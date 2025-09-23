기구 운동 9개월, 가장 어려운 건 바로 '숨쉬기'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲T바 로우 머신을 활용해 등과 허리 근육을 강화하는 운동을 하는 모습. 척추와 코어를 자극하는 동작으로 허리 통증 완화에 효과적이다. ⓒ 김지영 관련사진보기

"조금만 소리 줄여봐."

"무슨 소리?"

"여기 헬스장이야."

"왜? 운동 열심히 하는 거잖아?"

이러니 내가 헬스장을 좋아하지 않을 수 없다. 지난 주말도 어김없이 운동하러 이곳을 찾았다. 사실 이 공간은 재미없고 따분한 운동 투성이 뿐이라고 생각했었다. 그 안에 들어서면 괜히 위축되고, 기구 앞에 서는 것부터 망설여지곤 했다. 하지만 내 생각은 점차 바뀌었다.사실 GX 수업만 있는 헬스장이 최고라고 생각했다. GX란, 'Group Exercise'로 여러 사람이 함께 강사의 지도에 맞춰 음악과 함께 운동하는 수업을 말한다. 에어로빅, 요가, 스피닝, 줌바 등 다양한 프로그램들을 경험하고 그 안에서 사람들과 웃음 속에서 시간을 보낼 수 있다. 활력과 재미를 느낄 수 있는 GX 수업 덕분에 한동안 헬스장에서는 기구 운동보다 이런 프로그램만 찾았다.하지만 올해 초 1월. 나는 순수 기구 운동에 도전하기로 마음먹었다. 약해진 몸을 강화하기 위해 근력 운동이 필요하다는 사실을 깨달았기 때문이다. 그러나 기구 운동은 재미보다는 자기와의 싸움이다. 무게를 조정해가며 20개씩 개수를 속으로 세는 일은 생각보다 고역이다. 한 세트가 끝날 때마다 '이쯤에서 그만두고 싶다'는 유혹이 수시로 밀려온다. 하지만 그럴 때마다 '나를 위해서'라는 마음으로 다시 한 번 힘을 낸다.기구 운동을 시작한 지 어느덧 9개월이 되었다. 내 몸에 맞는 운동을 찾기 위해 다양한 기구와 방식을 시도해왔고, 그 과정에서 운동 루틴도 매달 조금씩 달라졌다. 특히 최근 2개월 동안은 '어시스트 풀업 및 딥스 머신'과 함께 'T바 로우 머신'을 병행하며 등 근육과 상체를 집중 단련하고 있다.헬스장에는 허리 통증을 완화하는 다양한 기구들이 있지만, 내게 가장 큰 도움이 된 것은 바로 이 두 가지 운동이었다. T바 로우 머신은 등 전체 근육을 강화해주고, 허리와 코어까지 자극해 자세 교정과 허리 건강에 큰 효과가 있다.'어시스트 풀업 및 딥스 머신'은 상체 근력 운동을 할 때 내 체중의 일부를 지탱해줘 초보자도 쉽게 동작을 반복할 수 있게 해준다. 특히 발 받침대를 접으면 오래 매달릴 수 있는데, 이 동작은 척추를 부드럽게 늘려주고 허리 주변 근육을 강화하는 데 큰 도움이 된다. 처음에는 10초도 버티기 힘들었지만, 이제는 30초까지 가능해졌다.내 노력이 몸으로 돌아오는 이 기분, 말로 다 할 수 없다. 이 맛을 알아버리니 헬스장에 더 자주 가게 된다. 물론 여자라서 무게를 많이 들지는 않는다. 대신 한 개를 하더라도 바른 자세, 그리고 바른 호흡에 집중한다.근력 운동은 무산소 운동이다. 즉, 산소를 많이 쓰기보다는 근육의 힘으로 순간적으로 버티는 운동이기에, 복압을 잘 유지하는 것이 무엇보다 중요하다. 숨을 들이마시고, 배에 공기를 채운 뒤, 그 공기를 가둔 상태로 힘을 준다. 이것이 복압이다.이 복압이 척추를 안정적으로 지지해주기 때문에, 허리 부상 위험을 크게 줄여준다. 한 동작이 끝날 때까지 숨을 참았다가, 마지막 순간에 "후" 하고 내뱉으며 짧게 다시 들이마신다. 이 과정에서 생각처럼 쉽지 않은 게, 힘이 들수록 나도 모르게 신음이 새 나오고, 세트가 끝나면 헉헉 거리며 얕은 숨을 몰아쉬게 된다는 점이다.어느 날 친구가 내게 한 말이다. 헬스장에서 땀이 기구에 묻지 않도록 수건을 챙기는 것처럼, 함께 사용하는 공간에서 지켜야 할 예의라는 뜻이었다. 그제야 친구의 말이 무슨 의미인지 이해했고, 우리는 한바탕 웃었다. 내 숨소리가 다른 사람에게는 불편함을 줄 수 있다는 사실을 새삼 깨달았다.운동을 통해 건강을 되찾는 것도 중요하지만, 함께 사용하는 공간에서의 배려와 에티켓 역시 운동만큼 중요하다는 사실을 새삼 느꼈다. 모두 즐겁게 운동할 수 있을 때, 그것이야말로 진정한 건강이라고 생각한다. 요즘 나는 헬스장에 가는 것이 점점 더 설렌다.허리 통증이 사라진 기쁨에 이어, 약해진 무릎을 강화하는 운동도 새롭게 배우는 중이기 때문이다. 앞으로 나는 얼마나 더 강해질까. 내 몸이 강해지는 만큼, 나의 마음도 점점 건강해지는 것을 느낀다.