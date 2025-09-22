북미 평화 워크숍, 한국전쟁 종전·식민지 청산 촉구 공동 제안문 발표

큰사진보기 ▲미 국무부를 방문한 북미평화워크숍 참가자들한미일 공동제안문을 제출하였다. ⓒ 북미평화워크숍 관련사진보기

큰사진보기 ▲브루킹스 연구소 방문북미평화워크숍 참가자들이 공동제안문을 전달했다. ⓒ 북미평화워크숍 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화단체 공동워크숍19일 평화단체들과 간담회가 열렸다. ⓒ 북미평화워크숍 관련사진보기

해방 80년, 한일 국교 수립 60년과 동아시아 평화 실현의 과제

북미와 동아시아 시민사회의 연대를 통한 한국전쟁 종결과 식민지 청산을 위한

2025 Peace Workshop & Campaign (Sept 15–19) 한미일 시민단체 공동제안문(초)

2025년은 제2차 세계대전 종전과 한반도 해방 80년, 한일 국교 수립60년이 맞물린 역사적 전환기입니다. 그러나 한국전쟁 종전 선언과 식민지 지배 청산이라는 두 과제는 여전히 해결되지 않았습니다.

세계 곳곳에서 전쟁이 장기화·확대되는 가운데, 동아시아는 미·중 전략 경쟁과 한미일 군사협력 강화로 냉전식 대립이 심화되고 있습니다. 한반도, 대만해협, 오키나와 등에서 고조되는 군사적 긴장은 평화체제 전환과 역사정의 실현의 시급성을 보여줍니다.

2019년 남북·북미 평화프로세스 실패가 남긴 교훈 중 하나는 향후 평화운동이 더 폭넓고 깊은 국제적인 시민연대를 요구하고 있다는 점입니다. 이번 행사는 한일 시민연대를 토대로 북미 학계·시민사회와의 협력을 확대하여, 글로벌 시민연대 기반의 평화운동 동력을 강화하고자 했습니다.

이러한 문제의식 아래 '2025 평화 워크숍과 캠페인'은 펜실베이니아 주립대학과 조지워싱턴대학과의 공동 학술회의 외 시민단체 간의 워크숍을 진행했습니다. 공동 학술회의와 워크숍에서 우리는 '식민지 지배가 남긴 유산 해결과 한국전쟁 종전의 시급성, 전쟁으로 인한 심각한 인권침해와 피해 회복, 이를 위한 일본의 역할' 등을 토론했습니다.

이 토론을 통해 우리는 다음과 같은 제안을 하고자 합니다. 이 제안은 한일·북미 시민사회가 공동으로 확인한 실천 과제입니다. 우리는 각국 정부와 국제기구, 시민사회 네트워크가 협력하여 본 제안이 구체적 정책과 행동으로 실현되기를 촉구합니다.

제안 1. 한국전쟁의 조기 종전과 평화체제 전환

북·미 회담과 관계 정상화를 통해 비핵화와 군비 축소를 추진하고, 종전 선언·평화협정으로 전쟁 재발 위험을 근본적으로 차단해야 합니다. 미국 정부와 의회는 동아시아 평화체제 구축의 주도적 역할을 수행하고 국제 지지를 조직해야 합니다.

제안 2. 식민지 지배 청산의 국제적 책임 이행

미국은 전후 질서의 설계자이자 한일 국교 수교 조정자로서 책임을 다해야 하며, 일본 정부가 공식 사죄와 피해자 보상을 이행하도록 외교적 압력을 가해야 합니다. 정의와 화해를 위한 국제 논의 구조를 마련하는 것이 필요합니다.

제안 3. 희생자의 기억.추모와 평화교육의 제도화

전쟁 희생자의 유해 발굴, 증언 채록, 공동 조사 등 희생자를 기억하고 추념하는 사업을 지속 지원하고, 세대·지역을 잇는 평화교육을 제도화하여 전쟁의 교훈을 전승해야 합니다.

제안 4. 일본–미국 공동 책임의 공식화와 실행

일본은 한국전쟁 특수와 미일안보체제로 얻은 경제·군사적 이익에 상응하는 역사적 책무를 다해야 하며, 미국은 일본과 함께 식민지 청산과 종전을 위한 공동 책임을 인정하고 구체적 행동 계획을 마련·이행해야 합니다.

2025년 9월 19일

2025 동아시아–북미 평화워크숍 & 캠페인 참가자 일동

큰사진보기 ▲미 의회 방문19일 미국 의회를 방문하여 공동제안문을 전달했다. ⓒ 북미공동워크숍 관련사진보기

5일 간의 워크숍은 펜실베이니아 주립대와 조지워싱턴대가 공동 주최한 학술회의와 한·미·일 시민단체의 연속 토론, 미 국무부, 브루킹스 연구소, 의회 방문, 평화단체 공동워크숍 등 으로 진행됐다. 이번 평화워크숍은 2019년 남북·북미 평화 프로세스 실패 이후 국제적 시민연대의 필요성을 재확인하고, 향후 동아시아 평화운동의 방향을 모색하는 계기가 됐다는 평가가 나온다.