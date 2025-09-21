2025 남양주정원문화박람회, 다산중앙공원에서 열린다

큰사진보기 ▲남양주 다산중앙공원이 올가을 다시 한 번 시민들의 만남의 장이 된다. 2025 남양주정원문화박람회가 9월 26일(금)과 27일(토) 이틀간 개최된다. 지난해 경기정원박람회에 이어 올해는 남양주시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 정원문화 축제로 돌아왔다. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 남양주정원문화박람회 ⓒ 남양주시청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025 남양주정원문화박람회 ⓒ 김지영 관련사진보기

남양주 다산중앙공원이 올가을 다시 한 번 시민들의 만남의 장이 된다. 2025 남양주정원문화박람회가 26일(금)과 27일(토) 이틀간 개최된다. 지난해 경기정원박람회에 이어 올해는 남양주시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 정원문화 축제로 돌아왔다.잔디마당 메인무대에서는 박람회 개막식과 함께 남양주시립합창단, 소년소녀합창단의 공연이 펼쳐진다. 둘째 날에는 '다산중앙공원에서의 하루'를 주제로 사생대회가 열려, 가족 단위 참가자들이 돗자리와 그림도구를 챙겨와 자연 속에서 예술적 영감을 나눌 수 있다.박람회 기간 동안 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다. ▲정원세미나(정원작가와 시민정원사의 이야기) ▲다산 테마정원 산책 ▲가드너 상담소 ▲걷기 명상 ▲싱잉볼 요가 명상 ▲식물당근마켓 ▲정원산업전 ▲플리마켓 ▲가족 체험부스 ▲꽃씨 나눔 이벤트 등 다채로운 체험과 해설, 공연이 이어진다.정원에 대해 궁금한 점은 시민정원사와 인플루언서가 운영하는 상담소에서 직접 묻고 답할 수 있다. 걷기 명상과 요가 프로그램은 바쁜 일상 속에서 잠시 쉬어가는 시간을 제공한다. 정원산업전과 플리마켓에서는 가드닝용품과 캠핑준비물, 지역 특산품 등 생활 속 정원문화를 경험할 수 있다. 꽃씨 나눔 이벤트와 식물당근마켓에서는 정원의 식물을 직접 나누며 이웃과 정을 나눌 수 있다.행사장인 다산중앙공원은 지하철 8호선 다산역 1번 출구에서 도보로 약 20분 거리에 위치해 있다. 제1·2주차장, 등성이숲센터, 우리동네 주차장 등 총 480여 대의 차량이 주차할 수 있어 가족 단위 방문객도 편리하게 이용할 수 있다.박람회 관계자는 "정원은 시민 모두의 쉼터이자 남양주만의 문화"라며 "올해도 정원에서 예술과 자연을 함께 누리는 시간이 되길 바란다"고 전했다.