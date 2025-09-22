당일치기 가을섬 여행, 제철 주꾸미 낚시 어때요?

큰사진보기 ▲자월도 마을 전경 너머로 펼쳐진 푸른 바다와 목섬 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲열녀바위에 조성된 조형물과 포토존 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲자월도 선착장에서 여유롭게 낚시를 즐기는 여행객들 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲자월도의 명소, 목섬으로 이어지는 구름다리 ⓒ 김홍의 관련사진보기

1코스 4.4km(약 1시간 10분) / 2코스 3.57km(약 1시간) / 3코스 3.63km(약 1시간 10분) / 4코스 3.33km(약 50분) / 5코스 2.85km(약 43분) / 6코스 2.56km(약 40분)

큰사진보기 ▲자월도 트레킹코스 안내도. 6개 코스가 섬 곳곳을 잇는다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲자월도 식당에서 만난 푸짐하고 정갈한 백반 한 상 ⓒ 김홍의 관련사진보기

"놀던 날들 기억해 / 그 손길이 전해져 / 우리 마음 이어져 / 자월도의 노래가 되어"

큰사진보기 ▲인천내륙에서 본 바다와는 또 다른 매력의 색을 지닌 자월도 바다 ⓒ 김홍의 관련사진보기

인천 연안부두에서 배를 타고 50분(쾌속선), 1시간 30분(일반선) 정도면 닿을 수 있는 섬, 자월도. 인천시민이라면 단돈 1500원(편도 기준)에 다녀올 수 있어 부담 없이 떠날 수 있는 섬이다(인천 외 시민은 편도 1만~2만 원대). 대상자에 따라 할인이 다르게 적용되며 자세한 내용은 대부해운과 고려고속훼리 사이트를 통해 확인할 수 있다.자월도라는 이름은 '자주빛 달'을 뜻한다. 자주빛 달과 관련된 유래가 많기 때문이다. 가장 알려진 이야기는 한 선비가 세금을 걷기 위해 자월도에 왔는데 바람이 불어 며칠 동안 고향으로 돌아가지 못해 날마다 육지 쪽을 바라보니 붉은 달빛만 보인다고 해서 자월이라 불렸다고 한다. 지난 20일, 자월도를 찾았다.자월도 선착장에 도착하면 가장 먼저 눈에 띄는 것은 바다를 마주한 열녀 바위다. 전설에 따르면 큰 지네에게 남편을 잡아먹힌 아내가 슬픔 속에 몸을 던졌다는 이야기가 전해진다. 선착장에서 남쪽으로 약 1km 거리에 있는 장골해수욕장은 길이 1km, 폭 400m의 고운 모래사장을 가진 자연 해변이다. 썰물 때는 '독바위'라 불리는 작은 바위섬까지 걸어서 갈 수 있어 '섬 속의 섬'을 체험할 수 있다.또 다른 명소는 목섬(안목섬) 구름다리다. 만조시에는 바다 위를 걷는 듯한 경험을 할 수 있어 사진 명소로 사랑 받는다. 섬의 최고봉인 국사봉(해발 160m)은 귀양 온 사람들이 임금이 있는 곳을 바라보며 억울함이 풀리기를 기도했다는 사연을 간직하고 있다. 정상에 오르면 서해 바다와 주변 섬들이 시원하게 펼쳐진다.섬 안쪽에는 자월도 벚나무길도 있어 봄철에는 벚꽃 터널이 장관을 이룬다. 바다를 배경으로 해안도로가 이어져 있어 바다 풍경을 보며 걷는 즐거움이 있다.자월도에는 6개의 트레킹 코스가 마련돼 있다. 정리하면 아래와 같다.체력과 시간에 맞추어 코스를 선택할 수 있으며, 주요 명소를 돌아보는 데에는 약 3~4시간이면 충분하다. 섬에는 민박과 펜션이 있어 1박 여행도 가능하다. 선착장과 장골해수욕장 인근에서 숙소를 쉽게 찾을 수 있고 섬 곳곳에 화장실이 설치되어 있다.관광지에서 가장 민감한 부분은 식비지만, 자월도에서는 비교적 합리적인 가격에 식사를 즐길 수 있다. 장골해수욕장 인근의 한 식당에서는 만원 초반대 가격으로 정갈한 밥상을 맛볼 수 있었다. 섬에는 중화요리집과 신선한 해산물을 판매하는 음식점도 있다.계절별 매력도 뚜렷하다. 봄에는 벚꽃, 여름에는 해수욕, 가을에는 광어와 우럭, 주꾸미를 잡는 바다낚시, 겨울에는 고즈넉한 섬 풍경이 여행자를 맞이한다. 김광배 자월도 이장은 "태어나고 자란 자월도의 풍습과 문화가 다음 세대에도 이어지길 바란다"며 "많은 분들이 이곳을 찾아 쉬어가고, 자월도를 사랑해주셨으면 좋겠다"고 말했다.김 이장의 이야기는 직장인 음악동호회 '피플엠(People M)'이 진행하는 '아이러브인천 프로젝트'를 통해 '이장님의 자월도' 라는 제목의 노래로도 만들어졌다. 가사에는 선친들이 즐기던 풍습과 마을의 정서를 이어가려는 마음이 담겨 있다.이 노래는 섬의 과거와 현재, 그리고 미래의 희망을 잇는 또 하나의 문화로 기록되었다.자월도는 전설과 풍습, 풍경과 사람, 그리고 합리적인 비용까지 모두 갖춘 여행지다. 반나절 코스로도, 1박 일정으로도 즐길 수 있는 이곳에서 인천의 섬 문화와 가을 바다의 여유를 함께 느껴보길 권한다.