"우리가 만드는 진주" ... 주민투표 등 거쳐 '동네 정책' 제시

큰사진보기 ▲20일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관 앞마당에서 열린 “우리가 만드는 진주, 우리동네 정책한마당” ⓒ 진주주민대회조직위 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲20일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관 앞마당에서 열린 “우리가 만드는 진주, 우리동네 정책한마당” ⓒ 진주주민대회조직위 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관 앞마당에서 열린 “우리가 만드는 진주, 우리동네 정책한마당” ⓒ 진주주민대회조직위 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관 앞마당에서 열린 “우리가 만드는 진주, 우리동네 정책한마당” ⓒ 진주주민대회조직위 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관 앞마당에서 열린 “우리가 만드는 진주, 우리동네 정책한마당” ⓒ 진주주민대회조직위 관련사진보기

큰사진보기 ▲20일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관 앞마당에서 열린 “우리가 만드는 진주, 우리동네 정책한마당” ⓒ 진주주민대회조직위 관련사진보기

경남 진주시민들이 '진주에 필요한 정책'을 제시했다. 진주주민대회조직위원회(아래 조직위)가 지난 20일 경상국립대학교 칠암캠퍼스 100주년기념관 앞마당에서 "우리가 만드는 진주, 우리동네 정책한마당"을 열어, 정책을 선정했다.'주민대회'는 지방자치단체(의회)가 새해 예산안을 편성‧심의하기 전에 여러 토론과 설문조사, 전문가 검토, 주민투표 등 과정을 주요 정책을 선정해 제시하고, 지자체‧의회가 채택하기를 요구하는 활동을 말한다.조직위는 지난 8월 26일부터 9월 2일까지 시민들이 심의위원으로 참여하여 총 10개 분야, 88명의 심의위원이 참여한 분야별, 지역별 심의회의를 거쳐 50대 요구안을 선정했다고 밝혔다.조직위는 이날 주민대회 본행사인 '우리동네 정책박람회'를 열었고, 이 자리에서 신서경‧이규섭 진주시의원한테 '50대 요구한'과 주민투표로 선정한 20대 대표요구안을 전달했다.류재수 공동위원장은 "정치는 먼 곳에 있는 것이 아니다. 선출된 정치인들이 주민들의 뜻을 이행하는 것이 대의정치이며 주민이 정치의 주인이다. 주민이 나서야 진주가 살 수 있다"며 "2024년 주민요구안을 모아 의회, 행정, 조직위원회가 만나 소통하였고 요구안 중 일부가 현재 실제 진행이 되고 있다"고 밝혔다.조직위는 선언문을 통해 "주민요구안은 지역사회와 주민들의 삶을 개선시킬 수 있는 좋은 선물이다. 행정과 의회는 이를 보다 적극적으로 수용해야 한다. 부족한 부분이 있으면 객체적 비평이 아니라 가능한 수준과 방향으로 이행경로를 함께 설계하는 협력적인 관계로 나서야 한다"라고 설명했다.이어 "새 정부에서 주민자치회 법제화를 통해 모든 읍면동에 주민자치회를 설치하고, 읍면동장을 주민이 선택하는 제도를 시범실시 한다. 여기에 내년부터 전면 시행되는 지역사회통합돌봄이 제대로 결합되면, 주민의 읍면동 자치권이 향상되는 좋은 토대가 마련된다. 예산 전 과정에 참여하는 주민참여예산제, 주요 결정을 위한 주민투표, 주민입법권을 보장한 주민조례발안제는 주민주권시대를 앞당길 수 있다"라고 덧붙였다.조직위는 "주민이 지역문제 해결의 주체다. 우리는 더 많은 주민들과 연대하고 단결하여, 주민직접정치, 주민주권의 시대를 활짝 열어갈 것이다. 주민이 정치의 주인이다"라고 다짐했다.조직위가 주민투표를 거쳐 선정한 20대 대표요구안은 '경력 단절 여성 지원프로그램 확대', '공공건물, 공공주차장 태양광 설치 확대', '구도심 활성화를 통한 균형발전-지역활성화', '권역별 청소년 복합문화센터 설치 및 운영', '급식노동자 근무 환경 개선', '농기계임대사업소 농기계 배달료 지원', '농민수당 인상', '농촌지역 성평등 교육 의무화', '돌봄노동자 처우개선', '마을 공동 쓰레기 분리배출장 설치 및 운영'이다.또 '민생회복지원금', '소규모 공연장 확보', '어린이안심병원(달빛어린이병원) 확대를 통한 소아청소년과 야간·휴일 진료 활성화', '역사, 문화 연계한 특화 관광상품 개발', '일회용품 제한', '주민참여예산제의 실질적 효과 제고를 위한 정책제언', '진주사랑상품권 할인율 인상 및 발행액 증액', '진주시 청년 월세 지원금 대상 확대', '청년 생활비 지원', '청소년 석식지원–청소년을 위한 1000원 식당 운영'도 포함되어 있다.