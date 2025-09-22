사용자의 선택이 바꾼다, 나노바나나가 연 미래

AD

최근 제미나이는 챗GPT를 제치고 미국 iOS 앱스토어 1위를 차지했다. 그 배경에는 구글 제미나이에 탑재된 나노바나나(Nano Banana)가 있었다. 앱스토어 순위 변동은 큰 이슈였고, 이를 확인했을 때, 나 같은 대학생 사용자이자 투자자에게는 신선한 충격이었다. 단순히 재미있는 앱의 등장으로 그칠 일이 아니라, 거대한 빅테크 기업의 경쟁 구도가 일반 사용자들의 선택으로 가시화된 순간이었기 때문이다.구글은 이미 문서, 클라우드, 지도, 유튜브 등 일상 속 필수 서비스를 장악해 왔다. 하지만 생성형 인공지능에서는 뒤처진다는 평가를 받아왔다. 챗GPT의 등장은 구글의 검색 제국에 도전장을 내민 사건으로 기억된다. 오픈AI는 한동안 독주를 이어갔다. 그런데 나노바나나가 이 흐름을 반전시켰다. 단순한 유행이 아니라, "구글이 이제 생성형 AI까지 따라잡을 수 있겠다"는 기대를 불러일으켰다.실제로 나노바나나를 써본 경험은 놀라웠다. 발표 자료용 이미지를 몇 줄의 텍스트 입력만으로 완성했고, 여행 사진을 잡지 화보 느낌으로 바꿀 수도 있었다. 특히 가장 인상 깊었던 부분은 전문가들이 높게 평가하는 '일관성'이었다.기존 AI 이미지 생성기는 인물의 외모나 특징이 자꾸 바뀌는 경우가 많았다. 같은 사람을 다시 그려달라고 요청하면 얼굴이 달라지고, 세세한 소품이나 손 모양이 일관되지 않았다. 하지만 나노바나나는 달랐다. 인물의 외모, 분위기, 표정이 잘 유지되었고, 여러 요소가 섞인 사진에서도 각 특징을 정확하게 반영했다. 요소들 간의 상호작용도 자연스러워, 원본의 맥락이 손상되지 않았다.이런 일관성은 단순한 기술적 성취를 넘어, 실제 창작 과정에서 신뢰성을 높여준다. 캐릭터를 여러 장면에 활용하거나, 브랜드 비주얼을 유지해야 하는 작업에서도 강력한 도구가 될 수 있다. 나 같은 대학생이 과제를 준비하는 수준에서도 이 일관성은 체감될 정도로 중요하다.이처럼 기술의 수준 변화는 곧바로 시장에도 반영되었다. 대표적인 사례가 어도비(Adobe)다. 한때 포토샵은 대학생 과제와 직장인의 디자인 업무에서 절대적인 도구였다. 하지만 캔바와 피그마 같은 대체재가 등장하면서 그 영향력은 점차 줄었다.최근 나노바나나까지 가세하자, 어도비의 주가는 하락세를 피하지 못했다. '포토샵 기업'으로 불리던 어도비가 이제는 구글과 신생 서비스에 밀려나는 듯한 모습이다.여기에 결정적인 사건이 있었다. 2022년 어도비는 피그마를 인수했다. 그러나 2023년 12월 미국 법원의 독점 판결로 어도비의 피그마 인수는 철회됐다. 어도비는 새 시대에 적응하기 위해 전략적 인수를 시도했지만, 결국 막혀버린 것이다. 반대로 피그마는 독자적으로 성장하며 2025년 7월 21일 뉴욕 증권거래소에 상장했다. 상장 첫날 주가는 무려 250% 폭등했고, 매출의 50배의 기업가치를 인정받기도 했다. 대학생으로서 발표나 포트폴리오 작업에서 피그마가 포토샵보다 직관적이고 편리하다고 느낀다.