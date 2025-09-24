출산 전 자신감 불어 넣는, 호주 조산사의 놀라운 조언

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲분만실 내부 기본 - 분만을 앞두고 산모가 원하는 대로 꾸밀 수 있다.

큰사진보기 ▲분만실 안 화장실에도 수중 분만이 가능한 환경이 잘 조성되어 있다.

임신 막바지, 33주차를 접어들며 출산이 점점 현실로 다가올수록 마음은 설렘과 동시에 두려움으로 무겁게 내려앉았다. "내 몸은 잘 견딜 수 있을까, 진통은 얼마나 아플까" 같은 걱정이 나를 압도했다. 그러던 중, 내가 분만할 호주 병원에서 다양한 분만 방법에 대한 교육을 받으며 한국과 확연히 다른 차이를 몸소 느꼈다.병원 분만일 경우 한국에서는 제왕절개와 자연 분만(질식 분만) 두 가지 선택지가 주를 이루지만, 호주에서는 공립 병원 기준 대부분 자연 분만을 권장한다. 고위험 산모나 응급 상황이 아닌 한 제왕절개는 잘 진행되지 않는다. 게다가 자연 분만 시에도 무통주사 외에 다양한 감통(고통을 감소시키는) 방법과 수중 분만 등 여러 선택지가 제공된다.특히 호주에서는 분만 전 산모가 출산 계획서(Birth Plan)를 작성한다. 감통 방법, 분만 중 체위, 음악과 조명 선택, 심지어 분만실 꾸미기까지 산모가 직접 선택하고 의료진에게 요구할 수 있다. 한국에서 흔히 시행되는 회음부 절개, 관장, 제모도 꼭 필요한 경우가 아니면 시행하지 않는다.호주에서는 회음부 마사지나 운동을 통해 열상을 예방하며, 의학적 개입을 최소화한다. 모든 시술 전에는 산모 동의가 필수다. 산모는 자신의 몸에 행해지는 의학적 처치에 대해 선택권을 갖고, 의료진은 이를 존중한다. 상황이 달라져도 결정 과정에 산모를 최대한 참여시킨다.교육에서 가장 인상 깊었던 건 감통 방법의 폭넓은 선택이었다. 한국에서는 대부분 무통주사가 거의 유일한 옵션이지만, 호주에서는 다양한 선택지가 있다.예를 들어 '텐스 머신'의 경우 피부에 붙인 패드에서 미세한 전기 자극을 보내 통증 신호를 분산하는 기기다. 산모가 직접 강도를 조절할 수 있어 주도성이 크다. 교육 중 텐스 머신을 체험해봤는데, 물리 치료시 받는 미세한 전기 자극과 비슷한 것 같았다. 나는 감통을 위해 대여 업체를 통해 텐스 머신 1대를 빌려 놓았다.또 버스 콤브(Birth Comb)라고 불리는 지압법은 큰 나무 빗을 손바닥으로 쥐어 미세한 압박을 주고, 뇌가 통증 대신 다른 감각을 인지하도록 돕는다. 비약물적 감통법은 부작용이 적고, 분만 중 움직임을 자유롭게 유지할 수 있다는 장점이 있다.나는 특히 수중 감통과 분만에 관심이 갔다. 조산사는 물이 주는 감통 효과가 생각보다 크다고 강조하며 무통주사 없이도 충분히 자연 감통을 통해 건강한 출산이 가능하다고 격려했다. 물론 수중 분만은 감염 위험이나 응급 상황 대처가 늦어질 수 있다는 단점이 있다. 하지만 아기에게 자연스러운 환경을 제공하고, 회음부 열상이 적으며, 부드럽게 아기를 출산할 수 있다는 장점이 마음을 끌었다.실제 교육에서 여러 감통 방법의 장단점과 위험을 배우며, "내가 선택할 수 있다"는 사실만으로 내 몸과 분만 경험에 대한 통제권을 되찾는 느낌을 받았다.호주에서는 모든 감통 방법의 장단점과 위험성을 충분히 설명하고, 서면과 구두 동의를 거쳐 진행한다. 이미 출산을 경험한 산모들의 이야기를 들어보면, 무통주사를 맞기로 서약서를 쓰고도 진통 중 직접 "지금 놔주세요"라고 의료진에게 요청해야 했던 경우도 있었다.급한 상황에 산모는 답답할 수도 있지만, 그만큼 산모 동의가 중요하다. 이 과정에서 산모는 더 이상 수동적 존재가 아니라, 분만의 주체가 된다. 내 몸과 마음을 믿고, 출산 과정에서 주도권을 갖는 것만으로도 큰 안정감을 얻을 수 있다.나는 사실 임신 전엔 의학적 개입을 최소화하고 내 몸의 리듬에 맞게 진통 하고 출산하는 '자연주의 출산'에 관심이 많이 갔다. 그러다 출산을 앞두고 두려움이 상승하며, 무통 주사를 꼭 맞아야겠다고 다짐하기도 했다가 산후 두통, 구토, 하반신 감각 상실 같은 부작용을 겪는 경우가 있어 겁이 나기도 한다.하지만 호주에서 다양한 감통 및 예방 방법과 '자연 회복'의 힘을 배우며 내 몸을 믿고 싶다는 자신감이 생겼다. 물론 의학 기술의 발전을 거스르며 최소한의 개입을 선호하는 내가 고리타분하게 보일지도 모르지만, 조산사는 내 직관에 귀를 기울이라고 했다. 그것이 내가 원하는 것이라며.출산은 아기를 낳는 순간이자, 한 여성이 엄마로 탄생하는 순간이다. 분만 과정에서 내 몸의 경험을 스스로 선택할 권리는 두려움을 줄이고, 출산 만족도를 높인다면 출산의 고통스러운 부분이 많이 상쇄되지 않을까.인력 충원이나 제도적 보완이 필요하겠지만, 한국에서도 출산 계획서나 다양한 감통 옵션이 제공되고, 충분한 정보와 동의 절차 강화 되길 바란다. 산모 스스로 출산에 대해 많이 공부하고, 의료진에게 "저는 이런 분만을 원합니다"라고 말할 수 있는 구조가 마련될 때, 출산은 더 안전하고 의미 있는 경험이 되지 않을까.