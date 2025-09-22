가덕도 생명 기록, 시민이 나섰다

큰사진보기 ▲이름을 기억하는 하루 _ 가덕도 생명기록 프로젝트2025년 9월 20일 가덕도 동백군락지 일원에서 열린 ‘이름을 기록하는 하루 -가덕도 생명기록 프로젝트’ 에 참여한 시민 50여 명과 전문가들이 숲과 해안을 탐사하며 다양한 생물을 관찰·기록했다. ⓒ 부산지속가능발전협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲으로 향하는참가자들프로젝트 참가자들이 본격적인 탐사 활동을 위해 숲으로 이동하고 있다. ⓒ 부산지속가능발전협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲가덕도 탐사, 기록으로 남기는 현장 프로젝트 참가자들이 숲속에서 발견한 곤충과 식물을 살펴보며 관찰 기록을 남기고 있다. ⓒ 부산지속가능발전협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 생명을 들여다보는 시선 프로젝트 참가자가 확대경을 이용해 작은 식물을 자세히 관찰하고 있다. ⓒ 부산지속가능발전협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲스마트폰으로 남기는 생태 기록 프로젝트 참가자들이 스마트폰을 이용해 관찰한 식물을 촬영하며 기록하고 있다. ⓒ 부산지속가능발전협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲가덕도 동백군락지2025년 9월 20일 ‘이름을 기록하는 하루 - 가덕도 생명기록 프로젝트’가 열린 가덕도 동백군락지의 모습. 신공항 건설로 훼손이 우려되는 지역으로, 탐사 참가자들은 이곳을 포함 가덕도 일원에서 다양한 생물종을 관찰하고 기록했다. ⓒ 부산지속가능발전협의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 부산지속가능발전협의회 사무처장입니다.

신공항 건설로 생태계 변화가 우려되는 가덕도의 가치를 확인하고 보전 의식을 확산하기 위해 마련된 '이름을 남기는 하루 – 가덕도 생명기록 프로젝트'가 9월 20일 동백군락지 일대를 포함한 가덕도 일원에서 진행됐다.이 프로젝트에는 시민 50여 명이 참여해 숲과 해안을 탐사하며 다양한 생물을 관찰하고 기록했다. 참가자들은 사진 촬영과 관찰 노트 작성, 앱을 활용해 기록을 남겼으며, 바보여뀌, 무당개구리, 검은다리실배짱이 같은 익숙한 종부터 멸종위기 야생동물 2급인 기수갈고둥과 애기뿔소똥구리까지 확인됐다.일부 참가자들은 "매일 보던 숲이 이렇게 다양한 생명으로 가득한지 몰랐다"며 놀라움을 표현했고, 신공항 건설로 사라질지도 모를 동백군락지를 보며 아쉬움과 우려를 함께 전했다. 탐사 과정에는 전문가들도 동행해 기록의 정확성을 높였다.이번 프로젝트는 시민들의 참여와 모금으로 추진됐다. 119명의 시민이 직접 기부에 나섰고, 4,285명의 시민은 응원 댓글을 통해 모금에 동참했다. 파랑저금통 부산형사회연대기금과 (주)네이처링은 모금과 기록 아카이빙에 함께하며 프로젝트 취지에 의미를 더했다. 부산지속가능발전협의회는 "시민의 자발적 모금과 참여로 이루어진 보전 활동의 시작이라는 점에서 의의가 크다"고 밝혔다.가덕도는 동백군락지와 백년 숲, 해양 생태계가 공존하는 지역으로, 철새들의 중간 기착지이자 다양한 해양 생물이 서식하는 공간이다. 그러나 신공항 건설이 추진되면서 서식지 단절과 환경 훼손에 대한 우려가 제기되고 있으며, 개발과 보전의 균형은 지역사회의 중요한 과제로 떠오르고 있다.이번 프로젝트의 관찰 기록은 네이처링 앱을 통해 누구나 확인할 수 있다. 협의회는 이를 정리해 시각 자료로 제작해 11월 말 시민들에게 공개할 예정이며, 함께한 시민 참여자들에게는 '백년 숲을 기억하는 이' 인증서를 전달할 계획이라고 밝혔다.