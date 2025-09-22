평범한 공원에 힙합 비트가? 춤이 절로 나옵니다

큰사진보기 ▲아이들과 시민이 함께 어울려 스트릿 댄스를 즐기는 모습 ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이들과 청소년들이 무대 앞 댄스 플로어에서 열정적인 춤을 선보이고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲수백 명의 시민들이 성연 새싹공원에 모여 ‘스트릿 서산 파이터’ 공연을 함께 즐기고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲락커지&네로 공연 ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲비보이그룹 '로빈크루' 공연 ⓒ 김은혜 관련사진보기

힙합 비트가 울려 퍼지자, 아이부터 어른까지 모두가 리듬을 탔다. 평범한 공원이 단숨에 거대한 무대로 변했다.충남 서산 성연 테크노 3호 근린공원(일명 새싹공원)이 지난 21일 오후 4시 젊음의 열기로 가득 찼다. 서산문화재단이 기획한 '스트릿 서산 파이터'가 화려한 막을 올리며 시민들의 호응을 이끌어냈다.락킹, 비보잉, 그리고 장르를 넘나드는 스트릿 댄스 퍼포먼스가 이어졌다. 락커지&네로, 로빈크루, J&L 루키팀, 유튜버 돼지댄서의 무대는 관객들을 단숨에 사로잡았다.특히 랜덤플레이댄스 코너에서는 시민들의 참여로 함께 뛰고, 박수 치고, 소리 지르는 뜨거운 장면이 연출됐다. 서산문화재단 임진번 대표는 인사말을 통해 "청년 문화의 힘은 도시를 더욱 활기차게 만든다. 오늘 무대는 단순한 공연을 넘어, 서산이 가진 젊은 에너지를 확인하는 자리"라며 "앞으로도 시민들과 함께 호흡하는 다양한 문화 프로그램을 준비하겠다"고 밝혔다.무대 옆에서는 '삐에로 버니정'이 아이들에게 요술 풍선을 나눠주며 가족 단위 관람객들의 미소를 자아냈다. 준비된 30개의 돗자리는 금세 동났고, 일부 시민들은 서서 무대를 즐기며 현장 분위기를 한층 뜨겁게 만들었다.안민수 성연면장도 현장에서 함께하며 "이런 공연이 우리 성연면에서 열린다는 것이 자랑스럽다. 주민들이 함께 즐기고 소통하는 시간이야말로 지역 공동체를 더욱 단단하게 만드는 힘"이라고 강조했다.현장에서 만난 시민들의 반응도 뜨거웠다. 두 아이들을 데리고 나온 젊은 아빠는 "아이들과 함께 와서 처음부터 끝까지 흥겹게 즐겼다"면서 "특히 풍선 만들어주는 코너 덕분에 아이가 너무 좋아했다"라며 만족감을 드러냈다.랜덤플레이댄스에 참가한 학생은 "오늘 무대가 가장 특별했다. 잊지못할 것 같다"면서 "평소 온라인에서 보던 댄서를 직접 보니 신기했다"고 말했다.무대를 마친 댄서들의 소감도 이어졌다. 비보이 팀 리더 박훈은 "서산 시민들이 이렇게 뜨겁게 호응해줄 줄 몰랐다"면서 "댄서로서 관객과 호흡하며 무대를 채우는 게 가장 큰 행복이다. 서산에서 다시 공연하고 싶다"라고 전했다.락커지&네로는 "우리가 사랑하는 락킹을 더 많은 분들과 나눌 수 있어 기뻤다"며 "오늘 무대는 우리에게도 잊지 못할 경험이다. 서산에서 스트릿 댄스 문화가 더 확산되길 바란다"라고 말했다.젊음과 에너지가 모여 도시를 흔든 하루, '스트릿 서산 파이터'는 서산 시민들에게 오래도록 기억될 특별한 축제로 성황리에 마무리됐다.