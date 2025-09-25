'돈을 쓰기 위해 존재하는' 조직에서 벌어지는 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 사이드웨이 관련사진보기

AD

스위스 국제경영개발대학원(IMD)은 매년 경제성과, 정부 효율성, 기업 효율성, 인프라 등 4대 분야를 종합하여 국가경쟁력을 평가한다. 2024년 한국은 조사 대상 67개국 중 20위를 기록했고, 거기에서 정부 효율성만을 따로 떼놓고 보면 39위를 기록했다. 경제성과 16위, 기업 효율성 23위, 인프라 11위라는 순위권을 감안한다면 우리나라 정부는 민간의 경제 활동을 제대로 뒷받침하지 못하고 있다고 평가할 수 있다. 더구나 정부 효율성은 2018년 29위를 기록했지만 이후 등락을 거듭하다 2024년에는 39위까지 하락했는데, 같은 기간 전체 순위는 27위에서 20위로 상승했다. - 232p

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

대한민국에는 100만 명이 넘는 공무원이 있다. 그들은 국가와 지방자치단체의 사무를 맡아 국민의 삶과 공공의 이익을 실현한다. '아니, 이렇게나 많다고?'라고 생각할지 모르지만, 이들이 없다면 대한민국은 곧 마비될 것이다. 대한민국 공무원들은 국가를 돌아가게 하는 윤활유와 같은 역할을 한다.이토록 중요한 존재인데 그들은 왜 '기피의 대상'이 되는 것일까. 경제불황의 늪에서 '직업 안정성'이라는 강력한 신분에도 불구하고, 스스로 삶을 마감하는 공무원들은 왜 계속 될까. 이들은 누구보다 국가를 견고하게 떠받치고 있지만, 정작 그들 자신의 삶은 탄탄해 보이지 않는다. 이들의 존재 위기는 곧 대한민국의 위기로 이어질 수 있기에, 지금의 상황은 매우 심각해 보인다.공무원들은 '돈을 쓰기 위해 존재하는 조직'이다. 이익을 창출해도 생존할 수 있을까 말까 한 판국에 그저 소비를 위해 존재한다니, 기막힌 조직이 아닐 수 없다. 그들은 매년 할당된 예산을 받고, 이를 적당히 분배하여 자신이 속한 조직과 지역, 국가를 위해 사용한다.그래서 이들 조직은 일반 직장인이나 자영업자와는 태생적으로 다른 삶을 살아간다. 대한민국 헌법 제7조에 명시된 것처럼 공무원들의 신분과 정치적 중립성은 법률이 정하는 바에 보장된다. 당장 이번 달 실적을 메꾸지 못해도, 심지어 속한 집단에서 '고문관'일지라도 그들은 잘리지 않는다.복지도 좋은 편이다. 비교적 육아휴직 사용이 자유롭고, 국가 소속이다 보니 대출을 함에 있어서도 유리한 혜택을 받는다. 특별한 사고가 없는 한 정년이 보장되니 무리하지 않는다면 안정적인 노후를 보장받을 수 있다.하지만 상대적으로 낮은 급여, 상상을 초월하는 많은 업무량, 주먹구구식의 행정과 떠넘기기, 폐쇄적인 조직문화, 여기에 시도 때도 없는 시민들의 갑질까지 공무원의 삶은 분명한 단점들 또한 존재한다. 저자는 책 <나라를 위해서 일한다는 거짓말>(2024년 12월 출간)을 통해 이러한 구조 속에서 공무원들의 직업적 특수성이 결코 개선될 수 없음을 역설한다.