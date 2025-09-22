청춘을 응원하게 만드는, 가장 힘들 때 '절정'을 말한 사람

큰사진보기 ▲이육사문학관 ⓒ 김병모 관련사진보기

광야

이육사



까마득한 날에

하늘이 처음 열리고

어디 닭 우는 소리 들렸으랴.

<중략>

다시 천고(千古)의 뒤에

백마 타고 오는 초인(超人)이 있어

이 광야에 목놓아 부르게 하리라.

절정

이육사



매운 계절의 채찍에 갈겨

마침내 북방으로 휩쓸려 오다.

<중략>

이러매 눈 감아 생각해 볼밖에

겨울은 강철로 된 무지갠가 보다.

청포도

이육사



내 고장 7월은

청포도 익어가는 시절



이 마을 전설이 주저리주저리 열리고

먼 데 하늘이 꿈꾸며 알알이 들어와 박혀

<중략>

아이야, 우리 식탁엔 은쟁반에

하이얀 모시 수건을 마련해 두렴.

절망의 역사, 시대의 찬바람을 맞으며 조국의 광복을 노래한 시인이자 독립운동가. 가난한 육신과 초라한 현실에 얽매이지 않고, 조국 독립의 꿈을 움켜쥐고 안동을 넘어 만주 벌판을 누볐던 사람, 이육사(1904~1944)를 만났다.일제에 대한 육사의 저항 의식은 울컥 토해내는 숨소리 같은 것이었다. 그에게 시는 한 발짝도 못 나간 아픈 역사에 대한 채찍이자 눈물이다. 붓으로 하는 저항이자 부끄러움의 배설구다. 조국 해방의 꿈을 시 속에 남겨두고 간 이육사 시인.지난 20일. 행복동행 일행은 경북 안동시 도산면 원천리에 있는 '이육사 문학관'을 방문했다. 식전 아침부터 비가 쏟아졌다. 난감했다. 지난 저녁부터 뒷산 주변을 맴돌던 구름이 심상찮더니 여지없이 비가 내린다. 약속 시간보다 일찍 출발했건만 차 창문을 두드리는 빗물로 마음보다 더디기만 하다.일행 중에는 낯선 얼굴도 더러 보인다. 그들도 이육사 시인이 궁금했던 모양이다. 다행스럽게 비는 멈추고 안동으로 달리는 리무진 버스는 거침 없다. 일행을 책임지고 있는 사람은 언제나 그렇듯 안정감 있고 차분한 목소리로 낯설 수 있는 일행들을 편안하게 해 준다. 유머도 만만찮다. 안동은 우리의 뿌리, 마음의 고향 같다. 갈 때마다 설렌다. 하회마을이 그렇고, 병산서원과 도산서원이 그렇다. 무엇보다 점심으로 간고등어와 안동 찜닭을 생각하니 입가에 침이 고인다.이육사 문학관에 들어서자 이육사는 역사에서 깨어나 피를 토하는 심정으로 묻는 듯하다. 서릿발 같은 그 시절 일제 경찰의 매서운 눈을 피해 조국 독립의 희망 노래를 불렀던 시인의 마음을 아는가. 문학관 영사기가 이육사 해설을 쉼 없이 토해낸다. 그가 세상을 떠나고 대한 독립을 목청껏 외친 후에야 유작으로 남긴 작품 <광야(曠野), 1945년 자유 신문 발표>. 그는 서릿발 같은 칼날 진 들판에 홀로 서서 꺼져가는 조국의 등불을 바라보며 백마 타고 오는 초인(超人)이 오길 목놓아 노래한다.태풍이 몰아치던 날, 셀 수 없는 애국지사들이 철창 앞에 줄을 섰고 이육사 역시 일제의 요시찰 인물로 예외는 아니었다. 그는 한 발 디딜 곳조차 없는 공포와 두려움 속에서도 희망의 끈을 붙잡고 <절정>의 시를 읊조린다.이육사는 가장 힘들고 어두운 순간이 희망의 절정(絶頂) 일 수 있다는 것을 보여주고자 하지 않았을까. 칠흑 같은 어둠도 새벽닭의 울음소리를 이기지 못하리. 일제의 잔혹한 고문과 폭압 속에서도 유독 부드러운 어조로 사랑받던 시가 바로 <청포도>다. 그는 이 마을 전설이 주저리주저리 열리는 청포도가 익어가듯 우리 민족도 곧 해방될 것을 예견했을까. 이육사가 북경 감옥에서 형장의 이슬로 사라진 1년 후 조국은 해방을 맞이한다.이육사의 독립 정신에 심취되어 돌아서기 아쉬웠을까. 일행들은 시비(詩碑) 앞 이육사 동상과 육사 형제들이 살았다는 생가터 '육우당(六友堂)' 마루에 걸터앉아 기념사진을 찍었다.어둠의 터널을 지나고 있는 이 시대의 청춘들이여. 끝까지 저항의 붓을 꺾지 않고, 조선 독립의 순간을 기다렸던 이육사 시인처럼, 폭풍우가 화살같이 퍼붓는 고난을 넘어 각자 강철 같은 희망의 무지개를 만나길 바랄 뿐이다. 그리고 이 시대의 초인(超人)이여! 이육사의 광야를 다시 한번 노래하라.