이 모든 변화의 중심에는 나노바나나가 있다. 사용자의 선택이 기업을 흔들고, 산업 판도를 바꾼다. 투자자의 시선으로 보면, 이는 단순한 주가 등락이 아니라 세대 교체의 신호라 볼 수 있다. 과거 MS 오피스, 포토샵 같은 툴이 필수였다면, 이제는 나노바나나 같은 AI 도구가 필수로 자리 잡을 가능성이 높다.주변 친구들을 보아도, 더 이상 포토샵을 필수로 생각하지 않는 사람이 늘고 있다. "AI가 생각하는 바를 구현해주는데 왜 시간을 들여야 하냐"는 반응이 많다. 소비자이자 크리에이터로서의 체감이, 투자자로서는 곧 시장 구조의 변화를 예고한다.어도비와 피그마 사례에서 보듯, 이제 AI는 단순히 기업의 경쟁 구도를 바꾸는 데 그치지 않는다. 사용자들이 새로운 도구를 선택하는 순간 시장은 요동치고, 전통 기업은 흔들린다. 이런 변화는 곧 사회적 논의로 이어졌다. 실제로 여러 나라에서 AI를 둘러싼 토론회와 규제 논의가 열리고 있고, 저작권 침해, 창작 일자리 대체, 개인정보 보호 같은 문제가 본격적으로 제기되고 있다.그렇다고 해서 나노바나나의 돌풍이 우려만 낳는 것은 아니다. 사회 전체의 시선에서의 우려가 있음에도 투자자의 시선에서는 성장의 신호로 읽을 수 있다. 구글 딥마인드 CEO 데미스 하사비스(Demis Hassabis) 는 "배우지 않아도 간단한 툴로 창의성을 펼칠 수 있으며, 이는 전문 크리에이터의 생산성 또한 10배, 100배까지 증가시킬 것"이라고 말했다.대학생으로서 이 말에 공감한다. 나노바나나 덕분에 과제 준비 시간을 절반 이하로 줄일 수 있었고, 콘텐츠를 만드는 부담도 크게 줄었다. 단순히 '대체'가 아니라 '보조'와 '확장'으로 이해한다면, AI는 위협보다 기회에 가깝다. 실제로 발표 자료 준비에서 디자인은 나노바나나가 대신해주었고, 나는 그만큼 발표 내용과 전달 방식에 집중할 수 있었다.이 경험은 단순한 편리함을 넘어, 학습과 창작의 방식을 바꾸고 있다. 우리는 더 이상 디자인 툴을 익히는 데 시간을 쓰기보다, 아이디어와 스토리에 집중할 수 있다. 대학생 세대가 먼저 체감한 변화는 곧 사회 전체로 확산될 것이다. 투자자로서는 이 흐름이 새로운 기회를 예고하지만, 사용자 입장에서는 삶의 방식 자체가 바뀌는 것을 실시간으로 목격하고 있는 셈이다.나노바나나는 앱 그 이상의 의미를 갖는다. 구글을 다시 경쟁의 전면으로 끌어올리고, 오랜 기간 굳건했던 어도비의 위치를 흔들며, 창작의 속도와 방식을 근본적으로 바꾸고 있기 때문이다. 대학생이자 투자자인 내게 이 경험은 세 가지 교훈을 준다.첫째, 기술의 우열은 결국 사용자 경험에서 판가름 난다.둘째, 소비자의 선택은 한 기업의 미래를 결정짓는 가장 강력한 변수다.셋째, 변화를 먼저 체감하는 세대의 감각은 곧 투자 기회로 이어진다우리는 단순한 소비자가 아니다. 과제를 하며 크리에이터가 되고, 소액 투자로 시장의 흐름을 읽으며, 동시에 기술의 최전선에서 변화를 체험하는 세대다. 나노바나나는 바로 그 모든 정체성이 한데 모이는 지점이다. 그래서 나는 이 변화를 두렵게 보지 않는다. 오히려 미래를 준비할 기회로 본다. 우리의 선택이 미래를 만든다면, 먼저 경험하고 해석하는 것이야말로 가장 값진 투자일 것이다.