공무원이라는 조직은 '버티면' 존속이 가능하다. 또한 성과 창출보다는 자신의 상사에게만 잘 보이면 안정성이 보장되는 조직적 특성으로 인해 부패하기 쉽다. 이는 곧 '국가경쟁력의 하락'으로 이어진다. 모든 공무원이 그렇지는 않겠지만, 성과보다는 안도에 중점을 둔 업종 특성상 객관직인 지표로 보이는 정부경쟁력은 지속 하락 중이다.공무원의 문제는 또 있다. 정년이 보장된다는 것은 언뜻 전문적일 수 있다는 것으로 생각되지만 실상은 그렇지 않다. 그들은 'Z자형 순환보직제'의 영향을 받는다. 보직 경로의 유사성, 연계성 없이 그저 부처 내부의 승진이나 연차, 조직의 인력 상황에 따라 빈자를 메꾸는 식의 형태라는 것이다. 재난이나 안전처럼 중요도가 큰 분야의 경우 오래 근무하며 전문성을 쌓는 것이 중요한데, Z자형 순환보직 특성상 '아무 상관없는' 보직에 왔다 갔다 배치되는 일이 비일비재하다고 저자는 말한다.'9 TO 6'라는 워라밸이 보장될 것 같은 공무원들은 사실상 '가짜노동'에 시달린다는 점도 눈에띈다. 상사가 진급을 앞두고 있다면, 그는 진급을 위해 액션을 취하고 뭐든 성과를 보이려고 한다는 것. 결과적으로 조직원들 입장에서는 꼭 필요한 업무 이외에 무의미한 노동이 추가되는 셈이다. 무수히 많은 업무와 제한된 시간이라는 환경 속에서 활력 있는 직장생활을 하는 사람이 얼마나 있을까?공무원에 대해 잘 모르고 딱히 관심도 없지만, 책을 읽으며 국가와 국가를 위해 일하는 공무원들이 위기에 처해있다는 것을 느꼈다. 많은 사람들이 이러한 현실을 잘 알고 있지만, 딱 거기까지라는 것도. 그들은 어차피 철밥통이고 더 이상 발전도 없을 테니, 더 이상 바랄 것도 없다는 그런 느낌이랄까.공무원들의 삶이 생각보다 더 열악함을 본다. 현재 내 급여가 높지는 않지만, 만약 내가 공무원이었다면 4인 가족으로서의 삶은 처음부터 불가능하지 않았을까. 최근에는 각종 '묻지 마 갑질'도 많다. 막무가내식의 폭언이나, 고의적이고 지속적인 온라인 민원 제기를 통해 '공공서비스'의 질을 현저히 떨어뜨리는 사람들이 갈수록 늘어나는 것 같다.분명한 건 대한민국 공무원은 우리 모두에게 반드시 필요하다는 것이다. 이들의 업무환경이 개선되고 공무원 개개인의 삶의 만족도가 높아진다면, 이는 곧 국민들의 삶의 질 향상으로 이어지지 않을까? 업종 특성상 이것이 결코 쉽지 않음을 알지만, 그럼에도 공무원들 스스로가 '무엇이 문제이고 이를 해결하기 위해 지속적으로 고민하는 과정'은 꼭 필요하지 않을까?그래서 <나라를 위해서 일한다는 거짓말>과 같은 책이 필요하다. 모두가 알고 있지만 누구도 문제 삼지 않는 공무원 세계에 대해서, 대놓고 "이건 아니잖아!"라고 말하는 것은 생각보다 큰 울림을 줄 것이기에.나와 같은 시민들도 이들에 대해 조금 더 관심을 가져야 할 것 같다. 공무원들이 비록 이윤 창출이 아닌 '돈을 쓰기 위해 존재하는 조직'이지만, 그 돈의 출처는 세금이다. 떳떳하게 세금을 냈다고 끝나는 게 아니라, 나와 내 가정, 지역과 국가를 위해 그 돈이 어떻게 운영되는지 확인하고 관심을 갖는 것은 국민으로서 가져야 할 최소한의 책임이 아닐까.대한민국 국민이라면 반드시 한 번은 읽어야 할, 하지만 왠지 공무원들이 싫어할 것만 같은 이 책을 적극 추천한다.