교실이 위태롭다. 지난해 광주광역시에선 초등학생이 담임 교사에게 교과서를 던지며 "씨×, 장애XX, 에미 X졌냐"며 쌍욕을 쏟아냈다. 체육 시간 달리기를 측정할 때 교사의 초시계와 학생의 스마트폰 기록이 다르게 나온 게 발단이었다. 부모는 교권보호위원회가 내린 특별교육 이수조차 거부했다. 거꾸로 학생인권구제위원회에 구제를 신청하며 교사를 형사 고소했다. 강원도 초등학교에서도 아이가 무단결석하자 담임 교사가 안부를 물으며 가정 방문을 통보했다. 그러자 부모는 교사를 스토커로 신고하고 '아동학대'로 고소했다.서울에서도 전교 부학생회장에 뽑힌 학생이 선거 규칙을 위반하자 학교 당국이 당선 무효 처리했다. 그러자 부모는 학교를 상대로 300건이 넘는 정보공개를 청구하며 괴롭혔다.모두 2023년 7월 서이초 교사 비극 이후에 발생한 사건들이다. 학교 현장에서 교사는 살얼음을 걷는 현실이다. 교육철학을 갖고 소신 있게 학생을 지도하는 게 힘든 시대가 되었다. 교권 붕괴는 이미 현실화했고 그 결과 매년 20명이 넘는 교사들이 스스로 목숨을 끊는다. 2년 전 서이초 교사 비극이 발생한 2023년 한 해 동안만 25명 선생님이 유명을 달리했다. 올해 5월에도 제주도 한 중학교 40대 교사가 스스로 생을 마감했다. 무단결석과 흡연이 잦은 학생을 지도하는 과정에서 발생한 비극이다. 2023년 서이초 교사 비극이 2025년 재연된 느낌이다.악성 민원을 해결하기 위해선 가장 먼저 지시와 통제 중심의 권위주의 교육환경부터 말끔히 해체해야 한다. 서이초 교사 비극 이후 민원 대응팀을 꾸리겠다고 했지만, 유명무실한 현실이 이를 입증한다. 악성 민원을 교사 홀로 감당하게 방치하는 현실은 전형적인 권위주의 교육행정 행태이기 때문이다. 교육부 장관과 교육감, 학교 당국은 교사와 학생의 교육활동을 돕는 보조 단위이자 지원 조직이어야 한다. 교사 위에 서서 지시, 통제하려는 기존 교육행정 마인드에서 벗어나야 한다. 악성 민원으로 고통받는 교사를 진심으로 도울 연대의 자세가 절실하다. 그러려면 권위주의 교육행정의 낡은 껍질부터 벗어던지고 교사와 학생을 교육의 주체로 섬기는 민주주의 교육행정으로 거듭나야 한다.다음으로 전화번호를 비롯해 교사 개인 정보 일체를 보호해야 한다. 그리고 모든 민원은 온라인 민원 시스템으로 접수하고 학교장-교감-행정실장으로 구성된 민원 대응팀이 신속하게 처리하게 한다. 동시에 공문을 비롯해 온갖 행정 잡무에서 교사를 해방해야 한다. 교사는 교육자로서 본연의 업무인 교육 연구 활동과 교수 학습 활동에만 전념하도록 제도화해야 한다. 이를 위해 교육 행정사를 현행 1명에서 학교당 4명씩 증원해 공문 등 모든 행정업무는 교장-교감-행정실장-행정실 주무관-교육행정사로 구성된 행정전담팀이 처리하게 한다. 이것은 대통령령이나 장관 부령으로도 얼마든지 학교 현장의 변화를 유도할 수 있다.마지막으로 서이초 교사 비극 이후 개정된 '교원 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법' 제20조 4항을 즉시 재개정해야 한다. "관할교육청은 교육활동 침해행위가 (중략) 형사 처벌 규정에 해당한다고 판단하면 수사기관에 고발할 수 있다"는 조항을 '반드시 고발해야 한다'는 교육감 의무 규정으로 재개정해야 한다. 그리고 제35조 1항에서 부모가 특별교육, 심리치료, 과태료 이행 조치를 위반할 시에는 공권력으로 강제하고 여러 차례 이행하지 않을 시엔 징역형으로 형사 처벌하도록 국회 차원의 강력한 법 개정이 절실하다.교사가 무너지면 교실 전체를 넘어서 학교 전체가 무너진다. 전주시 한 초등학교 사례는 이를 여실히 보여준다. 전교조 위원장이 지난 19일 전북교육청 앞 농성에 돌입한 배경이다. 지난 8일 울산시 교육감이 악성 민원을 일삼은 부모를 직접 형사 고발한 것처럼 교육이 가능한 학교를 만들기 위해 그 어느 때보다 교육감의 적극 행정이 절실하다.