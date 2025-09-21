또 '구치소 탈출' 꿈꾸나... 윤석열, 법원에 보석청구

전직 대통령 윤석열씨가 구속 취소에 이어 보석을 청구, 또 한 번 '구치소 탈출'을 꿈꾸고 있다.
<오마이뉴스> 확인 결과 윤씨는 지난 19일 내란특검(특별검사 조은석)이 추가기소한 체포방해 사건 재판부(서울중앙지방법원 형사합의35부·재판장 백대현 부장판사)에 보석을 청구했다. 보석은 법원이 보증금, 주거 제한 등 일정 조건을 붙여 구속 피고인을 석방해 주는 제도로 형사소송법은 재판부가 보석에 관한 결정을 하기 전 검사의 의견을 묻도록 하고 있다. 이 심문 기일은 아직 정해지지 않았으나 오는 26일 열리는 첫 공판에서 한꺼번에 절차 진행이 이뤄질 수도 있다.
지난 7월 19일 내란특검은 윤씨가 국무위원의 계엄 심의·의결권을 침해하고, 계엄선포문 사후 작성과 폐기, 비상계엄 이후 허위 공포, 비화폰 기록 삭제, 공수처와 경찰의 체포영장 집행 저지를 지시한 혐의 등으로 기소했다. 이 사건 재판부는 8월 19일 공판준비절차를 진행했고, 주1회씩 기일을 열어 신속하게 심리하겠다고 밝혔다. 공판준비기일에서 윤씨 변호인 쪽은 "건강 상태로 수시간 앉아서 재판에 출석하기가 곤란하다"며 향후 불출석 가능성을 내비쳤다.
윤씨는 현재 서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)에서 내란우두머리혐의 재판도 받고 있다. 지난 3월 7일 그의 구속취소를 결정했던 재판부다. 그런데 윤씨는 7월 10일 체포방해 혐의 등으로 재구속된 이후 '건강이 좋지 않다'며 법정에 나오지 않고 있다. 지난 19일 공판까지 '10연속 불출석'이다. 그는 재판뿐 아니라 내란특검과 김건희특검(특별검사 민중기)의 출석 요구에도 일절 응하지 않고 있다. 내란특검의 24일 출석 요구에도 거부 의사를 밝힌 상태다.
한편 윤씨뿐 아니라 배우자 김건희씨도 '건강 이상'을 줄곧 호소하고 있다. 변호인단은 지난 18일 "9월 17일 오후 4시경 김건희 여사는 남부구치소 관내 병원에서 극심한 저혈압 등으로 외래 진료를 받았다"고 공지했다. 변호인단은 3일에는 '김씨가 건강 악화 주장과 달리 빈번하게 변호사를 접견하고 있다'는 언론보도와 관련해 "여사는 디스크 인대 손상으로 1시간 내지 1시간 30분 정도 접견하고 있다"며 "기사 내용은 오보"라고 반박하기도 했다.
